Художественная гимнастика. Кубок мира в Афинах: что ждать, где смотреть

18-20 марта в Афинах пройдет первый этап Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнование примет Олимпийский комплекс прибрежной зоны «Фалиро», в котором кипели страсти на Играх-2004.

В отсутствие многих финалисток последнего чемпионата мира будет интересно посмотреть на тех гимнасток, чьи имена еще не очень широко известны публике.

По решению Международной федерации гимнастики спортсменки из России и Беларуси отстранены от международных стартов. Так что Дина Аверина, Арина Аверина, Алина Горносько и Анастасия Салос, завоевавшие медали в абсолютном первенстве на чемпионате мира-2021, на турнире не выступят.

Зато в Греции представит свои программы София Рафаэлли, которая на первенстве планеты в Китакюсю завоевала бронзу в упражнениях с обручем и командное серебро. Именно итальянка считается одной из восходящих и быстро прогрессирующих звезд мировой художественной гимнастики, мастерство которой может в полной мере раскрыться в Париже-2024.

В январе в интервью представителям международной федерации гимнастка из Анконы сказала, что видит своей целью улучшение координации и скорости работы с предметом, а также увеличение трудности.

На Кубке мира также выступит Татьяна Воложанина из Болгарии, ставшая седьмой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира-2021, Маргарита Колосов из Германии (16-е место). Предстанет перед публикой и трехкратная чемпионка Азии, призер Азиатских игр Сабина Ташкенбаева из Узбекистана. Из-за коронавируса Сабина не смогла принять участие в Олимпийских играх-2020. Лидия Яковлева из Австралии – единственная из гимнасток, которые выступят на соревнованиях в Греции, выходила и на помост в олимпийском Токио в августе прошлого года.

Всего на турнир заявлены 60 гимнасток из 16 стран. Помимо медалей в индивидуальных видах будут разыграны награды и среди групп. По новым правилам, которые вступили в силу в художественной гимнастике с 1 января, группы исполнят упражнения с 5 обручами, а также с 3 лентами и 2 мячами.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Афинах

18-20 марта 2022 года

Расписание

Время московское

18 марта

16.00-17.30 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа А

17.45-19.15 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа B

19.30-20.00 – Церемония открытия

20.00-20.35 – Групповой турнир. Квалификация. 5 обручей

19 марта

16.00-17.30 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа B

17.45-19.15 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа A

19.45-20.20 – Групповой турнир. Квалификация. 3 ленты, 2 мяча

20.30-20.45 – Церемония награждения. Личное многоборье, групповое многоборье

20 марта

Финалы в отдельных видах упражнений

16.00-16.32 – Упражнения с обручем

16.37-17.09 – Упражнения с мячом

17.14-17.54 – Групповые упражнения с 5 обручами

18.00-18.30 – Церемония награждения. Упражнения с обручем, упражнения с мячом, групповые упражнения с 5 обручами

18.30-19.02 – Упражнения с булавами

19.06-19.46 – Упражнения с лентой

19.51-20.31 – Групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами

20.36-21.06 – Церемония награждения. Упражнения с булавами, упражнения с лентой, групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами

21.06-21.25 – Церемония закрытия

Смотреть Кубок мира по художественной гимнастике в Афинах можно здесь.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Софии (Болгария) 8-10 апреля, затем турнир состоится в Ташкенте (Узбекистан), Баку (Азербайджан) и завершится в начале июня этапом в Пезаро (Италия).