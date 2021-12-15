Художественная гимнастика. Турнир «Небесная грация»: кто участвует, где смотреть

16-17 декабря в российской столице состоится необычный турнир по художественной гимнастике. Представительницы стран – участниц олимпийского турнира-2020 по этому виду спорта будут соревноваться по правилам цикла 2001-2005 годов и цикла 2022-2024 годов в многоборье.

Почему это важно? В последнее время правила в художественной гимнастике меняются каждый олимпийский цикл, и адаптация к ним занимает у гимнасток время. В цикле «до Парижа» значительно увеличится ценность баллов за «трудность тела», а также будет отдельная бригада, оценивающая артистизм.

На турнире «Небесная грация» выступят представительница России Лала Крамаренко – трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы-2021 в команде, бронзовый призер чемпионата Украины-2020 в индивидуальном многоборье Николь Красюк, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров-2018 в упражнениях с лентой Анна Каменщикова из Беларуси.

Олимпийская чемпионка-2004 Алина Кабаева, которой и принадлежит идея проведения экспериментального турнира, так напутствовала его участниц во время жеребьевки.

«Мы всех ждем с нетерпением. Очень хочется потом услышать ваше мнение, ваши предложения. Мы хотим сделать турнир ежегодным. Цель турнира – показать возможности и перспективы развития художественной гимнастики. Понимаю, что современные правила, на мой взгляд, упрощают все элементы и не дают спортсменкам раскрыть полностью свой талант и возможности. К сожалению, это приводит к тому, что художественная гимнастика перестает удивлять и восхищать. Еще раз хочу сказать спасибо за то, что приняли этот вызов», – передает слова Кабаевой «Спорт-Экспресс».

По правилам соревнований арбитры могли частично ознакомиться с упражнениями участниц за день до турнира. Им выдали карточки с описанием элементов трудности тела. Гимнастки могут выполнить и больше элементов, указанных в карточке, и тогда оценка повысится. Стоимость элементов была взята из правил 2001-2005 годов, но для ряда новых элементов ее пришлось вводить. Как, например, для вращения Крамаренко.

В отличие от трудности тела трудность предмета будет уже оцениваться по правилам 2022-2024 годов.

В интервью «Спорт-Экспресс» серебряный призер Олимпийских игр-1996 Яна Батыршина отметила: «Основная идея турнира — показать, как можно совместить новые правила и то, что было раньше. Сейчас, понятное дело, есть элементы и на гибкость, и на трудность тела, и на владение предметом. Хочется сделать такой симбиоз, чтобы побеждала та гимнастка, которая сделает наибольшую сложность, трудность, а не ограничивать ее — только девять, пять или четыре элемента. Хочется показать, на что вообще способны гимнастки. На этом турнире по совмещенным правилам нет ограничений вообще в трудности. Открытая оценка. Ты делаешь сложностей столько, сколько ты сделаешь».

Почетными гостями турнира станут олимпийские чемпионки Лори Фанг (выиграла Игры-1984), Александра Тимошенко (1992), Екатерина Серебрянская (1996), Юлия Барсукова (2000), Алина Кабаева (2004), Евгения Канаева (2008, 2012) и Маргарита Мамун (2016).

Турнир по художественной гимнастике «Небесная грация-2021»

Расписание

16 декабря

13:00–13:30 Церемония открытия турнира

13:30–15:30 Международный турнир. Индивидуальное многоборье. Обруч, мяч

15:30–15:35 Флешмоб

17 декабря

13:00–15:00 Международный турнир. Индивидуальное многоборье. Булавы, лента

15:10–15:30 Церемония награждения

15:30–16:30 Гала-концерт

Прямая трансляция турнира доступна на телеканале Матч ТВ, на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru