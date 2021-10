Tout ce que vous devez savoir sur la Coupe du monde 2021-2022 de ski acrobatique

Les skieurs et snowboardeurs du Big air festival de Coire en Suisse ont donné le coup d’envoi de la saison 2021-2022 de Coupe du monde de ski acrobatique, ce 22 octobre. Après de nombreuses annulations de compétitions l’année dernière, cette nouvelle saison espère voir toutes les compétitions avoir lieu cette année. La toute dernière étape de Coupe du monde se tiendra le 26 mars à Silvaplana en Suisse.

Les skieurs de haut voltige spécialistes du halfpipe sont impatient de débuter la saison, après n’avoir eu qu’une seule compétition, les Championnats du monde, durant la saison 2020/2021, tout comme les sportifs chinois qui ont manqué toute la saison en raison des restrictions liées au COVID-19. Tous espèrent un boost d’énergie avec le retour des supporters dans les tribunes, après un an et demi à huis-clos.

Lors de l’ouverture de la saison au Big air festival, le jeune Autrichien Matej Svancer s’est imposé chez les hommes avec un score de 99 points lors de son deuxième saut. Côté dames, c’est la Française Tess Ledeux qui a remporté cette première étape avec un saut noté 95,25 points.

Lors de cette nouvelle saison, le Canadien Mikaël Kingsbury, neuf fois vainqueur du gros globe de cristal, est prêt à en découdre après avoir manqué une bonne partie de la saison passée à cause d’une blessure au dos. Le skieur de 29 ans avait vu le globe de cristal de ski de bosses lui filer entre les mains pour la première fois depuis une décennie.

Chez les femmes, la Suissesse Fanny Smith et la Française Tess Ledeux ont toutes les deux remporté deux globes de cristal la saison dernière. Il faudra également garder une œil sur la star Chinoise Eileen Gu (halfpipe, slopestyle et big air) ou encore la Française Perrine Laffont (bosses) pour pointer en tête de classement jusqu’à mars 2022.

La saison de Coupe du monde sera brièvement interrompue du 3 au 19 février, période de compétition olympique de ski acrobatique à Beijing 2022.

Découvrez notre guide complet de ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle saison de ski acrobatique.

Mikael Kingsbury durant la Coupe du monde FIS de ski acrobatique à Tazawako, au Japon, le 24 février 2019. Photo de 2019 Getty Images

Hommes : le retour du roi des bosses

Pour la première fois depuis 2011, le Canadien Mikaël Kingsbury n’a pas remporté le globe de cristal lors de la saison 2020/2021. Le détenteur de tous les records de ski de bosses n’a participé qu’à trois compétitions lors de la dernière saison suite à deux fractures vertébrales. Mais le double médaillé olympique a prouvé qu’il était totalement rétabli en remportant son cinquième titre de champion du monde à Almaty, au Kazakhstan en mars 2021.

L’Australien Matt Graham, vice-champion olympique et vainqueur de la Coupe du monde, cherchera a battre Kingsbury une nouvelle fois. Gardez également un œil sur le Français Benjamin Cavet, vice-champion du monde 2021, qui est monté sur trois podiums lors de la saison de Coupe du monde 2020/2021. Champion olympique à Albertville 1992 pour la première du sport aux JO, Edgar Grospiron estime que « si quelqu'un peut créer la surprise, c'est [Cavet]. »

En saut acrobatique masculin, l’athlète de la Fédération Russe de ski (RSA) Maxim Burov est en pleine ascension après avoir remporté les deux derniers titres de champion du monde et son deuxième globe de cristal la saison passée.

La domination américaine en halfpipe, menée par David Wise (double champion olympique) et Aaron Blunk (détenteur des deux derniers globe de cristal de sa discipline) pourrait être contestée par le jeune Néo-Zélandais de 19 ans, Nico Porteous, champion du monde 2021 et médaillé de bronze à PyeongChang 2018. Il faudra aussi suivre le retour à la compétition du Français Kevin Rolland, qui s’est offert la 8e place aux Championnats du monde 2021 après deux années de lutte pour revenir au meilleur niveau alors qu'il a frôlé la mort lors d’une tentative de record du monde en 2019.

Le détenteur du gros globe de cristal de slopestyle Colby Stevenson (USA) et le Suisse Andri Ragettli seront de forts prétendants au titre cette saison après avoir remporté respectivement l’argent et l’or durant les derniers Championnats du monde. Les Norvégiens Ferdinand Dahl, Christian Nummedal et Oysten Braten seront leurs principaux concurrents.

Les attentes seront grandes pour le Canadien Reece Howard, le « Rookie de l’année » qui a remporté deux globes de cristal en 2021. Il ne faudra pas sous-estimer non plus le vétéran suisse Alex Fiva, sacré champion du monde cette année.

En big air, la compétition est plutôt ouverte. La seule compétition de la saison dernière a été remportée par le Norvégien Birk Ruud. L’homme du moment est le Suédois Oliver Magnusson, champion du monde en 2021, mais cette première compétition de l’année a montré que tout était possible en big air avec l’incroyable performance de l’Autrichien Matej Svancer.

Perrine Laffont à l'entrainement durant la Coupe du monde FIS Intermountain Healthcare 2021 dans la station Deer Valley aux USA le 2 février 2021. Photo de 2021 Getty Images

Femmes : Perrine Laffont et Eileen Gu en force

En ski de bosses, la seule option possible sera d’essayer de battre la Française Perrine Laffont. La skieuse de 22 ans espère décrocher son troisième gros globe de cristal et son cinquième globe de cristal en ski de bosses cette saison. La championne olympique en titre et triple championne du monde devra faire attention à la vice-championne olympique, la Kazakh Yulia Galysheva. Mais une chose est sûre, Laffont prendra du plaisir avant tout !

L’Australienne Laura Peel domine les débats en saut acrobatique après avoir remporté le titre de championne du monde et le globe de cristal de la discipline. Mais il faudra faire attention aux Américaines Ashely Caldwell (vice-championne du monde 2021) et Winter Vinecki (deuxième au classement général de Coupe du monde).

Après son carton plein lors des Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse à Lausanne 2020 (trois médailles), la superstar Chinoise Eileen Gu veut remporter son tout premier globe de cristal cette année. À 18 ans, elle a délivré une performance exceptionnelle aux X-Games 2021 en remportant l’or en superpipe et slopestyle. Lors des Championnats du monde 2021, elle s’est imposée en halfpipe et en slopestyle.

La Canadienne Rachael Karker suit Gu de près en halfpipe, avec une médaille d’argent aux Championnats du monde et le gros globe de cristal de la saison passée. En slopestyle, la principale rivale de Gu est la Française Tess Ledeux, première au classement général de Coupe du monde en 2021 et championne du monde de la discipline en 2017. Gardez un œil également sur les Suissesses Mathilde Gremaud et Sarah Hoefflin.

La Suissesse Guilia Tanno s’était imposée lors de l’unique Coupe du monde de big air de la saison 2020-2021, tandis que la skieuse de la Fédération Russe de ski Anastasia Tatalina s’est emparée du titre de championne du monde de la discipline. En ski cross, Fanny Smith (Suisse) et la Suédoise Sandra Naslund, respectivement vainqueurs de la Coupe du monde 2021 et championne du monde 2021, seront les deux athlètes à suivre de près cette saison.

En saut acrobatique par équipes mixtes, une discipline qui fera son apparition au programme olympique de Beijing 2022, la Fédération Russe de ski, la Suisse et les États-Unis sont grimpés sur l'unique podium de Coupe du monde de la saison dernière. Compte tenu de l’équilibre et de la polyvalence de l’équipe Suisse, il y a fort à parier que les skieurs helvétiques seront sur le podium une nouvelle fois lors de la Coupe des Nations.

Calendrier de la saison 2021/2022 de ski acrobatique

22 octobre – Coire (Suisse) – big air

20 novembre 2021 – Stubai (Autriche) - slopestyle

27 novembre 2021 – Secret Garden (République populaire de Chine) – ski cross

2-3-4-10-11 décembre 2021 – Ruka (Finlande) – bosses, saut, saut par équipes mixtes

4 décembre 2021 – Steamboat (USA) – big air

10 décembre 2021 – Copper Mountain (USA) - halfpipe

10-11 décembre 2021 – Val Thorens (France) – ski cross, bosses

10-11 décembre 2021 – Ruka (Finlande) – saut acrobatique

11-12 décembre 2021 – Idre (Suède) – bosses, bosses parallèles

14-15 décembre 2021 – Arosa (Suisse) – ski cross, ski cross par équipe

17-18 décembre 2021 – Alpe d’Huez (France) – bosses, bosses parallèles

19-20 décembre 2021 – Innichen (Italie) – ski cross

30 décembre 2021 au 1 janvier 2022 – Calgary (Canada) - halfpipe

5 janvier 2022 – Le Relais (Canada) – saut acrobatique

7-8 janvier 2022 – Mammoth (USA) – halfpipe, slopestyle

7-8 janvier 2022 – Mont-Tremblant (Canada) – bosses

12-13-14 janvier 2022 – Deer Valley (USA) – bosses, saut acrobatique

14-15 janvier 2022 – Nakiska (Canada) – ski cross

16 janvier 2022 – Font Romeu (France) - slopestyle

22-23 janvier 2022 – Idre (Suède) – ski cross

23 janvier 2022 – Chiesa (Italie) – bosses

26-27 février 2022 – Yaroslavl (Russie) – saut, saut par équipes

26-27 février 2022 – Tazawako (Japon) – bosses, bosses parallèles

26-27 février 2022 – Sunny Valley (Russie) – ski cross

3-4-5 mars 2022 – Bakuriani (Georgie) - slopestyle

5 mars 2022 – Moscow (Russie) – saut acrobatique

5-6 mars 2022 - Krasnoyark (Russie) - bosses, bosses parallèles

10-11-12 mars 2022 – Tignes (France) - slopestyle

11-12-13 mars 2022 – Reiteralm (Suisse) – ski cross

12-13 mars 2022 – Shymbulak (Kazakhstan) – bosses parallèles, saut acrobatique

19 mars 2022 – Veysonnaz (Suisse) – ski cross

19-20 mars 2022 – Megève (France) – bosses, bosses parallèles

26 mars 2022 – Silvaplana (Suisse) - slopestyle

*Ces informations peuvent être sujettes à modification