Художественная гимнастика. Кубок мира в Софии: что ждать, где смотреть

8-10 апреля в Софии пройдет второй этап Кубка мира по художественной гимнастике. Состав участниц в Болгарии выглядит впечатляюще.

Хозяйки турнира будут представлены Боряной Калейн и Стиляной Николовой. Боряна вступила в этот сезон первым номером сборной Болгарии – страны, традиционно являющейся одной из ведущих в этом виде спорта. В 2021 году Калейн выиграла серебряную медаль в многоборье на чемпионате Европы, стала четвертой на чемпионате мира и пятой на Олимпийских играх-2020. Боряна постепенно входит в сезон. В конце марта она приняла участие в этапе Гран-при в Марбелье, где в многоборье и в упражнениях с лентой стала второй, уступив своей соотечественнице Еве Брезалиевой. Год назад Калейн выиграла в родной Софии три золота. Вместе с Боряной на домашнем этапе Кубка мира выступит Стиляна Николова (дочь чемпионки мира-1985 в групповых упражнениях Паулины Николовой). В Марбелье она стала третьей в многоборье, выиграла упражнения с обручем и булавами.

В личном многоборье в столице Болгарии примут участие 39 гимнасток из 27 стран. Помимо Боряны Калейн выступят еще три гимнастки, выступавшие на Олимпийских играх в Токио. Это Милена Балдассари из Италии, ставшая на Играх шестой, Виктория Оноприенко из Украины – ставшая там десятой, Кита Сумирэ из Японии – занявшая 11-е место.

Команду с Аппенинского полуострова представит также София Раффаэли, бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях с обручем и победительница первого этапа Кубка мира-2022 в Афинах в многоборье.

У себя на родине болгарская команда представит свою новую группу. Олимпийские чемпионки-2020 Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Стефани Кирякова, Лаура Траец, Эрика Зафирова объявили о завершении карьеры. Девушки активно готовились к чемпионату мира-2021, но были вынуждены сняться с турнира из-за травмы Лауры. В нынешнем январе они официально попрощались со зрителями в качестве спортсменок на специально устроенном шоу. В Софии выступят София Иванова, Биляна Везирска, Вая Драганова, Елена Георгиева, Петя Борисова, Женина Трашлиева. Хозяйкам будут противостоять команды Испании, Германии, Японии, Греции и Франции. Француженки, напомним, победили на этапе в Греции. В составе японской команды – призеры чемпионата мира Сузуки Аюка и Такенака Нанами.

Олимпийская чемпионка-2020 Линой Ашрам объявила в начале этой недели об окончании карьеры. Спортсменки из России и Беларуси, в т.ч. призеры Игр-2020 Дина Аверина и Алина Горносько не принимают участия в турнирах, т.к. Международная федерация гимнастики отстранила спортсменов из этих стран на неопределенный срок.

Кубок мира по художественной гимнастике. София, Болгария. 8-10 апреля 2022 года

Расписание

8 апреля, пятница

11.00 – 11.55 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа А

12.15 – 13.20 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа B

14.10 – 15.15 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа С

15.30 – 16.20 – Личный турнир. Квалификация. Обруч и мяч. Группа D

17.00 – 17.20 – Церемония открытия

9 апреля, суббота

11.00 – 12.05 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа B

12.20 – 13.15 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа A

14.10 – 15.00 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа D

15.15 – 16.20 – Личный турнир. Квалификация. Булавы и лента. Группа C

16.50 – 17.20 – Групповой турнир. Квалификация. 3 ленты, 2 мяча

17.30 – Церемония награждения. Личное многоборье, групповое многоборье

10 апреля, воскресенье

Финалы в отдельных видах упражнений

12.35 – 13.07 – Упражнения с обручем

13.12 – 13.45 – Упражнения с мячом

13.50 – 14.20 – Групповые упражнения с 5 обручами

14.25 – 14.45 – Церемония награждения. Упражнения с обручем, упражнения с мячом, групповые упражнения с 5 обручами

14.50 – 15.22 – Упражнения с булавами

15.27 – 16.00 – Упражнения с лентой

16.05 – 16.35 – Групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами

16.50 – Церемония награждения. Упражнения с булавами, упражнения с лентой, групповые упражнения с 3 лентами и 2 мячами

Смотреть Кубок мира по художественной гимнастике в Софии можно здесь.

Кубок мира продолжится этапом в Ташкенте 15-17 апреля, в Баку (22-24 апреля) и завершится в Пезаро (3-5 июня).