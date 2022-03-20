Художественная гимнастика. Кубок мира в Афинах: итоги

18-20 марта в Афинах состоялся первый этап Кубка мира по художественной гимнастике. Турнир принял Олимпийский комплекс прибрежной зоны «Фалиро», который был одним из соревновательных объектов во время Олимпийских игр-2004.

Напомним, что по решению Международной федерации гимнастики спортсменки, представляющие команды России и Беларуси, отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.

В многоборье победила итальянка София Раффаэли, принеся своей стране первое золото этапа Кубка мира в этом виде программы. На чемпионате мира-2021 эта юная гимнастка отметилась бронзой в упражнениях с обручем. Правда, избежать ошибок Софии в Греции не удалось: не обошлось без потерь предмета, а в упражнении с лентой последовала замена предмета. Раффаэли набрала 122,650 балла. Она также выиграла финалы в упражнениях с мячом и с булавами. Итальянская художественная гимнастика достаточно быстро набирает обороты. 3 года назад, в 2019-м, Александра Аджиурджиукулезе первой среди гимнасток с Аппенинского полуострова завоевала медаль на этапе Кубка мира.

«Это Кубок мира! И это только начало сезона. Так что надеюсь, что при упорной большой работе я выступлю лучше на предстоящих турнирах», – цитирует Софию Раффаэли сайт Международной федерации гимнастики.

Серебряную медаль в многоборье завоевала Дарья Атаманов (120,650 балла), чемпионка Европы среди юниоров в упражнениях с булавами-2020, чемпионка Израиля среди взрослых-2022. Тренирует Дарью Айелет Зусман – наставница олимпийской чемпионки-2020 Линой Ашрам. Пока неизвестно, продолжит ли карьеру Линой, и на данный момент именно 16-летняя Атаманов является лидером сборной. Из Афин Дарья увезла золото в упражнениях с лентой и с обручем.

Третье место в многоборье заняла еще одна гимнастка из Израиля Мишель Сигал, которая еще в 2017 году выступала в группе. Как отметила Атаманов, она в большей мере рада тому, что Мишель оказалась на пьедестале.

«Это наш первый этап Кубка мира среди взрослых. И мы счастливы быть с медалями. Есть очень много вещей, над которыми мне нужно работать в своих упражнениях. Но учитывая, что это были первые соревнования, выступления были хорошими».

В групповом турнире победу в многоборье одержала команда Франции.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Афинах. 18-20 марта. Результаты

Многоборье

София Раффаэли (Италия) – 122,650 Дарья Атаманов (Израиль) – 120,650 Мишель Сигал (Израиль) – 116,650

Отдельные виды

Обруч

Дарья Атаманов (Израиль) – 32,700 София Раффаэли (Италия) – 31,700 Мелани Даргель (Германия) – 29,750

Мяч

София Раффаэли (Италия) – 33,150 Дарья Атаманов (Израиль) – 31,900 Маргарита Колосов (Германия) – 31,250

Булавы

София Раффаэли (Италия) – 32,450 Дарья Атаманов (Израиль) – 31,200 Литра Панагиота (Греция) – 29,750

Лента

Дарья Атаманов (Израиль) – 31,300 Маргарита Колосов (Германия) – 29,500 Ева Брезалиева (Болгария) – 29,450

Группа

Многоборье

Франция – 47,800 Греция – 47,450 Польша – 46,700

Отдельные виды

5 обручей

Израиль – 27,700 Польша – 27,500 Казахстан – 26,700

3 ленты и 2 мяча