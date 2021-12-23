Художественная гимнастика. «Небесная грация»: Лала Крамаренко выиграла 

16-17 декабря на «ВТБ Арене» прошел экспериментальный турнир по художественной гимнастике. Инициатором турнира по правилам 2001-2005 и 2022-2024 годов выступила чемпионка Игр в Афинах Алина Кабаева.

Победительницей «Небесной грации» стала Лала Крамаренко, которая считается третьим номером российской команды после Дины и Арины Авериных.

Лала выиграла многоборье с 141,60 балла, став лучшей во всех четырех упражнениях. В упражнениях с обручем под музыку Рахманинова она набрала 36,65 балла. С булавами она выступала под композицию Garganta Con Arena исполнителей Marea Tango и Javier Yuch и получила 37,40 балла. За упражнения с мячом ее оценка составила 35,30 балла, с лентой – 32,20.

«Лала – уникальная гимнастка, и благодаря таким правилам она может показать свои физические данные. У Лалы очень большой потенциал. Впереди еще три года до Олимпиады, я ей желаю удачи. Шикарная, красивая девочка! Желаю не сдаваться, идти вперед и победить на Олимпийских играх!» – сказала после турнира Алина Кабаева.

Участницами соревнований стали девушки из 13 стран. Серебряную медаль завоевала Анна Каменщикова, представляющая Беларусь, бронзовую – Кетеван Арболишвили из Грузии.

Напомним также, что турнир посетили обладательницы восьми золотых олимпийских наград личного турнира по художественной гимнастике. Перед публикой вместе предстали чемпионка Игр-1984 Лори Фанг, Игр-1992 Александра Тимошенко, Игр-1996 Екатерина Серебрянская, Игр-2000 Юлия Барсукова, Игр-2004 Алина Кабаева, Игр-2008, 2012 Евгения Канаева, Игр-2016 Маргарита Мамун.