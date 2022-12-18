В воскресенье, 18 декабря, победой сборной Аргентины завершился чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

Olympics подготовил подборку интересных фактов о команде Аргентины, в третий раз в своей истории завоевавшей Кубок мира.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Месси: золото и «Золотой мяч» – впервые за 28 лет

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, дважды получившим «Золотой мяч» лучшего игрока турнира. На ЧМ-2014 он был признан лучшим, несмотря на поражение аргентинцев в финале от сборной Германии. И вот в Катаре – его второй «Золотой мяч», и уже в качестве чемпиона мира.

Любопытно, что в последний раз лучшим футболистом турнира игрок команды-победительницы назывался на чемпионате мира 28 лет назад – на ЧМ-1994 такого двойного успеха добился Ромарио из сборной Бразилии. Впоследствии обладателями «Золотого мяча» тоже становились чемпионы мира – бразилец Роналдо, француз Зидан – но не в те годы, когда их сборные выигрывали Кубок мира.

В свои 35 лет Месси стал и самым возрастным обладателем «Золотого мяча», так как предыдущим лидером в этом плане был Зинедин Зидан, получивший эту награду на ЧМ-2006 в 34 года.

Герои финала – в «Двойном золотом клубе»

Оба автора голов Аргентины в финале ЧМ-2022 – Лионель Месси и Анхель Ди Мария – после победы в Катаре вошли в «Двойной золотой клуб», объединяющий обладателей золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу. Оба они – победители Игр 2008 года в Пекине, а теперь стали и чемпионами мира.

Любопытно, что этот клуб не пополнялся уже 84 года – с чемпионата мира-1938. До сих пор его членами были представители только двух стран – Уругвая и Италии, достижения которых пришлись на первую половину ХХ века. И вот теперь Месси и Ди Мария стали не только первыми аргентинцами, но и первыми современными футболистами, которым покорился этот уникальный чемпионский дубль.

Скалони – второй после Менотти

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони стал вторым по молодости в истории футбола специалистом, который привел свою сборную к завоеванию Кубка мира ФИФА. Скалони в момент триумфа на турнире в Катаре исполнилось 44 года, и он уступает в этом смысле только своему соотечественнику Сесару Луису Менотти. Тот в 1978 году привел сборную Аргентины к ее первой в истории победе на чемпионате мира в возрасте 39 лет.

Молодость тренеров-чемпионов - не просто своеобразная традиция Аргентины, но она еще и отражает своеобразную преемственность чемпионских поколений этой страны. Ведь Скалони родился в городе Росарио за две недели до того, как команда Менотти начала свой победный путь на домашнем ЧМ-1978. Одним из четырех городов, принимавших который, был как раз Росарио.