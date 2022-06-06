Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Пезаро: итоги

3-5 июня в Пезаро прошел заключительный этап Кубка мира по художественной гимнастике. Ранее турниры серии прошли в Афинах, Софии, Ташкенте и Баку.

Хозяйки соревнований выиграли почти все золото. Лишь в финале упражнений с лентой награду высшей пробы двыиграла гимнастка сборной Украины, представлявшая страну на Олимпийских играх в Токио Виктория Оноприенко. В остальном же в личном турнире доминировала София Раффаэли, в группе все три золотые медали достались «Синим бабочкам».

Номер один сборной страны с Аппенинского полуострова в серии этапов Кубка мира-2022 выиграла этапы в Афинах и Баку в многоборье, а также 10 различных наград в отдельных видах. Раффаэли, став безоговорочным лидером в Пезаро, подходит к чемпионату Европы-2022 лидером. Составить ей конкуренцию сможет лишь серебряный призер чемпионата континента прошлого года Боряна Калейн. Двумя неделями ранее болгарская спортсменка снялась с финалов в отдельных видах упражнений на этапе Мирового Кубка вызова в Памплоне из-за травмы лодыжки. Хочется надеяться, что она выступит в Тель-Авиве во всеоружии.

Второй в многоборье также стала представительница Италии – Милена Балдассари, третьей – Стиляна Николова, в отсутствие Калейн взявшая на себя функции лидера сборной Болгарии.

Отметим также победу в самом непростом виде – в ленте – Виктории Оноприенко. Несмотря на все трудности в подготовке украинская гимнастка проявила себя на высоте.

В групповых упражнениях не было равных бронзовым призерам Олимпийских игр-2020. Итальянки еще раз показали, что в данный момент только они претендуют на европейскую корону.

Гимнастки сборных России и Беларуси по решению Международной федерации гимнастики отстранены от турниров на неопределенный срок.

Следующим стартом для «художниц» станет чемпионат Европы, который пройдет в Израиле 15-19 июня. 7-17 июля пройдут Всемирные игры.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Пезаро, Италия. 3-5 июня 2022 года

Итоги

Личный турнир. Многоборье

1. София Раффаэли (Италия) – 126,80

2. Милена Балдассари (Италия) – 120,95

3. Стиляна Николова (Болгария) – 119,10

Групповой турнир. Многоборье

1. Италия – 68,35

2. Болгария – 62,25

3. Китай – 60,65

Финалы в отдельных видах упражнений

Упражнения с обручем

1. София Раффаэли (Италия) – 32,80

2. Стиляна Николова (Болгария) – 31,30

3. Елизавета Полстяная (Латвия) – 30,95

Упражнения с мячом

1. София Раффаэли (Италия) – 33,65

2. Екатерина Веденеева (Словения) – 31,15

3. Стиляна Николова (Болгария) – 31,00

Упражнения с булавами

1. София Раффаэли (Италия) – 33,40

2. Ева Брезалиева (Болгария) – 32,25

3. Стиляна Николова (Болгария) – 32,20

Упражнения с лентой

1. Виктория Оноприенко (Украина) – 30,90

2. София Раффаэли (Италия) – 30,50

3. Екатерина Веденеева (Словения) – 29,55

Групповые упражнения с 5 обручами

1. Италия – 34,80

2. Китай – 31,75

3. Болгария – 31,50

Упражнения с 3 лентами и 2 мячами

1. Италия – 32,45

2. Болгария – 29,85

3. Бразилия – 28,65

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