Kilde devance Odermatt à Beaver Creek, deux skieurs français dans le top 10 

Presque un an après son doublé à Val Gardena, Aleksander Aamodt Kilde a renoué avec la victoire ce vendredi 3 décembre. Le Norvégien a remporté le deuxième super G de Beaver Creek. 24 heures après être parti à la faute, il a été le plus rapide pour devancer Marco Odermatt et Travis Ganong en 1 min 10 s 26.

Large vainqueur jeudi, le Suisse a été privé du doublé pour seulement trois centièmes de seconde. Ce troisième podium en quatre courses depuis le début de la saison lui permet quand même de confirmer sa première place au classement général de la Coupe du monde.

Surprenant troisième, l'Américain Ganong est monté sur son premier podium en Coupe du monde depuis janvier 2017.

Derrière les Autrichiens Matthias Mayer et Vincent Kriechmayr, deux skieurs français ont intégré le top 10 : Alexis Pinturault et Matthieu Bailet. Le tenant du gros globe de cristal a pris la sixième place à 98 centièmes du vainqueur. Son compatriote a terminé 22 centièmes plus loin.

Le film du super G de Beaver Creek

Dossard numéro 1, Romed Baumann est parti à la faute et n'a pas réussi à atteindre l'arrivée. Le vice-champion du monde de la discipline s'est fait piéger par le tracé et a manqué une porte.

Prudent sur le haut et très rapide sur le bas, l'Américain Travis Ganong a été le premier skieur à rallier l'arrivée. Grâce à son excellent finish, il a établi un temps de référence qui a résisté aux trois dossards suivants. Le skieur de 33 ans est quand même parvenu à rester dans le top 3 pour monter sur son premier podium en super G.

Premier prétendant à s'élancer, Vincent Kriechmayr a perdu du temps sur un saut et en tapant dans une porte avec la main. L'Autrichien a échoué à plus d'une demi-seconde du leader provisoire.

De la vitesse, du rythme, des bonnes trajectoires : Aleksander Aamodt Kilde a réalisé le meilleur temps grâce à une manche frôlant la perfection. Le Norvégien a été convaincant en allumant du vert à tous les intermédiaires. En retranchant presque quatre dixièmes de seconde au temps de Travis Ganong, celui qui était parti à la faute jeudi a établi un temps de référence très solide. Personne n'a réussi à le battre.

Marco Odermatt n'a pas réussi le doublé. 24 heures après avoir survolé le premier super G de Beaver Creek, le Suisse a échoué à trois centièmes de seconde du Norvégien. Malgré un deuxième intermédiaire de folie où il a repris 40 centièmes au leader, le skieur d'Hergiswil n'est pas parvenu à garder son avance jusqu'à l'arrivée. Pas aussi rapide que le Norvégien sur le bas, il a dû se contenter de la deuxième place.

Premier skieur français à pousser le portillon, Matthieu Bailet a perdu trop de vitesse sur le bas pour espérer monter sur le podium provisoire. Bien parti malgré quelques trajectoires à la limite, il est longtemps resté à une demi-seconde du leader. À cause d'une faute un peu avant l'arrivée, le Niçois a finalement pris la septième place à plus d'une seconde d'Aleksander Aamodt Kilde.

Kjetil Jansrud, champion olympique du super G à Sotchi 2014, a lourdement chuté. Celui qui participe à sa dernière saison de Coupe du monde a fini dans les filets de protection et semblait touché au genou et à la clavicule. Après une longue intervention des médecins, il a finalement pu se relever et descendre sur une jambe.

Alexis Pinturault a réalisé le meilleur départ. Meilleur temps au premier intermédiaire, le Français semblait en mesure d'inquiéter Aleksander Aamodt Kilde. Il n'a finalement pas réussi à intégrer le top 5. Après avoir manqué de vitesse à la mi-course, le détenteur du globe de cristal n'a pas commis de grosse faute mais il n'est pas parvenu à mettre autant de rythme que les meilleurs sur le bas. Le skieur de 30 ans a dû se contenter de la sixième place à 98 centièmes de la tête.

Offensif, Nils Allègre (11e) mis beaucoup de rythme dès le départ. Contrairement à beaucoup d'autres skieurs, il a limité la casse sur le deuxième intermédiaire mais une faute sur le bas lui a fait perdre du temps sur le dernier saut. À 1 s 59, le Français a terminé aux portes du top 10.

Les Suisses Urs Kryenbühl et Justin Murisier sont partis à la faute.

Avec son dossard numéro 20, Blaise Giezendanner a montré de très belles choses. À cause du temps perdu sur le bas, le skieur de Chamonix a réalisé le 16e temps.

Roy Picard (33e) a pointé à une seconde d'Aleksander Aamodt Kilde dès le premier intermédiaire. Même s'il a limité la casse sur le reste de sa manche, le Français n'a pas réussi à marquer des points pour le classement général.

De retour de blessure, Mathieu Faivre a gagné des points lors des deux premiers super G de la saison. 22e jeudi, le Niçois a fait mieux vendredi en se hissant au 15e rang.

À plus de 4 secondes du vainqueur, Nils Alphand a réalisé le 45e temps.

Le ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre national de ski alpin dans la zone de Yanqing.