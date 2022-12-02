Аргентина. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Все самое важное о команде Аргентины на ЧМ-2022: кто забивал за «бело-голубых» и какой путь ждет команду в плей-офф?
Сборная Аргентины начала этот чемпионат мира по футболу с сенцационного поражения сборной Саудовской Аравии. Суперзведа «бело-голубых» Лионель Месси отличился еще в первом тайме, однако этого оказалось недостаточно, и аргентинцы проиграли со счетом 1:2.
Однако, команда быстро пришла в себя и в следующем матче группы C одолела сборную Мексики _с_о счетом 2:0. Голы на счету Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.
В заключительном матче группового этапа «бело-голубые» обыграли сборную Польши со счетом 2:0, выйдя в 1/8 финала с первого места.
22 ноября (вторник)
🇦🇷 Аргентина — 🇸🇦 Саудовская Аравия | 1:2
Голы: 10' (П) 🇦🇷 Месси (Аргентина), 48' 🇸🇦 Аль-Шехри (Саудовская Аравия), 53' 🇸🇦 Аль-Давсари (Саудовская Аравия)
26 ноября (суббота)
🇦🇷 Аргентина — 🇲🇽 Мексика | 2:0
Голы: 64' 🇦🇷 Месси (Аргентина), 87' 🇦🇷 Фернандес (Аргентина)
30 ноября (среда)
🇵🇱 Польша — 🇦🇷 Аргентина | 0:2
Голы: 46' 🇦🇷 Мак Аллистер (Аргентина), 67' 🇦🇷 Альварес (Аргентина)
Легенда: И — игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — поражения, Мячи +/– —разница забитых/пропущенных мячей.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи +/-
|Очки
|1
|🇦🇷 Аргентина
|3
|2
|0
|1
|3
|6
|2
|🇵🇱 Польша
|3
|1
|1
|1
|0
|4
|3
|🇲🇽 Мексика
|3
|1
|1
|1
|-1
|4
|4
|🇸🇦 Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|-2
|3
22:00 1 место группы С (🇦🇷 Аргентина) — 2 место группы D (🇦🇺 Австралия) (2-я ⅛ финала)
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