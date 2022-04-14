Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Ташкенте: что ждать, где смотреть

15-17 апреля в Ташкенте пройдет третий этап Мировой серии по художественной гимнастике.

Первые два этапа состоялись в Афинах и Софии. В личном многоборье в Греции победу одержала София Раффаэли, в Болгарии – Боряна Калейн.

В Ташкенте, который за последние годы уже стал традиционным местом проведения этапа Кубка мира, выступит подруга и соперница Софии Раффаэли по сборной – Александра Аджурджукулезе. На чемпионате мира-2018 она принесла Италии первую за 27 лет медаль мирового первенства. Тогда Аджурджукулезе завоевала бронзовую награду в упражнениях с мячом.

Александра также отметилась целым рядом достижений на этапах Кубка мира. Она первой из гимнасток, представляющих страну на Аппенинском полуострове, выиграла медаль в отдельном виде упражнений на этапах Кубка мира (серебро в упражнениях с булавами на этапе Кубка мира в Пезаро в 2019 году), завоевала награду в многоборье в серии турниров Кубка мира (бронзу на этапе Мирового кубка вызова в Гвадалахаре в 2019-м), выиграла этап Кубка мира в отдельном виде упражнений (в упражнениях с мячом в Баку в 2021 году).

На Олимпийских играх Аджурджукулезе стала 15-й.

В Ташкенте выступит еще одна участница Игр в Токио – Екатерина Веденеева из Словении. В Японии она была 16-й. А также на ковер Универсального дворца спорта выйдет Маргарита Колосов из Германии – призер этапа Кубка мира-2022 в Афинах в упражнениях с мячом и лентой.

Узбекистан представят 5-кратная чемпионка Азии Сабина Ташкенбаева, которая завоевала лицензию на Игры в Токио, но не смогла там выступить из-за коронавируса, а также серебряный призер чемпионата Азии-2021 в многоборье Тахмина Икромова.

В турнире групп примут участие победительницы этапа Кубка мира в Софии – новая сборная Болгарии. Страна-хозяйка, выигравшая чемпионат Азии в прошлом году, также представит новый состав.

Напомним, что по решению Международной федерации гимнастики спортсмены России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой организации на неопределенный срок.

Кубок мира по художественной гимнастике. Ташкент, Узбекистан. 15-17 апреля 2022 года

Расписание

время – московское

15 апреля, пятница

13.30 – 16.00 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч.

16.30 – 16.50 – Группой турнир. Квалификация. 5 обручей

17.00 – Церемония открытия

16 апреля, суббота

13.30 – 16.00 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента

16.30 – 16.50 – Групповой турнир. Квалификация. 3 ленты, 2 мяча

17.00 – 17.20 – Церемония награждения. Личное многоборье, групповое многоборье

17 апреля, воскресенье

Финалы в отдельных видах упражнений

10.00 – 10.32 – Упражнения с обручем

10.35 – 11.07 – Упражнения с мячом

11.09 – 11.29 – Групповые упражнения с 5 обручами

11.29 – 11.49 – Церемония награждения. Упражнения с обручем, упражнения с мячом, групповые упражнения с 5 обручами

11.49 – 12.22 – Упражнения с булавами

12.22 – 12.54 – Упражнения с лентой

12.56 – 13.16 – Групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами

13.16 – 13.36 – Церемония награждения. Упражнения с булавами, упражнения с лентой, групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами

13.40 – Гала, церемония закрытия