Художественная гимнастика. Гран-при Марбелья-2022: что ждать, где смотреть

26 и 27 марта в испанской Марбелье пройдет традиционный турнир по художественной гимнастике – этап Гран-при. Участницы соревнований выявят лучших в многоборье и в отдельных видах.

В Марбелье выступят три представительницы сборной Болгарии. Среди них, прежде всего, отметим серебряного призера чемпионата Европы-2021 в многоборье, участницу Олимпийских игр-2020, занявшую там 5-е место Боряну Калейн. На чемпионате мира-2021 в Китакюсю спортсменка собрала коллекцию из обидных четвертых мест: в многоборье, упражнениях с обручем, мячом и булавами. Несомненно, в этом сезоне опытная Калейн рассчитывает подняться на пьедестал на главных стартах сезона. Также зрители увидят чемпионку Европы среди юниоров-2020 в упражнениях с лентой Стиляна Николова (на контрольных тренировках сборной Стиляна была лучшей), а также бронзового призера юниорского чемпионата Европы-2020 (в упражнениях с лентой) Еву Брезалиеву. На прошлой неделе Ева выступала на этапе Кубка мира в Афинах, где завоевала бронзу в упражнениях с лентой. Из участниц также отметим Лидию Яковлеву (Австралия), участвовавшую в Олимпийских играх-2020, призера этапов Гран-при Эльжану Таниеву из Казахстана.

Напомним, что по решению Международной федерации гимнастики спортсменки, представляющие команды России и Беларуси, отстранены от международных соревнований на неопределенный срок.

Трансляцию соревнований смотрите здесь.

Этап Гран-при по художественной гимнастике Марбелья-2022. Расписание

Время – московское

26 марта (суббота)

18.00 Многоборье

27 марта (воскресенье)

18.00 Финалы отдельных видов