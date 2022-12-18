Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, проходивший с 20 ноября по 18 декабря, стал турниром имени Лионеля Месси. Капитан сборной Аргентины и один из величайших игроков в истории привел свою команду к титулу (третьему в истории «Альбиселесте»).

После триумфального финала Месси получил и личную награду – «Золотой мяч» самого ценного футболиста мундиаля. Аргентинец стал первым в истории, кому удалось выиграть этот трофей дважды. Предыдущий «Золотой мяч» Месси получил на чемпионате мира 2014 года – тогда его команда уступила в финальном матче сборной Германии.

Выступление Лео на турнире – 2022 – блестящий финальный аккорд его международной карьеры. Во всех матчах сборной Аргентины в Катаре ее капитан был лидером. Статистика Месси также поражает воображение: он один из пятерки лучших ассистентов (по 3 голевые передачи) и второй в рейтинге бомбардиров с 7 точными ударами (на один больше у Килиана Мбаппе) – это лучший показатель в истории среди игроков, не выигравших «Золотую бутсу» чемпионата мира.

По гол+пас Лионель набрал точно такую же сумму (10 баллов), как и его великий соотечественник – Диего Марадона – в 1986 году. При этом, Месси побил в Катаре почти все аргентинские рекорды, связанные с выступлениями на чемпионатах мира. Никто из игроков «Альбиселесте» (и ни один футболист в принципе) не отмечался забитыми голами в четырех матчах плей-офф подряд.

В историческом рейтинге бомбардиров у Месси нет конкурентов среди аргентинцев – в 2022-м он довел свой счет на чемпионатах мира до 13 точных ударов (у Габриэля Батистуты на три меньше) – это четвертое-пятое место по сумме (делит его с французом Жюстом Фонтеном). Забить больше голов, чем Лионель в Катаре в рамках одного чемпионата мира в бело-голубой майке сумел только Гильермо Стабиле в далеком 1930 году – у него 8 мячей. Еще один снайперский рекорд – 4 реализованных пенальти (без учета послематчевых серий одиннадцатиметровых) – столько, сколько капитан аргентинцев в Катаре результативно к точке не подходил никто.