Художественная гимнастика. Кубок мира: итоги и рейтинг

15-19 июня в Тель-Авиве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Ранее были подведены итоги выступлений в серии этапов Кубка мира. Всего в сезоне – 2022 прошло пять этапов: в Афинах, Софии, Ташкенте, Баку и Пезаро.

По результатам выступлений гимнасток был составлен рейтинг. Он был сформирован исходя из того, что за победу на этапе присуждалось 50 баллов, за второе место – 45, за третье – 40, за 18-е (в личном зачете) – одно и за 12-е (в групповом зачете) – три. Три лучшие результата гимнастки или группы суммировались.

В личном зачете в Кубке мира в многоборье первое место в рейтинге заняла бронзовый призер чемпионата мира-2021 в упражнениях с обручем София Раффаэли, которая выиграла этапы в Греции, Азербайджане и Италии. Серебряный призер чемпионата Европы-2021 в многоборье и победительница этапа в Софии Боряна Калейн выступила лишь на двух турнирах.

Общий зачет Кубка мира. Рейтинг

Многоборье

1. София Раффаэли (Италия) – 195 баллов

2. Милена Балдассари (Италия) – 120 баллов

3. Екатерина Веденеева (Словения) – 100 баллов

Упражнения с обручем

1. София Раффаэли (Италия) – 145 баллов

2. Тахмина Икромова (Узбекистан) – 115 баллов

3. Боряна Калейн (Италия) – 95 баллов

Упражнения с мячом

1. София Раффаэли (Италия) – 145 баллов

2. Маргарита Колосов (Германия) – 125 баллов

3. Милена Балдассари (Италия) – 105 баллов

Упражнения с булавами

1. София Раффаэли (Италия) – 145 баллов

2. Екатерина Веденеева (Словения) – 100 баллов

3. Дарья Атаманов (Израиль) – 95 баллов

Упражнения с лентой

1. Екатерина Веденеева (Словения) – 130 баллов

2. Боряна Калейн (Болгария) – 100 баллов

3. София Раффаэли (Италия) – 100 баллов

Группы. Многоборье

1. Болгария – 145 баллов

2. Франция – 115 баллов

3. Италия – 100 баллов

Команда Италии приняла участие только в двух этапах Кубка мира

Группы. 5 обручей

1. Болгария – 140 баллов

2. Казахстан – 105 баллов

3. Франция – 100 баллов

Группы. 3 ленты и 2 мяча

1. Болгария – 130 баллов

2. Казахстан – 120 баллов

3. Япония – 105,01 балла

По теме:

Чемпионат Европы — 2022: фавориты, расписание, трансляции

История возникновения и эволюция предметов

Линой Ашрам завершила спортивную карьеру

Итоги этапа Кубка мира в Пезаро

Итоги этапа Мирового Кубка вызова

Итоги этапа Кубка мира в Баку

Итоги этапа Кубка мира в Ташкенте

Итоги этапа Кубка мира в Софии

Итоги этапа Кубка мира в Афинах

Итоги Гран-при Марбелья

📬Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях