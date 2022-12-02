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Аргентина. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Аргентины на ЧМ-2022: кто забивал за «бело-голубых» и какой путь ждет команду в плей-офф?

2 мин автор Тамара Романова
disciplineФутбол
GettyImages-1445933103
(Фото © 2022 Getty Images)

Сборная Аргентины начала этот чемпионат мира по футболу с сенцационного поражения сборной Саудовской Аравии. Суперзведа «бело-голубых» Лионель Месси отличился еще в первом тайме, однако этого оказалось недостаточно, и аргентинцы проиграли со счетом 1:2.

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Однако, команда быстро пришла в себя и в следующем матче группы C одолела сборную Мексики _с_о счетом 2:0. Голы на счету Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

В заключительном матче группового этапа «бело-голубые» обыграли сборную Польши со счетом 2:0, выйдя в 1/8 финала с первого места.

Аргентина | Группа C | Результаты и голы

22 ноября (вторник)

🇦🇷 Аргентина — 🇸🇦 Саудовская Аравия | 1:2

Голы: 10' (П) 🇦🇷 Месси (Аргентина), 48' 🇸🇦 Аль-Шехри (Саудовская Аравия), 53' 🇸🇦 Аль-Давсари (Саудовская Аравия)

26 ноября (суббота)

🇦🇷 Аргентина — 🇲🇽 Мексика | 2:0

Голы: 64' 🇦🇷 Месси (Аргентина), 87' 🇦🇷 Фернандес (Аргентина)

30 ноября (среда)

🇵🇱 Польша — 🇦🇷 Аргентина | 0:2

Голы: 46' 🇦🇷 Мак Аллистер (Аргентина), 67' 🇦🇷 Альварес (Аргентина)

Таблица | Группа С | Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре

Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.

МестоКомандаИВНПМячи +/-Очки
1🇦🇷 Аргентина320136
2🇵🇱 Польша311104
3🇲🇽 Мексика3111-14
4🇸🇦 Саудовская Аравия 3102-23

Аргентина | Группа С | Расписание плей-офф

3 декабря (суббота)

22:00 1 место группы С (🇦🇷 Аргентина) — 2 место группы D (🇦🇺 Австралия) (2-я ⅛ финала)

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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