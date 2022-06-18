Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2022: Дарья Атаманов выиграла многоборье

15-19 июня в Тель-Авиве проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. В течение 5 дней спортсменки определяют лучших в многоборье и отдельных видах в личном турнире и турнире групп.

16 и 17 июня состоялась квалификация в личном зачете, а 18 июня были разыграны медали в личном и групповом многоборье, а также определены победители и призеры в командном многоборье.

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Представительница страны-хозяйки турнира Дарья Атаманов выиграла личное многоборье, также команда Израиля стала лучшей в групповом многоборье, а гимнастки Болгарии стали обладательницами титула в командном многоборье.

Но обо всем по порядку.

В четверг гимнастки-личницы выступили в квалификации упражнений с обручем и мячом.

В обруче лучшей стала бронзовый призер чемпионата мира-2021 в этой дисциплине и первый номер рейтинга по итогам серии этапов Кубка мира-2022 в многоборье София Раффаэли. В обруче у итальянки была нечистая ловля предмета, а также вызвал опасения последний элемент в конце программы. Но с оценкой в 36,150 балла она возглавила турнирную таблицу. Чуть более балла ей уступила серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье Боряна Калейн (34,950 балла). Ее подруга по сборной Болгарии Стиляна Николова стала третьей – 34,450.

В мяче Раффаэли допустила ошибку, не была безупречна и Калейн – завалила поворот. Николова также отметилась помаркой – в схождении с элемента. Боряна выиграла в этом виде (34,650 балла), но для первого места по итогам дням ей не хватило баллов, чтобы снивелировать отставание от Софии. Первый номер сборной Италии и второй номер сборной Болгарии показали идентичный результат – 33,700.

Так что ко второму дню квалификации Раффаэли подходила лидером (69,850 балла), Калейн – на второй позиции (69,600), Николова – на третьей (68,150). От идущей на четвертом месте Виктории Оноприенко из Украины ее отделяли уже более 2,5 баллов.

В пятницу девушки выступили в упражнениях с булавами и лентой. Также по результатам двух дней квалификации 24 лучшие спортсменки по итогам выступлений в трех из четырех упражнений (если гимнастка выступала во всех видах) отобрались в финал многоборья.

В итоге, лидером по итогам квалификации стала Калейн, которая обошла Раффаэли всего на 0,050 балла – 103,600 против 103,550. Обе не справились с лентой. Боряна допустила неточности и запутывания, став в этом виде только шестой с 31,200 балла. У Софии же были не только запутывания, но и потери предмета, что привело ее на 9-ю позицию с 30,400 балла, и она не отобралась в финал в этом виде. Выиграла же Стиляна Николова – 32,950 балла (она вышла в финал многоборья с третьего места – с 101,250), второй стала Дарья Атаманов – 32,150, третьей – Дарья Варфоломеев из Германии – 31,900.

Булавы удались лучше всех будущей чемпионке Европы Дарье Атаманов – 34,700 (она прошла в финал с четвертого места с 100,55 балла), Калейн была второй – 34,000 балла и Варфоломеев – третьей (33,800).

Суббота же стала днем сенсаций и сюрпризов. Со знаком плюс и со знаком минус.

Вторая чемпионка Европы из Израиля после Линой Ашрам

У Софии Раффаэли, возможно, сказался недостаток опыта выступлений на самом высоком уровне и давление статуса одной из фавориток турнира. В упражнениях с булавами и обручем итальянка допустила потери предмета, в обруче вообще завершила программу без него. В ленте стала лишь 11-й. В итоге, четвертое место (131,250 балла) и жажда реванша в финалах отдельных видов.

Более опытная Боряна Калейн, вероятно, думала о том, как улучшить свое достижение прошлого года. К тому же еще недавно ее беспокоила травма лодыжки. Калейн тоже допускала грубые ошибки, в мяче стала лишь шестой. Но выиграв обруч и ленту, а также став третьей в булавах, обеспечила себе повторение результата ЧЕ-2021. 135,500 балла.

Стиляна Николова также прошла финальный день многоборья не без ошибок: в булавах опустилась на 10-е место. Но с 131,650 балла завоевала бронзовую медаль.

Дарья Атаманов, в этом сезоне выигравшая серебро этапа Кубка мира в Афинах в многоборье, прошла все виды без значительных ошибок, допустив небольшой сбой в упражнениях с лентой. Так что у Айелет Зусман теперь есть еще одна чемпионка Европы. Ее ученица Линой Ашрам, которая выиграла Евро-2020, а затем Олимпийские игры в Токио, сейчас работает в ее тренерском штабе.

Хозяева выиграли и групповое многоборье

Сенсация случилась и в групповом турнире. Бронзовые призеры Олимпийских игр-2020 из Италии стали лучшими в упражнениях с 3 лентами и 2 мячами (34,000 балла против 33,000 у соперниц), но уступили в упражнениях с 5 обручами: Израиль выиграл здесь с 36,950 балла против 35,650 у «Синих бабочек».

Так что команда Израиля завоевала титул чемпионов Европы-2022 в групповом зачете (69,950). Уступив им 0,300 балла, итальянки стали вторыми (69,650), команда Азербайджана – третьи (65,400).

Болгария – обладательница титула в командном многоборье

По итогам выступлений гимнасток в личном и групповом зачете были определены победители и призеры в командном многоборье.

Сборная Болгарии в составе Боряны Калейн, Стиляны Николовой и группы (4-е место в групповом зачете), стала лучшей (333,150 балла). София Раффаэли, Милена Балдассари (7-е место в личном зачете) и группа из Италии завоевали серебряные награды (325,600 балла), Дарья Атаманов, Ади Ася Катц (11-е место в многоборье) и группа из Израиля – бронзовые (324,300).

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