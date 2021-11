Les 10 Français à suivre pendant la saison de ski alpin

La saison internationale de ski alpin a repris à Sölden le 23 octobre, il est donc temps de faire le point sur les skieurs français en lice.

Avec Alexis Pinturault qui détient le gros globe de cristal 2020-2021 et Tessa Worley qui est montée sur le podium du général en slalom géant, la France est l'une des nations fortes de la discipline et pourrait bien dominer le classement de la Coupe du monde cette saison et décrocher des médailles aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Olympics.com vous présente 10 skieurs tricolores particulièrement attendus sur les pistes cette saison.

Nom : Alexis Pinturault

: Alexis Pinturault Âge : 30 ans

: 30 ans Meilleur résultat : Gros globe de cristal en 2021

: Gros globe de cristal en 2021 Spécialité : Slalom géant / Combiné

Vainqueur du classement général de la Coupe du monde en mars, le skieur de Moûtiers va devoir assumer un statut différent des autres années. Mais d'autres objectifs l'attendent aussi.

Outre un premier titre olympique qu'il va tenter de chercher à Pékin, le Français peut aussi espérer se rapprocher du top 5 des skieurs alpins les plus victorieux de l'histoire de la Coupe du monde. Avec 34 succès, dont plus de la moitié en slalom géant, Pintu ne pointe qu'à huit succès du cinquième rang de ce classement de prestige.

Nom : Clément Noël

: Clément Noël Âge : 24 ans

: 24 ans Meilleur résultat : 11e du classement général en 2019

: 11e du classement général en 2019 Spécialité : Slalom

D'autres skieurs tricolores ont déjà gagné des manches de Coupe du monde et peuvent espérer remettre ça cette saison. Parmi eux, on retrouve notamment Clément Noël. Il n'a que 24 ans mais a déjà terminé sur le podium de 15 manches de Coupe du monde.

Spécialiste du slalom, le natif de Remiremont s'est notamment imposé à Chamonix et à Kranjska Gora l'an passé. Deuxième de la Coupe du monde de la spécialité lors des trois dernières saisons, le sociétaire des Douanes / CS Val d'Isère va tenter de franchir un cap dans ce classement mais aussi aux Jeux Olympiques.

À Pékin, il va essayer de faire mieux que sa quatrième place de PyeongChang 2018. Le podium lui avait échappé pour quatre centièmes de seconde.

Nom : Mathieu Faivre

: Mathieu Faivre Âge : 29 ans

: 29 ans Meilleur résultat : 14e du classement général en 2017

: 14e du classement général en 2017 Spécialité : Slalom géant

S'il y a un Français qui a brillé dans les grands rendez-vous l'an passé, c'est Mathieu Faivre. En février, le skieur de 21 ans est reparti des Championnats du monde de Cortina d'Ampezzo avec deux médailles d'or : une en parallèle et l'autre en slalom géant.

Ce doublé est venu récompenser l'incroyable saison du skieur d'Isola 2000. Avec trois podiums, dont une victoire à Bansko et une troisième place au slalom géant des Finales de Lenzerheide, il a terminé la saison à la 16e place du classement général de la Coupe du monde.

Nom : Tessa Worley

: Tessa Worley Âge : 32 ans

: 32 ans Meilleur résultat : 6e du classement général et petit globe du slalom géant en 2017

: 6e du classement général et petit globe du slalom géant en 2017 Spécialité : Slalom géant

Chez les femmes aussi, une skieuse française a remporté une manche de Coupe du monde l'an passé : Tessa Worley. Elle s'était imposée en slalom géant à Kronplatz pour terminer la saison avec trois podiums et la douzième place du classement général.

Redoutable en slalom géant, la skieuse du Grand-Bornand n'a été devancée que par Marta Bassino et Mikaela Shiffrin dans cette discipline. Cette saison encore, elle devrait être la numéro 1 tricolore chez les femmes.

Nom : Tiffany Gauthier

: Tiffany Gauthier Âge : 27 ans

: 27 ans Meilleur résultat : 37eme du classement général en 2018

: 37eme du classement général en 2018 Spécialité : Super G

L'an passé, Worley avait été la seule représentante de l'Hexagone dans le top 50 mondial. La deuxième Tricolore au classement général de la Coupe du monde était Tiffany Gauthier, 53e.

La skieuse de Tignes a pris l'habitude de s'illustrer à Garmisch-Partenkirchen. Dans la station allemande, elle reste sur deux Super G terminés dans le top 10. Son meilleur résultat l'an passé avait été une dixième place en Bavière.

Nom : Nastasia Noens

: Nastasia Noens Âge : 33 ans

: 33 ans Meilleur résultat : 24e du classement général en 2011

: 24e du classement général en 2011 Spécialité : Slalom

Nastasia Noens a aussi brillé avec plusieurs performances remarquées. En slalom, la Niçoise de 33 ans a terminé la saison avec un top 10 lors des Finales et décroché la onzième place aux Championnats du monde. C'était sa septième participation au rendez-vous planétaire et elle a toujours terminé dans le top 20.

En équipe de France depuis plus de dix ans, elle a trois podiums en Coupe du monde à son actif. Le dernier remonte à 2016 avec une deuxième place au slalom de Crans Montana.

Nom : Romane Miradoli

: Romane Miradoli Âge : 27 ans

: 27 ans Meilleur résultat : 17e du classement général en 2020

: 17e du classement général en 2020 Spécialité : Descente et Super G

Romane Miradoli n'a pas eu cette chance. La skieuse de 27 ans est engagée dans une course contre-la-montre dans l'optique de participer aux Jeux Olympiques d'hiver 2022. En décembre dernier, elle a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors de la manche de Coupe du monde organisée à Courchevel.

Avant cette année quasi-blanche, elle restait sur une 17e place au classement général de la saison 2020. La représentante de l'Inter Club Magland avait brillé grâce à ses performances en descente et en Super G.

Nom : Laura Gauche

: Laura Gauche Âge : 26 ans

: 26 ans Meilleur résultat : 64e du classement général en 2021

: 64e du classement général en 2021 Spécialité : Combiné

Et si Laura Gauche décrochait le premier top 10 de sa carrière en Coupe du monde cette année ? Après ses résultats de l'an passé aux Championnats du monde, où elle était alignée pour la première fois de sa carrière, la licenciée du CS Tignes peut l'espérer dans deux disciplines différentes. En descente, où la skieuse de 26 ans s'est classée 20e mais surtout en combiné alpin où elle a pris la 7e place à Cortina d'Ampezzo.

Avant cette performance, la Française n'avait jamais terminé dans le top 10 d'une course au plus haut niveau international. Son meilleur résultat était une 14e place au Super G de Crans Montana en janvier 2021.

Nom : Victor Muffat-Jeandet

: Victor Muffat-Jeandet Âge : 32 ans

: 32 ans Meilleur résultat : 12e du classement général en 2015 et 2016

: 12e du classement général en 2015 et 2016 Spécialité : Slalom géant / Combiné

Le combiné alpin, c'est la spécialité d'un autre Tricolore : Victor Muffat-Jeandet. Le natif d'Aix-les-Bains avait remporté la médaille de bronze dans cette épreuve aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

L'hiver dernier, le meilleur résultat du skieur de 32 ans a été une deuxième place sur le slalom de Kranjska Gora. Les trois années précédentes, il était monté sur le podium de l'épreuve de combiné nordique de Wengen.

Nom : Johan Clarey

: Johan Clarey Âge : 40 ans

: 40 ans Meilleur résultat : 19e du classement général en 2019, 2020 et 2021

: 19e du classement général en 2019, 2020 et 2021 Spécialité : Descente

Membre le plus expérimenté de l'équipe de France, Johan Clarey pourrait être la sensation de la saison. Alors qu'il a fêté ses 40 ans en janvier, le skieur de Tignes reste sur trois saisons dans le top 20 du classement général. Le descendeur s'est notamment offert la deuxième place à Kitzbühel l'hiver dernier.

Il court toujours après sa première victoire en Coupe du monde et sa première médaille aux Jeux Olympiques. Après Vancouver 2010, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, le quadragénaire peut espérer y arriver à Beijing pour ce qui pourrait être sa quatrième participation aux Jeux Olympiques d'hiver.