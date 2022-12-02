Аргентина. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: результаты, голы, положение в группе, плей-офф

Сборная Аргентины начала этот чемпионат мира по футболу с сенцационного поражения сборной Саудовской Аравии. Суперзведа «бело-голубых» Лионель Месси отличился еще в первом тайме, однако этого оказалось недостаточно, и аргентинцы проиграли со счетом 1:2.

ПО ТЕМЕ:

Однако, команда быстро пришла в себя и в следующем матче группы C одолела сборную Мексики _с_о счетом 2:0. Голы на счету Лионеля Месси и Энцо Фернандеса.

В заключительном матче группового этапа «бело-голубые» обыграли сборную Польши со счетом 2:0, выйдя в 1/8 финала с первого места.