Художественная гимнастика. Гран-при Марбелья-2022: итоги

26 и 27 марта в испанской Марбелье прошел традиционный турнир по художественной гимнастике. В рамках этапа Гран-при спортсменки соревновались в многоборье и в отдельных видах.

Марбелья-2022 стала триумфом болгарской школы художественной гимнастики. Интересно, что на первые роли на юге Испании вышла не более известная широкой публике серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье, участница Олимпийских игр-2020, занявшая там 5-е место Боряна Калейн, а Ева Брезалиева. В многоборье бронзовый призер юниорского чемпионата Европы-2020 (в упражнениях с лентой) прошла все виды ровно, без ошибок. Боряна Калейн и чемпионка Европы среди юниоров-2020 в упражнениях с лентой Стиляна Николова допустили неточности. Возможно, сказалось, что неделей ранее Ева выступала на этапе Кубка мира в Афинах, где завоевала бронзу в упражнениях с лентой. Боряна же и Стиляна в сезон только входят.

Напомним, что по решению Международной федерации гимнастики спортсменки, представляющие команды России и Беларуси, отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.

Видео выступлений участниц смотрите здесь.

Этап Гран-при по художественной гимнастике Марбелья-2022. Результаты

Многоборье

1. Ева Брезалиева (Болгария) – 124,050

2. Боряна Калейн (Болгария) – 119,800

3. Стиляна Николова (Болгария) – 118,350

Отдельные виды

Обруч

1. Стиляна Николова (Болгария) – 32,350

2. Ева Брезалиева (Болгария) – 30,800

3. Маэлль Милле (Франция) – 28,450

Мяч

1. Тереза Гороспе (Испания) – 30,050

2. Стиляна Николова (Болгария) – 28,450

3. Татьяна Коксанова (Канада) – 27,850

Булавы

1. Стиляна Николова (Болгария) – 29,750

2. Ева Брезалиева (Болгария) – 28,100

3. Эльжана Таниева (Казахстан) – 27,400

Лента

1. Ева Брезалиева (Болгария) – 29,000

2. Боряна Калейн (Болгария) – 27,350

3. Татьяна Коксанова (Канада) – 26,500