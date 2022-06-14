Художественная гимнастика. История возникновения и эволюция предметов

Художественная гимнастика – один из самых элегантных и зрелищных видов спорта, содержащий в себе элементы из танца, акробатики, балетного и циркового искусства. Своими истоками гимнастика уходит в Древнюю Грецию, где она использовалась для развития физической гармонии человека. Возрождение гимнастики началось в XIX веке, а спустя годы она получила повсеместное распространение. В 1984 году художественная гимнастика дебютировала в олимпийской программе.

Суть художественной гимнастики заключается в выполнении гимнастических и танцевальных упражнений под музыку. Постепенно спортсменки начали использовать в своих выступлениях предметы. Сегодня основными предметами, используемыми в художественной гимнастике, являются мяч, булавы, лента и обруч. Как же они пришли в этот вид спорта?

Мяч появился в художественной гимнастике в 1934 году в СССР, когда этот вид спорта только зарождался. Этот предмет был заимствован из детских игр и претерпел множество изменений. Изначально мячи по размеру были практически как теннисные и требовали от гимнасток повышенной внимательности и ловкости. Со временем диаметр мяча увеличивался, его можно было не только подкидывать и перебрасывать, но и перекатывать по телу, подчеркивая гибкость и пластичность спортсменок. На международном уровне упражнения с мячом были утверждены в 1965 году. На сегодняшний день мяч для выступлений бывает резиновым или синтетическим, его диаметр должен быть 18-20 см, а вес не менее 400 грамм.

Мяч появился в художественной гимнастике, когда этот вид спорта только зарождался Фото © 2010 Getty Images

Лента, пожалуй, самый изящный предмет в художественной гимнастике. Своим появлением в арсенале гимнасток лента обязана балету. Для выступлений балерины использовали длинные платки и шали из легких тканей, что позволяло им выглядеть еще более грациозно. Затем ткань стали крепить на тонкую палочку. В таком виде предмет изначально пришел в художественную гимнастику: спортсменки выступали с вымпелами и шарфами. Лента, которую мы сегодня видим на выступлениях, была утверждена в 1954 году. Идея танца с лентой принадлежала композитору Рейнгольду Глиэру, который впервые ее использовал в балете «Красный мак». Первым исполнителем танца с лентой был Асаф Мессерер. После этого лента перешла в основной атрибут художественной гимнастики.

Согласно современным правилам, лента во время выступления гимнастки должна все время быть в динамике, поэтому ее изготавливают как правила из атласной или подобной легкой ткани. Длина ленты должна быть не менее 6 м, палочка длиной от 50 до 60 см должна быть изготовлена из пластика или дерева. Лента считается самым сложным и непредсказуемым предметом: наличие влажности в зале или сильной вентиляции может повлиять на ее положение в воздухе во время выступления гимнастки. Недаром, оценки за упражнения с лентой – самые низкие их всех видов упражнений.

Лента считается самым сложным и непредсказуемым предметом Фото © 2010 Getty Images

Булавы были привнесены в спорт основателем танцевальной гимнастики Жоржем Демени. Французский изобретатель предложил использовать булавы для тренировки координации тела и концентрации внимания. В 1930-1940-е годы упражнения с булавами существовали как отдельный вид спорта, позже булавы пытались использовать в спортивной гимнастике, чтобы сделать ее более пластичной и женственной. Однако попытка не удалась.

В 1950-е годы булавы вошли в программу «художниц», спустя десять лет их заменили на вымпелы, но в 1973 году булавы получили признание на международной спортивной арене и стали официальным видом. Современные булавы изготавливаются из пластика или каучука, хотя ранее использовались деревянные. Длина булавы составляет 40-50 см, вес – 150 грамм.

Булавы были привнесены в спорт основателем танцевальной гимнастики Жоржем Демени Фото © 2010 Getty Images

Обруч как предмет пришел в художественную гимнастику последним. Обручи были заимствованы из циркового искусства и спортивной гимнастики. Первоначально они были металлическими и тяжелыми, «художницы» использовали их для тренировки выносливости и укрепления мышц. И лишь в 1961 году обруч утвердили в качестве предмета для выступлений, в конце 60-х гимнастки выступали с деревянными обручами. Позднее обручи стали изготавливать из пластмассы. Современный обруч – легкий, пластиковый, диаметром от 80 до 90 см, минимальный вес обруча составляет 300 грамм.

Обруч был заимствован из циркового искусства и спортивной гимнастики Фото © 2010 Getty Images

Долгое время в художественной гимнастике для выступлений использовали скакалку. Этот предмет заимствовали из детских танцевальных выступлений. Скакалка, как и мяч, появилась на заре художественной гимнастики – в 1934 году. Она считалась универсальным снарядом, одно время служила предметом для гимнастических экспериментов: например, для выступлений использовали мяч, прикрепленный к скакалке. В 1965 году скакалку признали на международном уровне отдельным предметом. В 2009 году упражнение со скакалкой для взрослых отменили из-за того, что предмет плохо видно на экранах телевизоров.

В современную программу Олимпийских игр в соревнованиях по художественной гимнастике входят классическое многоборье: 4 упражнения в индивидуальной программе (с мячом, булавами, обручем и лентой), 2 упражнения в программе групповых упражнений: например, с мячами, а также с обручами и булавами или с обручами, а также мячами и лентами.

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