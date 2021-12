Ski alpin, bosses, biathlon, ski cross… Tout savoir sur les Coupes du monde en France avant Noël

Pour les meilleurs skieurs de la planète, la route vers les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 passera par la France. Pendant le mois de décembre 2021, les Alpes françaises vont accueillir six étapes de Coupes du monde en ski acrobatique, biathlon et ski alpin.

Les patineurs, que ça soit en patinage artistique, en short track ou en patinage de vitesse, auront aussi la chance de s'exprimer dans l'Hexagone avec les Championnats de France.

Programme, participants, enjeux : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ces dates importantes de la saison hivernale.

Coupe du monde de ski cross à Val Thorens (9-12 décembre)

Après l'épreuve test des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 à Secret Garden en République populaire de Chine, la Coupe du monde de ski cross met le cap sur Val Thorens. Pour le deuxième week-end de compétition de l'hiver, les crosseurs vont participer à deux courses dans la vallée de la Tarentaise. Avec 200 points FIS mis en jeu du 11 au 12 décembre, la hiérarchie mondiale risque de fortement évoluer.

Sergey Ridzik chez les hommes et Sandra Naeslund chez les femmes ont commencé la saison avec une victoire, et ils vont tenter d'enchaîner. Sur la piste de Val Thorens, de nombreux athlètes francophones auront une carte à jour pour tenter de les en empêcher.

La délégation française sera emmenée par Bastien Midol (3e à Secret Garden en novembre), François Place (vice-champion du monde en titre), Marielle Berger Sabbatel (3e à Secret Garden) ou Alizée Baron (double médaillée de bronze aux championnats du monde). Les Suisses Alex Fiva et Fanny Smith seront aussi particulièrement attendus.

Le programme de la Coupe du monde de ski cross de Val Thorens

9 décembre 2021

Qualifications

10 décembre 2021

9h45 : Phases finales

11 décembre 2021

10h30 : Phases finales

À LIRE AUSSI : Les frères Midol, un mental à toute épreuve

Coupe du monde de ski alpin à Val d'Isère (11-12 décembre)

Après les épreuves de vitesse en Amérique du nord, la Coupe du monde de ski alpin fait son retour en Europe avec deux courses à Val d'Isère. Du 11 au 12 décembre, les spécialistes des épreuves techniques vont être mis à l'honneur lors du cinquième week-end de compétition de l'hiver. Le dimanche, les slalomeurs vont même avoir une première opportunité de s'exprimer.

Des skieurs comme Clément Noël, Ramon Zenhaeusern ou Manuel Feller seront donc particulièrement attendus. Alors que Marco Odermatt va tenter d'augmenter son avance en tête du classement général de la Coupe du monde, Alexis Pinturault va essayer de profiter du soutien des spectateurs français pour monter sur son premier podium de la saison.

Des skieurs polyvalents comme Matthias Mayer ou Aleksander Aamodt Kilde tenteront quant à eux d'enchaîner après avoir brillé à Lake Louise et Beaver Creek. Champion du monde en titre de slalom géant, le Français Mathieu Faivre peut aussi espérer s'illustrer devant le public français.

Le programme de la Coupe du monde de ski alpin de Val d'Isère

11 décembre 2021 : Slalom géant hommes

9h30 : 1re manche

13h00 : 2e manche

12 décembre 2021 : Slalom hommes

9h30 : 1re manche

13h00 : 2e manche

À LIRE AUSSI : Tout savoir sur les différences entre les disciplines de ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Coupe du monde de biathlon à Annecy-Le Grand Bornand (16-19 décembre)

Pour la quatrième fois de l'histoire, la Coupe du monde de biathlon va faire escale à Annecy-Le Grand Bornand du 16 au 19 décembre. Après Östersund et Hochfilzen, la quatrième étape de la saison aura lieu en France. Des sprints, des poursuites et des mass starts seront au programme du week-end savoyard.

Vainqueurs en 2019, Benedikt Doll, Johannes Thingnes Boe et Tiril Eckhoff vont tenter de remettre ça. Mais la concurrence sera redoutable. La Norvège pourra compter sur Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjastad Christiansen ou Marte Olsbu Roeiseland.

Les autres nations ne seront pas en reste avec des biathlètes comme Lisa Theresa Hauser, Sebastian Samuelsson ou Martin Ponsiluoma. Après un excellent début de saison, les Français vont tenter d'enchaîner grâce à Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin ou Simon Desthieux chez les hommes et Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet ou Anaïs Chevalier-Bouchet chez les femmes.

Le programme de la Coupe du monde de biathlon d'Annecy-Le Grand Bornand

16 décembre 2021

14h15 : Sprint femmes

17 décembre 2021

14h15 : Sprint hommes

18 décembre 2021

13h00 : Poursuite femmes

15h00 : Poursuite hommes

19 décembre 2021

12h45 : Mass start femmes

14h45 : Mass start hommes

À LIRE AUSSI : Tout savoir sur les différences entre les courses de biathlon

Championnats de France élite (16-18 décembre)

Du 16 au 18 décembre, l'Aren'Ice de Cergy Pontoise va accueillir les Championnats de France élite dans tous les sports de glace. Cela concerne notamment des disciplines olympiques comme le patinage artistique et le short-track où des quotas olympiques pour Beijing 2022 restent à attribuer. Ça sera un enjeu important dans l'épreuve masculine de patinage artistique avec des prétendants au titre national comme Kévin Aymoz, Adam Siao Him Fa, mais aussi Luc Economides ou Romain Ponsart. En danse sur glace, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vont pouvoir continuer leur montée en puissance après avoir impressionné en Grand Prix. Pour les short-trackeurs comme Tifany Huot-Marchand, Sébastien Lepape ou Gwendoline Daudet, ces championnats de France seront l'une des dernières compétitions avant de se rendre à Pékin.

Le programme des Championnats de France élite

Jeudi 16 décembre

14h00 : short track - demi-finales du 1 500 m

14h33 : patinage artistique - programme court femmes

15h48 : short track - finale du 1 500 m

16h18 : patinage artistique - programme court hommes

18h18 : patinage artistique - programme court couples

18h43 : ballet sur glace – programmes chorégraphiques*

Vendredi 17 décembre

13h20 : patinage artistique - programme libre femmes

14h45 : dans sur glace - danse rythmique

16h00 : short track - quarts de finale du 500 m

16h24 : patinage artistique - programme libre couples

17h04 : short track - demi-finales du 500 m

17h31 : ballet sur glace - programme libre*

18h25 : patinage artistique synchronisé - programme court*

19h10 : short track - finale du 500 m

Samedi 18 décembre

10h45 : sports extrêmes - finale*

12h40 : patinage artistique synchronisé - programme libre*

13h40 : short track - quarts de finale du 1 000 m

14h07 : patinage artistique - programme libre hommes

16h22 : short track - demi-finales du 1 000 m

16h53 : danse sur glace - programme libre

18h23 : short track - finales du 1 000 m

*disciplines non-olympiques

Coupe du monde de ski de bosses à l'Alpe d'Huez (17-18 décembre)

La saison de ski de bosses bat son plein. Après Ruka et Idre Fjalls, les meilleurs bosseurs de la planète vont se retrouver à l'Alpe d'Huez pour participer à une troisième Coupe du monde en trois semaines. Et plutôt deux fois qu'une. Après les bosses le samedi, une épreuve de bosses en parallèle est programmée le dimanche.

Perrine Laffont va pouvoir tenter de reprendre la tête du classement général. La championne olympique en titre est la tenante du gros globe de cristal chez les femmes. Mais attention à la nouvelle génération emmenée par l'Américaine Olivia Giaccio.

Chez les hommes, l'éternel Mikaël Kingsbury va tenter de gagner un dixième globe de cristal. Le Québécois a parfaitement lancé sa saison avec une victoire à Ruka. L'Australien Matt Graham qui lui a succédé l'an passé pendant sa blessure ou le Français Benjamin Cavet vont tenter de performer à moins de deux mois des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le programme de la Coupe du monde de ski de bosses de l'Alpe d'Huez

17 décembre 2021

12h00 : bosses hommes

18 décembre 2021

14h00 : bosses en parallèle

Coupe du monde de ski alpin à Val d'Isère (18-19 décembre)

Une semaine après les hommes, les femmes vont aussi dévaler les pistes de Val d'Isère dans le cadre de la Coupe du monde de ski alpin. Du 18 au 19 décembre, les skieuses vont commencer leur séjour en France avec deux épreuves de vitesse. Ça sera la septième Coupe du monde de la saison.

En Savoie, Sofia Goggia va tenter d'enchaîner en remportant une septième descente consécutive. Mais Mikaela Shiffrin, qui occupe la tête du classement général de la Coupe du monde, ou la Suissesse Lara Gut-Behrami auront des arguments à lui opposer. Sa compatriote Corinne Suter, l'Américaine Breezy Johnson ou la Canadienne Marie-Michèle Gagnon pourraient aussi avoir leur mot à dire.

L'équipe de France de vitesse sera composée de Tessa Worley, Tiffany Gauthier, Laura Gauché, Camille Cerutti ou Romane Miradoli. Des skieuses dont vous avez pu découvrir le quotidien dans la série Cirque Blanc.

Le programme de la Coupe du monde de ski alpin de Val d'Isère

18 décembre 2021

10h30 : descente femmes

19 décembre 2021

11h00 : super G femmes

Coupe du monde de ski alpin à Courchevel (21-22 décembre)

Pour la huitième Coupe du monde de la saison, les skieuses vont rester en Savoie. Juste avant d'aller fêter Noël, elles participeront à deux slaloms géants à Courchevel. S'il n'y en avait qu'un au programme initial, le report d'une course à Killington (USA) a profité à la station française. Avec deux épreuves techniques, des skieuses qui ont pu passer un mauvais week-end à Val d'Isère vont pouvoir se rattraper.

À Courchevel, le programme devrait davantage convenir à des participantes comme Petra Vlhova, détentrice du gros globe de cristal, Katharina Liensberger ou Michelle Gisin qui ont aussi fait l'impasse sur Lake Louise. Pour Romane Miradoli, ça sera un retour sur la piste où elle s'est gravement blessée l'hiver dernier.

Le programme de la Coupe du monde de ski alpin de Courchevel

21 décembre 2021 : Slalom géant femmes

10h00 : 1re manche

12h00 : 2e manche

22 décembre 2021 : Slalom géant femmes