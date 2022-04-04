Художественная гимнастика. Линой Ашрам завершила спортивную карьеру

4 апреля в Тель-Авиве состоялась пресс-конференция, на которой чемпионка Олимпийских игр-2020 по художественной гимнастике в личном многоборье Линой Ашрам объявила об окончании карьеры спортсменки.

«Спортсменам нужно знать, когда уходить. Что касается меня, то я достигла своей мечты, – сказала 22-летняя гимнастка перед журналистами. – Я достигла пика в профессии и решила, что сейчас правильное время для того, чтобы продолжить путь, но уже по другую сторону ковра».

Ашрам начала заниматься гимнастикой в возрасте 6 лет в Ришон-ле-Ционе. Ее отец хотел, чтобы гимнастика стала вызовом для Линой. Поэтому задания на тренировках у Айелет Зусман были непростые.

«Не думала, что она их сделает, – цитирует наставника чемпионки Игр-2020 сайт Международной федерации гимнастики. – Но она справилась». Первые трофеи подстегнули Линой на пути к новым свершениям, ее мастерство росло. И вскоре спортсменка из Израиля стала одной из лучших гимнасток мира.

В 2016-м, на одном из предолимпийских этапов Кубка мира – в Ташкенте – она завоевала медали, бронзу в многоборье и упражнениях с мячом. Ее результаты росли в следующем олимпийском цикле. На чемпионате мира-2017 она стала третьей в многоборье, первой из гимнасток из Израиля. Ранее Нета Ривкин выигрывала медаль, но в отдельном финале (с обручем). В 2017-м также последовали две бронзы на чемпионате Европы – в упражнениях с обручем и булавами.

На чемпионате мира-2018 она стала в многоборье уже серебряным призером. В том же сезоне Линой Ашрам выиграла этапы Кубка мира в многоборье и в отдельных упражнениях. На чемпионате мира-2019 снова, как и в 2017-м, стала третьей в многоборье.

В 2020 году Ашрам стала чемпионкой Европы в индивидуальном многоборье.

На чемпионате Европы-2021, проходившем накануне Олимпийских игр, в многоборье она заняла лишь четвертое место. Но выиграла турнир в упражнениях с булавами, а также завоевала серебро в упражнениях с мячом и обручем.

На Олимпийские игры в Токио Линой ехала в качестве претендентки на медали.

«Я помню первую тренировку в Токио. У меня дрожали ноги – это был момент, которого я ждала и к которому готовилась всю жизнь. Я боялась, что все пойдет насмарку. Я была ужасно напряжена. Я знала, что должна не подвести. Знала, что в Израиле меня поддерживают, и это повышало мою мотивацию», – цитирует слова Линой с пресс-конференции detaly.co.il.

Я никогда не забуду свое первое упражнение в Токио. Не думала, что в своем первом упражнении, с обручем, покажу такие плохие результаты! Я была 16-й в рейтинге. Я пыталась взять себя в руки. Айелет сказала мне: просто выйди в финал. Я подумала: мне уже некуда падать, я и так на самом низком месте. И в конце дня я поднялась с 16-го места на третье.

Став третьей в квалификации, в финале Ашрам захватила лидерство с первого вида – упражнений с обручем. Ошибка, допущенная в упражнениях с лентой, уменьшила разницу между лидером и многократной чемпионкой мира Диной Авериной. Но Ашрам выиграла с разницей в 0,150 балла, принеся Израилю третью олимпийскую золотую медаль в истории страны и первое золото Игр, завоеванное спортсменкой из Израиля.

На самом деле, я никогда не думала, что смогу выиграть золото. Но сегодня, как олимпийская чемпионка, я понимаю, что все того стоило. Мне и по сей день трудно сказать о себе «олимпийская чемпионка». Я? Линой из Ришон-ле-Циона? Это действительно случилось?», – сказала спортсменка. – «Если бы я могла разделить медаль пополам, я бы отдала половину своему тренеру – Айелет Зусман… Также спасибо народу Израиля, который одарил меня такими теплом и любовью.

Скорее всего теперь мы увидим Линой Ашрам в составе тренерского штаба сборной Израиля.