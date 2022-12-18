Рекорды Месси, хет-трик Мбаппе, слезы Роналду и другие итоги чемпионата мира по футболу — 2022

18 декабря драматичным финалом завершился чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Развязка итогового матча между командами Аргентины и Франции наступила только после дополнительного времени в серии пенальти. Страсти накалялись еще и за счет противостояния лучших бомбардиров турнира — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, которые на двоих забили в финале пять мячей, не считая по голу на брата в серии пенальти. Но в историю этот чемпионат мира войдет не только, пожалуй, одним из самых зрелищных финалов. Olympics выбрал 7 вещей, которыми нам запомнится турнир в Катаре. ПО ТЕМЕ: ЧМ-2022: результаты матчей

Аргентина: истории Месси, молодость Скалони и новые члены «Двойного золотого клуба»

Рекорды Месси, исполнение мечты и «двойной золотой клуб» Даже если бы Лионель Месси не стал чемпионом мира, он бы все равно вписал свое имя в историю мировых первенств по итогам ЧМ-2022. В Катаре Месси, который предположительно провел свой последний чемпионат мира, установил сразу несколько рекордов: Месси стал первым футболистом, забившим во всех стадиях на одном чемпионате мира : голы Саудовской Аравии и Мексике на групповом этапе, гол австралийцам в ⅛, гол Нидерландам в ¼, гол хорватам в полуфинале, два гола Франции в финале.

: голы Саудовской Аравии и Мексике на групповом этапе, гол австралийцам в ⅛, гол Нидерландам в ¼, гол хорватам в полуфинале, два гола Франции в финале. Месси повторил, а затем побил рекорд Лотара Маттеуса по количеству матчей, сыгранных на чемпионате мира , — 26 матчей против 25.

, — 26 матчей против 25. Месси побил рекорд Диего Марадоны по количеству матчей, сыгранных за сборную Аргентины — 26 матчей против 21-го.

— 26 матчей против 21-го. Месси — абсолютный рекордсмен «бело-голубых» по количеству забитых мячей на чемпионатах мира — 13. По итогам чемпионата Месси был признан самым ценным игроком турнира, выиграв личный «Золотой мяч», а в бомбардирской гонке с 7 голами уступил только Килиану Мбаппе, который обошел аргентинца за счет мяча, забитого на последних минутах дополнительного времени в финале. Выиграв главный футбольный трофей Месси не только исполнил свою заветную мечту, но и попал со своим коллегой по команде Анхелем ди Мария в элитный «двойной золотой» клуб олимпийских чемпионов и чемпионов мира, который насчитывает только 19 имен. Месси и ди Мария — олимпийские чемпионы Пекина-2008.

Мбаппе празднует свой третий гол в ворота Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. 18 декабря 2022, Катар. (2022 Getty Images)

Хет-трик Мбаппе в финале В финале команда Франции проигрывала 0:2 аргентинцам после первого тайма, но Килиан Мбаппе совершил невозможное — сначала форвард сравнял счет в дополнительное время, реализовав пенальти и забив с игры почти сразу после него. А затем в дополнительное время, после того как аргентинцы снова вырвались вперед, Мбаппе проявил стальной характер и реализовал еще один пенальти. Не промазал Мбаппе и в послематчевой серии, чем, однако, не смогли похвастаться его соперники по команде. В итоге — французы не смогли защитить титул, а Мбаппе стал первым игроком в истории чемпионатов мира, который в финале сделал хет-трик, но при этом не стал чемпионом. 23-летний французский форвард выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром турнира.

Криштиану Роналду в слезах покидает поле после поражения Португалии в 1/4 финала.10 декабря 2022, Катар. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Слезы Роналду в четвертьфинале Как и Месси, Роналду, скорее всего, в последний раз выступал на чемпионате мира, и тем трагичнее для него стало поражение Португалии в ¼ финала от сенсации турнира — команды Марокко. Суперзвезда португальцев уходил с поля, вытирая слезы, очевидно представляя не такое завершение своей карьеры за сборную на важнейшем футбольном турнире. Но несмотря на ранний вылет команды из турнира, Роналду успел вписать свое имя в историю. Выйдя на поле в игре против Ганы в групповом этапе, Роналду присоединился к элитному клубу футболистов, сыгравших на пяти чемпионатах мира. А позже по ходу этого же матча Криштиану Роналду стал первым футболистом, забивавшим голы на пяти чемпионатах мира (в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах), после того, как он реализовал пенальти.

Роберт Левандовски празднует свой первый гол на чемпионатах мира, 26 ноября 2022. (2022 Getty Images)

Левандовски наконец-то забил на чемпионате мира Роберт Левандовски не смог сдержать слез, после того как забил свой первый гол на чемпионатах мира в ворота Саудовской Аравии. Нападающий «Барселоны» эмоционально отпраздновал взятие ворот, когда удвоил преимущество своей команды за восемь минут до финального свистка. 34-летний футболист не забивал на пяти матчах чемпионатов мира подряд, а в матче первого тура группы С против сборной Мексики не смог реализовать пенальти. В 1/8 финала Левандовски забил свой второй гол — пенальти в ворота Франции.

За счет точного подсчета дополнительного времени, на этом чемпионате мы стали свидетелями голов, например, на 90+13 минуте матча — именно тогда игрок сборной Ирана Мехди Тареми реализовал пенальти в ворота сборной Англии в матче группового этапа. (2022 Getty Images)

Точный подсчет добавленного времени и голы на 13-й минуте овертайма На этом чемпионате мира мы стали свидетелями нового принципа подсчета добавленного времени. Если раньше привычно было видеть одну-две и три-четыре экстра минуты, которые арбитр добавлял к каждому из таймов, руководствуясь приблизительной оценкой пауз в игре, то на чемпионате мире в Катаре все изменилось. Теперь второй резервный арбитр замеряет все паузы в игре — сколько секунд было потрачено на замены, празднования голов, оказание помощи игрокам и прочие остановки игры, а затем сообщает главному арбитру, сколько минут следует добавить к тайму. Таким образом FIFA решила бороться с затяжками времени, а мы стали свидетелями голов, например, на 90+13 минуте матча — именно тогда игрок сборной Ирана Мехди Тареми реализовал пенальти в ворота сборной Англии в матче группового этапа.

Стефани Фраппар перед тем, как засчитать четвертый гол команды Германии в матче с Коста-Рикой, после консультации с VAR, 1 декабря 2022. (GETTY IMAGES (GETTY IMAGES (Photographer) - [None] (GETTY IMAGES (GETTY IMAGES (Photographer) - [None] (Photographer) - [None])

Первая женщина — главный судья на матчах чемпионата мира Стефани Фраппар стала первой в истории женщиной, работавшей в качестве главного судьи на матче чемпионата мира по футболу. Она отработала матч заключительного тура в группе Е, в котором Германия победила Коста-Рику со счетом 4:2. 38-летняя арбитр до этого работала в качестве четвертого судьи на матче первого тура группы С в котором Мексика сыграла вничью с Польшей.