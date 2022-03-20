Художественная гимнастика. Кубок мира в Афинах: итоги

18-20 марта в Афинах состоялся первый этап Кубка мира по художественной гимнастике. Турнир принял Олимпийский комплекс прибрежной зоны «Фалиро», который был одним из соревновательных объектов во время Олимпийских игр-2004.
Напомним, что по решению Международной федерации гимнастики спортсменки, представляющие команды России и Беларуси, отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.
В многоборье победила итальянка София Раффаэли, принеся своей стране первое золото этапа Кубка мира в этом виде программы. На чемпионате мира-2021 эта юная гимнастка отметилась бронзой в упражнениях с обручем. Правда, избежать ошибок Софии в Греции не удалось: не обошлось без потерь предмета, а в упражнении с лентой последовала замена предмета. Раффаэли набрала 122,650 балла. Она также выиграла финалы в упражнениях с мячом и с булавами. Итальянская художественная гимнастика достаточно быстро набирает обороты. 3 года назад, в 2019-м, Александра Аджиурджиукулезе первой среди гимнасток с Аппенинского полуострова завоевала медаль на этапе Кубка мира.
«Это Кубок мира! И это только начало сезона. Так что надеюсь, что при упорной большой работе я выступлю лучше на предстоящих турнирах», – цитирует Софию Раффаэли сайт Международной федерации гимнастики.
Серебряную медаль в многоборье завоевала Дарья Атаманов (120,650 балла), чемпионка Европы среди юниоров в упражнениях с булавами-2020, чемпионка Израиля среди взрослых-2022. Тренирует Дарью Айелет Зусман – наставница олимпийской чемпионки-2020 Линой Ашрам. Пока неизвестно, продолжит ли карьеру Линой, и на данный момент именно 16-летняя Атаманов является лидером сборной. Из Афин Дарья увезла золото в упражнениях с лентой и с обручем.
Третье место в многоборье заняла еще одна гимнастка из Израиля Мишель Сигал, которая еще в 2017 году выступала в группе. Как отметила Атаманов, она в большей мере рада тому, что Мишель оказалась на пьедестале.
«Это наш первый этап Кубка мира среди взрослых. И мы счастливы быть с медалями. Есть очень много вещей, над которыми мне нужно работать в своих упражнениях. Но учитывая, что это были первые соревнования, выступления были хорошими».
В групповом турнире победу в многоборье одержала команда Франции.
Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Афинах. 18-20 марта. Результаты
Многоборье
- София Раффаэли (Италия) – 122,650
- Дарья Атаманов (Израиль) – 120,650
- Мишель Сигал (Израиль) – 116,650
Отдельные виды
Обруч
- Дарья Атаманов (Израиль) – 32,700
- София Раффаэли (Италия) – 31,700
- Мелани Даргель (Германия) – 29,750
Мяч
- София Раффаэли (Италия) – 33,150
- Дарья Атаманов (Израиль) – 31,900
- Маргарита Колосов (Германия) – 31,250
Булавы
- София Раффаэли (Италия) – 32,450
- Дарья Атаманов (Израиль) – 31,200
- Литра Панагиота (Греция) – 29,750
Лента
- Дарья Атаманов (Израиль) – 31,300
- Маргарита Колосов (Германия) – 29,500
- Ева Брезалиева (Болгария) – 29,450
Группа
Многоборье
- Франция – 47,800
- Греция – 47,450
- Польша – 46,700
Отдельные виды
5 обручей
- Израиль – 27,700
- Польша – 27,500
- Казахстан – 26,700
3 ленты и 2 мяча
- Израиль – 26,600
- Греция – 24.250
- Польша – 22,950