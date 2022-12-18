Великий аргентинец добавил в свою уникальную коллекцию еще один индивидуальный трофей
Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, проходивший с 20 ноября по 18 декабря, стал турниром имени Лионеля Месси. Капитан сборной Аргентины и один из величайших игроков в истории привел свою команду к титулу (третьему в истории «Альбиселесте»).
После триумфального финала Месси получил и личную награду – «Золотой мяч» самого ценного футболиста мундиаля. Аргентинец стал первым в истории, кому удалось выиграть этот трофей дважды. Предыдущий «Золотой мяч» Месси получил на чемпионате мира 2014 года – тогда его команда уступила в финальном матче сборной Германии.
Выступление Лео на турнире – 2022 – блестящий финальный аккорд его международной карьеры. Во всех матчах сборной Аргентины в Катаре ее капитан был лидером. Статистика Месси также поражает воображение: он один из пятерки лучших ассистентов (по 3 голевые передачи) и второй в рейтинге бомбардиров с 7 точными ударами (на один больше у Килиана Мбаппе) – это лучший показатель в истории среди игроков, не выигравших «Золотую бутсу» чемпионата мира.
По гол+пас Лионель набрал точно такую же сумму (10 баллов), как и его великий соотечественник – Диего Марадона – в 1986 году. При этом, Месси побил в Катаре почти все аргентинские рекорды, связанные с выступлениями на чемпионатах мира. Никто из игроков «Альбиселесте» (и ни один футболист в принципе) не отмечался забитыми голами в четырех матчах плей-офф подряд.
В историческом рейтинге бомбардиров у Месси нет конкурентов среди аргентинцев – в 2022-м он довел свой счет на чемпионатах мира до 13 точных ударов (у Габриэля Батистуты на три меньше) – это четвертое-пятое место по сумме (делит его с французом Жюстом Фонтеном). Забить больше голов, чем Лионель в Катаре в рамках одного чемпионата мира в бело-голубой майке сумел только Гильермо Стабиле в далеком 1930 году – у него 8 мячей. Еще один снайперский рекорд – 4 реализованных пенальти (без учета послематчевых серий одиннадцатиметровых) – столько, сколько капитан аргентинцев в Катаре результативно к точке не подходил никто.
Позади Месси остался и легендарный Марио Кемпес – герой первого победного для Аргентины мундиаля 1978 года – у него 6 точных ударов. По одному показателю два нападающих «Альбиселесте» разных эпох сравнялись. И Кемпес, и Месси сумели сделать голевой дубль в финальном матче. Еще по одному критерию Лео – теперь первый в истории. Финальный матч против Франции стал для него 26-м на чемпионатах мира – больше на мундиалях не провел никто (на один меньше у Лотара Маттеуса из Германии, среди аргентинских футболистов ближайший – Марадона с 21 игрой). Дон Диего уступил Месси и по количеству встреч в рамках мундиаля, на которые он выводил команду в качестве капитана – 16 против 17.
Теперь спор о величайшем игроке в истории аргентинской футбольной сборной стал еще острее: у каждого из претендентов по два финала чемпионатов мира (победный и проигранный). И Месси, и Марадона набирали по 10 очков за результативность в рамках одного турнира. Лионель впереди по статистике (голам, передачам, матчам), но у Диего есть козырь – «гол столетия». Однако поклонники Месси могут парировать тем, что их кумир вышел победителем из одного из лучших финальных матчей в истории чемпионатов мира.
Не самое очевидное достижение, которое покорилось в Катаре сразу двоим аргентинским футболистам (и которого не было у Марадоны) – вступление в символический «Двойной золотой клуб». Число футболистов, которым удалось одержать победу в финалах и олимпийского турнира, и чемпионата мира, не менялось с 1938 года! Восемнадцатым и девятнадцатым членами Клуба стали Анхель Ди Мария и Лионель Месси. К олимпийскому золоту Игр 2008 года в Пекине оба игрока добавили медали высшей пробы в Катаре – 2022.
You May Like