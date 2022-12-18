Пять интересных фактов о сборной Аргентины – победителях чемпионата мира – 2022 в Катаре
В воскресенье, 18 декабря, победой сборной Аргентины завершился чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
Olympics подготовил подборку интересных фактов о команде Аргентины, в третий раз в своей истории завоевавшей Кубок мира.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, дважды получившим «Золотой мяч» лучшего игрока турнира. На ЧМ-2014 он был признан лучшим, несмотря на поражение аргентинцев в финале от сборной Германии. И вот в Катаре – его второй «Золотой мяч», и уже в качестве чемпиона мира.
Любопытно, что в последний раз лучшим футболистом турнира игрок команды-победительницы назывался на чемпионате мира 28 лет назад – на ЧМ-1994 такого двойного успеха добился Ромарио из сборной Бразилии. Впоследствии обладателями «Золотого мяча» тоже становились чемпионы мира – бразилец Роналдо, француз Зидан – но не в те годы, когда их сборные выигрывали Кубок мира.
В свои 35 лет Месси стал и самым возрастным обладателем «Золотого мяча», так как предыдущим лидером в этом плане был Зинедин Зидан, получивший эту награду на ЧМ-2006 в 34 года.
Оба автора голов Аргентины в финале ЧМ-2022 – Лионель Месси и Анхель Ди Мария – после победы в Катаре вошли в «Двойной золотой клуб», объединяющий обладателей золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу. Оба они – победители Игр 2008 года в Пекине, а теперь стали и чемпионами мира.
Любопытно, что этот клуб не пополнялся уже 84 года – с чемпионата мира-1938. До сих пор его членами были представители только двух стран – Уругвая и Италии, достижения которых пришлись на первую половину ХХ века. И вот теперь Месси и Ди Мария стали не только первыми аргентинцами, но и первыми современными футболистами, которым покорился этот уникальный чемпионский дубль.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони стал вторым по молодости в истории футбола специалистом, который привел свою сборную к завоеванию Кубка мира ФИФА. Скалони в момент триумфа на турнире в Катаре исполнилось 44 года, и он уступает в этом смысле только своему соотечественнику Сесару Луису Менотти. Тот в 1978 году привел сборную Аргентины к ее первой в истории победе на чемпионате мира в возрасте 39 лет.
Молодость тренеров-чемпионов - не просто своеобразная традиция Аргентины, но она еще и отражает своеобразную преемственность чемпионских поколений этой страны. Ведь Скалони родился в городе Росарио за две недели до того, как команда Менотти начала свой победный путь на домашнем ЧМ-1978. Одним из четырех городов, принимавших который, был как раз Росарио.
Сборная Аргентины стала всего второй командой в истории чемпионатов мира, которой удалось выиграть трофей, потерпев поражение в своем первом матче на турнире. Первый такой случай имел место относительно недавно – на ЧМ-2010, когда сборная Испании стартовала с поражения 0:1 от Швейцарии, а затем смогла в единственный пока раз в своей истории выиграть Кубок мира.
Но все же случай Аргентина наверняка будет стоять особняком в футбольной летописи, ведь стартовое поражение от команды Саудовской Аравии (1:2), считавшейся явным аутсайдером группы, сразу поставило команду Месси в крайне трудное турнирной положение. Из которого она – шаг за шагом – вышла на маршрут к своему удивительному победному финалу.
Аргентинцы стали второй командой в истории чемпионатов мира, которая завоевывала Кубок мира на трех разных континентах: в Южной Америке (ЧМ-1978 в Аргентине), Северной Америке (ЧМ-1986 в Мексике) и в Азии (ЧМ-2022 в Катаре). При этом за все 11 турниров, которые проводились в Европе, сборной Аргентины лишь один раз удалось пробиться в четверку сильнейших (серебро на ЧМ-1990 в Италии).
Единственной сборной, сумевшей покорить чемпионаты мира на четырех континентах, является Бразилия. Она дважды выигрывала турниры в Северной Америке (Мексика-1970 и США-1994), а также по одному разу в Европе (Швеция-1958), Южной Америке (Чили-1962) и Азии (Япония/Республика Корея–2022).
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