Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Софии: итоги

8-10 апреля в столице Болгарии прошел второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Ожидаемо, что у себя на родине болгарские гимнастки показали отличные выступления и результаты.

Боряна Калейн, в прошлом сезоне занявшая в многоборье втрое место на чемпионате Европы, четвертое – на чемпионате мира и ставшая пятой на Олимпийских играх, выиграла многоборье. Она уверенно прошла все четыре вида, допустив неточность лишь при броске предмета в упражнении с булавами, но вовремя подстроившись при ловле, и выиграла с общей суммой 127,300 балла.

Победительница первого этапа Кубка мира – в Афинах – София Раффаэли стала второй (124,550 балла). Новый лидер итальянской команды также достаточно ровно прошла все упражнения, получила наивысшую оценку за упражнения с булавами, но не обошлась без помарок. Так что впереди у Софии еще много работы по совершенствованию своих выступлений.

Соотечественница Калейн Стиляна Николова заняла третье место (123,800 балла). Если бы не потеря предмета в упражнениях с мячом, Стиляна могла бы завоевать и серебро. Ошибка стоила ей потери трех баллов. А вот ленту она прошла лучше всех.

Интересно, что на пьедестале Боряна и Стиляна держались за руки. В 1984 году на чемпионате Европы начало этой традиции положили Анелия Раленкова, Диляра Георгиева и Лилия Игнатова, также представлявшие сборную Болгарии. В 2017-м такой жест повторили их соотечественницы Невиана Владинова и Катрин Тасева, а 2021-м Дина и Арина Аверины, выступавшие за команду Федерации гимнастики России.

В финалах отдельных упражнений также доминировала Боряна Калейн. Она выиграла три вида из четырех. Стиляна Николова стала лучшей в упражнениях с булавами. Отметим Викторию Оноприенко из сборной Украины, которая несмотря на трудности при подготовке к стартам смогла завоевать бронзу в упражнениях с лентой.

В групповых упражнениях в многоборье выиграли также хозяйки турнира, пришедшие на смену завершившим карьеру чемпионкам Токио-2020. София Иванова, Биляна Везирска, Вая Драганова, Елена Георгиева, Петя Борисова, Женина Трашлиева набрали 53,150 балла. Команда Греции стала второй (52,650 балла), француженки – третьи (50,900). Кстати, Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траец, Эрика Зафирова, выигравшие золото Игр, весь турнир активно поддерживали болгарских гимнасток, находясь на почетных местах у ковра.

В упражнениях с пятью обручами лучшими также стали местные спортсменки (28,600 балла), а в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами победа осталась за гречанками (24,100 балла).

Напомним, что гимнастки, представляющие Россию и Беларусь, не принимают участия в международных турнирах, т.к. Международная федерация гимнастики отстранила спортсменов из этих стран на неопределенный срок.

Кубок мира по художественной гимнастике. София, Болгария. 8-10 апреля 2022 года

Итоги

Личный турнир. Многоборье

1. Боряна Калейн (Болгария) – 127,300

2. София Раффаэли (Италия) – 124,550

3. Стиляна Николова (Болгрия) – 123,800

Групповой турнир. Многоборье

1. Болгария – 53,150

2. Греция – 52,650

3. Франция – 50,900

Финалы в отдельных видах упражнений

Упражнения с обручем

1. Боряна Калейн (Болгария) – 32,100

2. София Раффаэли (Италия) – 30,300

3. Маэлль Мийе (Франция) – 29,000

Упражнения с мячом

1. Боряна Калейн (Болгария) – 32,650

2. София Раффаэли (Италия) – 32,250

3. Милена Балдассарри (Италия) – 29,500

Упражнения с булавами

1. Стиляна Николова (Болгария) – 31,850

2. София Раффаэли (Италия) – 31,450

3. Эльжана Таниева (Казахстан) – 28,700

Упражнения с лентой

1. Боряна Калейн (Болгария) – 32,150

2. Стиляна Николова (Болгария) – 31,950

3. Виктория Оноприенко (Украина) – 28,950

Групповые упражнения с 5 обручами

1. Болгария – 28,600

2. Япония – 25,350

3. Франция – 24,100

Групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами

1. Греция – 24.100

2. Болгария – 23.800

3. Япония – 23,550

Кубок мира продолжится этапом в Ташкенте 15-17 апреля, в Баку (22-24 апреля) и завершится в Пезаро (3-5 июня).