Художественная гимнастика. Боряна Калейн и София Раффаэли борются за корону

В минувший уик-энд, 20-22 мая, в Испании и Польше прошли международные турниры по художественной гимнастике, на которых выступил сразу ряд известных спортсменок.

Через три недели в Тель-Авиве начнется чемпионат Европы. В данный момент две гимнастки являются основными претендентками на победу в многоборье на этих соревнованиях. Это серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье Боряна Калейн из Болгарии и бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях с обручем София Раффаэли.

В отсутствие гимнасток из России и Беларуси (решением Международной федерации гимнастики они отстранены от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок) именно Калейн виделась в этом сезоне фаворитом в борьбе за звание лучшей гимнастки. В прошлом году Боряна стала второй на первенстве континента, четвертой – на чемпионате мира и пятой – на Олимпийских играх. А нынешний сезон начала с убедительных выступлений на домашнем этапе Кубка мира, где выиграла многоборье (обойдя Софию Раффаэли) и три финала отдельных упражнений.

Раффаэли же начинала прошлый сезон в ранге третьего номера сборной Италии. На Олимпийских играх-2020 страну представляли призеры чемпионата мира-2018 в отдельных упражнениях Милена Балдассари и Александра Аджурджукулезе. Но на чемпионате мира после Игр в Токио именно Раффаэли принесла медаль – тоже в финале отдельных упражнений. В начале этого сезона она выиграла в многоборье этап Кубка мира в Афинах, а затем и этап в Баку – где обошла Боряну Калейн. Спортсменка из Болгарии допустила тогда грубые ошибки в квалификации упражнений с булавами.

В этот раз Боряна и София выступали на разных турнирах, но получили за победу в многоборье почти одинаковые баллы. 128,70 и 128,85 балла. Конечно, сравнивать оценки, выставленные на разных турнирах и разными судейскими бригадами, не совсем корректно. Но все же эта информация интересна.

На этапе Мирового Кубка вызова в Памплоне в квалификации Калейн выиграла упражнения с обручем и мячом, стала третьей в упражнениях с булавами и второй – в упражнениях с лентой. Она стала лучшей в многоборье, но из-за травмы лодыжки не приняла участия в финалах отдельных упражнений.

На турнире «Звезды художественной гимнастики Гдыни» Раффаэли получила в многоборье на 0,15 больше и выиграла финалы во всех четырех видах упражнений. Правда, если в Испании помимо Калейн выступали победительницы и призеры этапов Кубка мира Стиляна Николова (Болгария), Маргарита Колосов (Германия) и Екатерина Веденеева (Словения), то в Польше конкуренцию Раффаэли могла составить только ее соотечественница Милена Балдассари.

Скорее всего, на чемпионате Европы в середине июня нас ждет интересная дуэль. А до этого времени «художницы» покажут себя на этапе Мирового Кубка вызова в Портимао 27-29 мая и на этапе Кубка мира в Пезаро 3-5 июня.

Отметим также победу в Памплоне в группе сборной Италии – бронзовых призеров Олимпийских игр-2020. Именно они также видятся фаворитками предстоящего первенства Старого Света.

Мировой Кубок вызова по художественной гимнастике 2022

Первый этап. 20-22 мая. Памплона, Испания

Итоги

Личный турнир. Многоборье

1.Боряна Калейн (Болгария) – 128,70

2.Стиляна Николова (Болгария) – 126,45

3.Екатерина Веденеева (Словения) – 124,35

Групповой турнир. Многоборье

1. Италия – 68,90

2. Израиль – 62,80

3. Испания – 61,10

Финалы в отдельных видах упражнений

Упражнения с обручем

1. Маргарита Колосов (Германия) – 31,85

2. Екатерина Веденеева (Словения) -– 31,20

3. Сол Мартинез Файнберг (Аргентина) – 30,70

Упражнения с мячом

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 33,30

2. Стиляна Николова (Болгария) – 32,60

3. Блок Нога (Израиль) – 31,55

Упражнения с булавами

1. Стиляна Николова (Болгария) – 33,45

2. Ади Ася Катц (Израиль) – 32,35

3. Екатерина Веденеева (Словения) – 31,90

Упражнения с лентой

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 31,45

2. Екатерина Веденеева (Словения) – 30,95

3. Тереза Гороспе (Испания) – 29,70 5

Групповые упражнения с 5 обручами

1. Италия – 36,05

2. Испания – 31,65

3. Азербайджан – 31,00

Групповые упражнения с 3 лентами и мячами

1. Италия – 29,60

2. Болгария – 28,70

3. Азербайджан – 27,55

Турнир «Звезды художественной гимнастики Гдыни 2022»

20-22 мая. Гдыня, Польша

Итоги

Многоборье

1. София Раффаэли (Италия) – 128,85

2. Милена Балдассари (Италия) – 124,05

3. Эмилия Хейчел (Польша) – 119,35

Финалы в отдельных видах упражнений

Упражнения с обручем

1. София Раффаэли (Италия) – 36,00

2. Милена Балдассари (Италия) – 32,65

3. Эмилия Хейчел (Польша) – 29,45

Упражнения с мячом

1. София Раффаэли (Италия) – 32,95

2. Милена Балдассари (Италия) – 32,05

3. Алина Гонзалова (Азербайджан) – 29,40

Упражнения с булавами

1. София Раффаэли (Италия) – 31,75

2. Милена Балдассари (Италия) – 31,30

3. Эмилия Хейчел (Польша) – 29,35

Упражнения с лентой

1. София Раффаэли (Италия) – 32,55

2. Милена Балдассари (Италия) – 30,30

3. Эмилия Хейчел (Польша) – 29,60