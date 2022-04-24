Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку: итоги

22-24 апреля в Баку прошел четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике. В его рамках состоялись турниры в личном и групповом многоборье, а также финалы в отдельных видах упражнений в личном и групповом первенстве.

В личном многоборье произошла, можно сказать, сенсация. Победительница этапа в Афинах София Раффаэли обошла серебряного призера чемпионата Европы-2021 в этом виде Боряну Калейн.

Болгарская спортсменка, на этапе в Софии в этом сезоне выигравшая четыре золотые медали, лидировала после первого дня соревнований. Раффаэли стала лучшей в квалификации упражнений с обручем (33,000 балла), но допустила неточности и заминки в упражнениях с мячом, став в этом виде четвертой (30,600).

К сожалению для Боряны, она растеряла свое преимущество после двух видов (2,350 балла) в упражнениях с булавами. Две потери стоили ей высокой оценки: лишь 28,800. София же получила самые высокие баллы – 31,650. В ленте Калейн была лучше, но лишь на 0,050 балла. В итоге, с общей суммой 125,150 бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях с обручем София Раффаэли добавила в свою коллекцию наград еще одну победу на этапе Кубка мира в многоборье. Боряна Калейн стала серебряным призером с 124,700 балла.

«Не очень рада тому, как сделала булавы, допустила две потери, но в следующий раз будет лучше, – прокомментировала свое выступление в многоборье многократная победительница этапов Кубка мира «Матч ТВ».

Чувствую себя комфортно в новых правилах, потому что могу показать себя с самой лучшей стороны, чувствую себя словно актриса на ковре.

Не думаю, что мы будем менять что-то в упражнениях, но работать над чистотой исполнения, конечно, придется.

Третьей в многоборье стала Милена Балдассарри. Серебряный призер чемпионата мира-2018 в упражнениях с лентой была четвертой после первого дня, но во второй избежала больших срывов и потерь – 121.550.

«Очень довольна обоими днями многоборья. Конечно, можно еще улучшить, как всегда, неделя за неделей, упражнения совершенствуются, оценки тоже здесь повыше, чем ранее. Так что потихоньку прогрессирую. Конечно, по новым правилам нужно показывать больше эмоций, больше артистичности, работать на зрителя. Мне это очень нравится», – сказала Милена в интервью «Матч ТВ».

В финалах отдельных видов упражнений победу одержали Боряна Калейн (упражнения с лентой – 29,750 балла и упражнения с мячом – 33,050 балла), София Раффаэли (упражнения с обручем – 34,900 балла), Дарья Атаманов из Израиля (упражнения с булавами – 30,950 балла).

В групповом многоборье выиграли бронзовые призеры Олимпийских игр-2020, чемпионки и призеры чемпионата мира-2021 – команда Италии (64,600 балла). «Синие бабочки» восхитили всех программой с 3 лентами и 2 мячами. Видео представления, в котором гимнастки демонстрируют различные виды спорта, мгновенно разошлось по Интернету. Хозяйки турнира – команда Азербайджана – заняли второе место (63,650 балла), команда Израиля – третья (63,150 балла).

В упражнениях с пятью обручами лучшими стали местные гимнастки (32,850 балла), а в упражнениях с лентами и мячами – итальянки (30,400 балла).

Следующий и заключительный этап Кубка мира состоится 3-6 июня в итальянском Пезаро.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике. Баку, Азербайджан. 22-24 апреля 2022 года

Итоги

Личный турнир. Многоборье

1. София Раффаэли (Италия) – 125,1502. Боряна Калейн (Болгария) – 124,7003. Милена Балдассари (Италия) – 121,550

Групповой турнир. Многоборье1. Италия – 64,6002. Азербайджан – 63,6503. Израиль – 63,150

Финалы в отдельных видах упражнений

Упражнения с обручем

1. София Раффаэли (Италия) – 34,900

2. Боряна Калейн (Болгария) – 31,450

3. Ади Ася Катц (Израиль) – 30,350

Упражнения с мячом

1. Боряна Калейн (Болгария) – 33,050

2. Милена Балдассари (Италия) – 30,800

3. София Раффаэли (Италия) – 30,650

Упражнения с булавами

1. Дарья Атаманов (Израиль) – 30,950

2.Елизавета Полстяная (Латвия) – 30,700

3.София Раффаэли (Италия) – 29,800

Упражнения с лентой

1. Боряна Калейн (Болгария) – 29,750

2.Дарья Атаманов (Израиль) – 29,200

3.Екатерина Веденеева (Словения) – 29,000

Групповые упражнения с 5 обручами

1. Азербайджан – 32,850

2. Италия – 32,450

3. Израиль – 32,050



Упражнения с 3 лентами и 2 мячами

1. Италия – 30.400

2. Япония – 28.250

3. Казахстан – 26.650

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