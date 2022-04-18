Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Ташкенте: итоги

В Ташкенте прошел третий этап Кубка мира по художественной гимнастике. В его рамках состоялись турниры в личном и групповом многоборье, а также финалы в отдельных видах упражнений в личном и групповом первенстве.

Победу в личном многоборье одержала хозяйка турнира – представительница Узбекистана Тахмина Икромова. Ранее серебряный призер чемпионата Азии в многоборье была в тени Сабины Ташкенбаевой. 17-летняя уроженка Самарканда в квалификации стала лучшей в упражнениях с мячом и обручем, а также заняла второе место в упражнениях с булавами и третье – с лентой. С итоговой суммой в 119,60 балла она смогла одержать победу в этом виде на домашнем этапе Кубка мира.

Екатерина Веденеева, представляющая Словению, стала лучшей в квалификации в упражнениях с булавами, а также второй в упражнениях с мячом и лентой, и третьей – в упражнениях с обручем. 118,20 – и серебро этапа в многоборье.

Дарья Варфоломеев из Германии, отстав от Екатерины более чем на 5 баллов, завоевала бронзу (112,65).

В финалах отдельных упражнений пьедестал многоборья точь-в-точь повторился в финале упражнений с обручем. Кроме того, Тахмина Икромова выиграла финал упражнений с булавами, Екатерина Веденеева – с лентой, а призер этапа Кубка мира-2022 в Греции Маргарита Колосов из Германии стала лучшей в финале упражнений с мячом.

Отметим, что не совсем удачно выступила победительница и призер этапов Кубка мира Александра Аджурджукулезе. Она стала седьмой в многоборье и отобралась в два финала из четырех, заняв там шестое и четвертое места. Возможно, недавний первый номер сборной Италии еще не набрала форму в этом сезоне.

В групповых упражнениях в многоборье победу праздновала команда Болгарии, как и на этапе неделей ранее в Софии. Напомним, что олимпийские чемпионки-2020 в группе завершили карьеру, как и Линой Ашрам. И теперь команду Болгарии на этапах Кубка мира представляет новый состав. Он же выиграл и упражнения с 5 обручами. В упражнениях с 3 лентами и 2 мячами хозяйки – сборная Узбекистана – поднялись на верхнюю ступень пьедестала.

По решению Международной федерации гимнастики спортсмены России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой организации на неопределенный срок.

Следующий этап Кубка мира состоится в Баку 22-24 апреля.

Екатерина Веденеева, представляющая Словению, на этапе Кубка мира в Ташкенте стала второй в многоборье и лучшей в упражнениях с лентой Фото © 2021 Getty Images

Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Ташкент, Узбекистан. 15-17 апреля 2022 года

Итоги

Личный турнир. Многоборье

1.Тахмина Икромова (Узбекистан) – 119,60

2. Екатерина Веденеева (Словения) – 118,20

3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 112,65

Групповой турнир. Многоборье

1. Болгария – 53,950

2. Узбекистан – 48,050

3. Казахстан – 45,600

4. Азербайджан – 44,350

Финалы в отдельных видах упражнений

Упражнения с обручем

1. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 31,700

2. Екатерина Веденева (Словения) – 30,600

3. Дарья Варфоломеев (Германия) – 29,850

Упражнения с мячом

1. Маргарита Колосов (Германия) – 30,600

2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 30,600

3. Екатерина Веденеева (Словения) – 29,450

Упражнения с булавами

1. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 31,500

2. Екатерина Веденеева (Словения) – 31,250

3. Маргарита Колосов (Германия) – 29,800

Упражнения с лентой

1. Екатерина Веденеева (Словения) – 30,150

2. Дарья Варфоломеев (Германия) – 29,100

3. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 28,950

Групповые упражнения с 5 обручами

1. Болгария – 29,750

2. Узбекистан – 26,900

3. Казахстан – 24,000

4. Азербайджан – 21,900

Упражнения с 3 лентами и 2 мячами

1. Узбекистан – 25,850

2. Казахстан – 24,200

3. Болгария – 23,500

4. Азербайджан – 22,900