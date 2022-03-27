Художественная гимнастика. Гран-при Марбелья-2022: итоги

26 и 27 марта в испанской Марбелье прошел традиционный турнир по художественной гимнастике. В рамках этапа Гран-при спортсменки соревновались в многоборье и в отдельных видах.
Марбелья-2022 стала триумфом болгарской школы художественной гимнастики. Интересно, что на первые роли на юге Испании вышла не более известная широкой публике серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье, участница Олимпийских игр-2020, занявшая там 5-е место Боряна Калейн, а Ева Брезалиева. В многоборье бронзовый призер юниорского чемпионата Европы-2020 (в упражнениях с лентой) прошла все виды ровно, без ошибок. Боряна Калейн и чемпионка Европы среди юниоров-2020 в упражнениях с лентой Стиляна Николова допустили неточности. Возможно, сказалось, что неделей ранее Ева выступала на этапе Кубка мира в Афинах, где завоевала бронзу в упражнениях с лентой. Боряна же и Стиляна в сезон только входят.
Напомним, что по решению Международной федерации гимнастики спортсменки, представляющие команды России и Беларуси, отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.
Видео выступлений участниц смотрите здесь.
Этап Гран-при по художественной гимнастике Марбелья-2022. Результаты
Многоборье
1. Ева Брезалиева (Болгария) – 124,050
2. Боряна Калейн (Болгария) – 119,800
3. Стиляна Николова (Болгария) – 118,350
Отдельные виды
Обруч
1. Стиляна Николова (Болгария) – 32,350
2. Ева Брезалиева (Болгария) – 30,800
3. Маэлль Милле (Франция) – 28,450
Мяч
1. Тереза Гороспе (Испания) – 30,050
2. Стиляна Николова (Болгария) – 28,450
3. Татьяна Коксанова (Канада) – 27,850
Булавы
1. Стиляна Николова (Болгария) – 29,750
2. Ева Брезалиева (Болгария) – 28,100
3. Эльжана Таниева (Казахстан) – 27,400
Лента
1. Ева Брезалиева (Болгария) – 29,000
2. Боряна Калейн (Болгария) – 27,350
3. Татьяна Коксанова (Канада) – 26,500