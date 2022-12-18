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Рекорды Месси, хет-трик Мбаппе, слезы Роналду и другие итоги чемпионата мира по футболу — 2022

7 событий ЧМ-2022 в Катаре, которые войдут в историю мировых первенств

5 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
football

18 декабря драматичным финалом завершился чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Развязка итогового матча между командами Аргентины и Франции наступила только после дополнительного времени в серии пенальти. Страсти накалялись еще и за счет противостояния лучших бомбардиров турнира — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, которые на двоих забили в финале пять мячей, не считая по голу на брата в серии пенальти.

Но в историю этот чемпионат мира войдет не только, пожалуй, одним из самых зрелищных финалов. Olympics выбрал 7 вещей, которыми нам запомнится турнир в Катаре.

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Рекорды Месси, исполнение мечты и «двойной золотой клуб»

Даже если бы Лионель Месси не стал чемпионом мира, он бы все равно вписал свое имя в историю мировых первенств по итогам ЧМ-2022. В Катаре Месси, который предположительно провел свой последний чемпионат мира, установил сразу несколько рекордов:

  • Месси стал первым футболистом, забившим во всех стадиях на одном чемпионате мира: голы Саудовской Аравии и Мексике на групповом этапе, гол австралийцам в ⅛, гол Нидерландам в ¼, гол хорватам в полуфинале, два гола Франции в финале.
  • Месси повторил, а затем побил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей, сыгранных на чемпионате мира, — 26 матчей против 25.
  • Месси побил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, сыгранных за сборную Аргентины — 26 матчей против 21-го.
  • Месси — абсолютный рекордсмен «бело-голубых» по количеству забитых мячей на чемпионатах мира — 13.

По итогам чемпионата Месси был признан самым ценным игроком турнира, выиграв личный «Золотой мяч», а в бомбардирской гонке с 7 голами уступил только Килиану Мбаппе, который обошел аргентинца за счет мяча, забитого на последних минутах дополнительного времени в финале.

Выиграв главный футбольный трофей Месси не только исполнил свою заветную мечту, но и попал со своим коллегой по команде Анхелем ди Мария в элитный «двойной золотой» клуб олимпийских чемпионов и чемпионов мира, который насчитывает только 19 имен. Месси и ди Мария — олимпийские чемпионы Пекина-2008.

Мбаппе празднует свой третий гол в ворота Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. 18 декабря 2022, Катар.
Мбаппе празднует свой третий гол в ворота Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. 18 декабря 2022, Катар. (2022 Getty Images)

Хет-трик Мбаппе в финале

В финале команда Франции проигрывала 0:2 аргентинцам после первого тайма, но Килиан Мбаппе совершил невозможное — сначала форвард сравнял счет в дополнительное время, реализовав пенальти и забив с игры почти сразу после него. А затем в дополнительное время, после того как аргентинцы снова вырвались вперед, Мбаппе проявил стальной характер и реализовал еще один пенальти. Не промазал Мбаппе и в послематчевой серии, чем, однако, не смогли похвастаться его соперники по команде.

В итоге — французы не смогли защитить титул, а Мбаппе стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который в финале сделал хет-трик, но при этом не стал чемпионом. 23-летний французский форвард выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром турнира.

Криштиану Роналду в слезах покидает поле после поражения Португалии в 1/4 финала.10 декабря 2022, Катар.
Криштиану Роналду в слезах покидает поле после поражения Португалии в 1/4 финала.10 декабря 2022, Катар. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Слезы Роналду в четвертьфинале

Как и Месси, Роналду, скорее всего, в последний раз выступал на чемпионате мира, и тем трагичнее для него стало поражение Португалии в ¼ финала от сенсации турнира — команды Марокко. Суперзвезда португальцев уходил с поля, вытирая слезы, очевидно представляя не такое завершение своей карьеры за сборную на важнейшем футбольном турнире.

Но несмотря на ранний вылет команды из турнира, Роналду успел вписать свое имя в историю. Выйдя на поле в игре против Ганы в групповом этапе, Роналду присоединился к элитному клубу футболистов, сыгравших на пяти чемпионатах мира. А позже по ходу этого же матча Криштиану Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на пяти чемпионатах мира (в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах), после того, как он реализовал пенальти.

Роберт Левандовски празднует свой первый гол на чемпионатах мира, 26 ноября 2022.
Роберт Левандовски празднует свой первый гол на чемпионатах мира, 26 ноября 2022. (2022 Getty Images)

Левандовски наконец-то забил на чемпионате мира

Роберт Левандовски не смог сдержать слез, после того как забил свой первый гол на чемпионатах мира в ворота Саудовской Аравии.

Нападающий «Барселоны» эмоционально отпраздновал взятие ворот, когда удвоил преимущество своей команды за восемь минут до финального свистка.

34-летний футболист не забивал на пяти матчах чемпионатов мира подряд, а в матче первого тура группы С против сборной Мексики не смог реализовать пенальти. В 1/8 финала Левандовски забил свой второй гол — пенальти в ворота Франции.

За счет точного подсчета дополнительного времени, на этом чемпионате мы стали свидетелями голов, например, на 90+13 минуте матча — именно тогда игрок сборной Ирана Мехди Тареми реализовал пенальти в ворота сборной Англии в матче группового этапа.
За счет точного подсчета дополнительного времени, на этом чемпионате мы стали свидетелями голов, например, на 90+13 минуте матча — именно тогда игрок сборной Ирана Мехди Тареми реализовал пенальти в ворота сборной Англии в матче группового этапа. (2022 Getty Images)

Точный подсчет добавленного времени и голы на 13-й минуте овертайма

На этом чемпионате мира мы стали свидетелями нового принципа подсчета добавленного времени. Если раньше привычно было видеть одну-две и три-четыре экстра минуты, которые арбитр добавлял к каждому из таймов, руководствуясь приблизительной оценкой пауз в игре, то на чемпионате мире в Катаре все изменилось. Теперь второй резервный арбитр замеряет все паузы в игре — сколько секунд было потрачено на замены, празднования голов, оказание помощи игрокам и прочие остановки игры, а затем сообщает главному арбитру, сколько минут следует добавить к тайму. Таким образом FIFA решила бороться с затяжками времени, а мы стали свидетелями голов, например, на 90+13 минуте матча — именно тогда игрок сборной Ирана Мехди Тареми реализовал пенальти в ворота сборной Англии в матче группового этапа.

Стефани Фраппар перед тем, как засчитать четвертый гол команды Германии в матче с Коста-Рикой, после консультации с VAR, 1 декабря 2022.
Стефани Фраппар перед тем, как засчитать четвертый гол команды Германии в матче с Коста-Рикой, после консультации с VAR, 1 декабря 2022. (GETTY IMAGES (GETTY IMAGES (Photographer) - [None] (GETTY IMAGES (GETTY IMAGES (Photographer) - [None] (Photographer) - [None])

Первая женщина — главный судья на матчах чемпионата мира

Стефани Фраппар стала первой в истории женщиной, работавшей в качестве главного судьи на матче чемпионата мира по футболу. Она отработала матч заключительного тура в группе Е, в котором Германия победила Коста-Рику со счетом 4:2. 

38-летняя арбитр до этого работала в качестве четвертого судьи на матче первого тура группы С в котором Мексика сыграла вничью с Польшей.

Первый в истории проигрыш страны-хозяйки в матче открытия

К сожалению, не все события в нашем списке позитивные, но от этого не менее исторические.

Проиграв в своем первом матче сборной Эквадора со счетом 0:2, сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира FIFA сборной-хозяйкой турнира, которая проиграла матч открытия.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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