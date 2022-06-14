Художественная гимнастика. Кубок мира: итоги и рейтинг

15-19 июня в Тель-Авиве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Ранее были подведены итоги выступлений в серии этапов Кубка мира. Всего в сезоне – 2022 прошло пять этапов: в Афинах, Софии, Ташкенте, Баку и Пезаро.
По результатам выступлений гимнасток был составлен рейтинг. Он был сформирован исходя из того, что за победу на этапе присуждалось 50 баллов, за второе место – 45, за третье – 40, за 18-е (в личном зачете) – одно и за 12-е (в групповом зачете) – три. Три лучшие результата гимнастки или группы суммировались.
В личном зачете в Кубке мира в многоборье первое место в рейтинге заняла бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях с обручем София Раффаэли, которая выиграла этапы в Греции, Азербайджане и Италии. Серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье и победительница этапа в Софии Боряна Калейн выступила лишь на двух турнирах.
Общий зачет Кубка мира. Рейтинг
Многоборье
1. София Раффаэли (Италия) – 195 баллов
2. Милена Балдассари (Италия) – 120 баллов
3. Екатерина Веденеева (Словения) – 100 баллов
Упражнения с обручем
1. София Раффаэли (Италия) – 145 баллов
2. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 115 баллов
3. Боряна Калейн (Италия) – 95 баллов
Упражнения с мячом
1. София Раффаэли (Италия) – 145 баллов
2. Маргарита Колосов (Германия) – 125 баллов
3. Милена Балдассари (Италия) – 105 баллов
Упражнения с булавами
1. София Раффаэли (Италия) – 145 баллов
2. Екатерина Веденеева (Словения) – 100 баллов
3. Дарья Атаманов (Израиль) – 95 баллов
Упражнения с лентой
1. Екатерина Веденеева (Словения) – 130 баллов
2. Боряна Калейн (Болгария) – 100 баллов
3. София Раффаэли (Италия) – 100 баллов
Группы. Многоборье
1. Болгария – 145 баллов
2. Франция – 115 баллов
3. Италия – 100 баллов
Команда Италии приняла участие только в двух этапах Кубка мира
Группы. 5 обручей
1. Болгария – 140 баллов
2. Казахстан – 105 баллов
3. Франция – 100 баллов
Группы. 3 ленты и 2 мяча
1. Болгария – 130 баллов
2. Казахстан – 120 баллов
3. Япония – 105,01 балла
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