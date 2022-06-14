Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2022: фавориты, расписание, трансляции

15-19 июля в Тель-Авиве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. В течение 5 дней спортсменки будут определять лучших в многоборье и отдельных видах в личном турнире и турнире групп.

Olympics дает подробную информацию о фаворитах турнира, расписании и трансляциях. Мы также будем освещать турнир в каждодневном режиме, читайте отчеты и узнавайте результаты на olympics.com.

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Линой Ашрам завершила спортивную карьеру

Итоги этапа Кубка мира в Пезаро

Итоги этапа Мирового Кубка вызова

Итоги этапа Кубка мира в Баку

Итоги этапа Кубка мира в Ташкенте

Итоги этапа Кубка мира в Софии

Итоги этапа Кубка мира в Афинах

Итоги Гран-при Марбелья

Напомним, что по решению Международной федерации гимнастики спортсменки, представляющие Россию и Беларусь, отстранены от участия в турнирах под эгидой федерации на неопределенный срок. Так что на ЧЕ-2022 не выступят победительница прошлогоднего турнира в личном многоборье Арина Аверина, серебряный призер Токио-2020 и действующая чемпионка мира Дина Аверина, бронзовый призер Игр-2020 Алина Горносько, а также олимпийская чемпионка-2020 Линой Ашрам, которая завершила карьеру.

Кстати, Линой уже работает с гимнастками группы Айелет Зусман, которая тренировала ее. В конце мая Ашрам выводила на ковер на этапе Мирового Кубка вызова в Портимао Дарью Атаманов. Как призналась Линой в интервью израильскому телевидению, для нее было странно находиться на соревнованиях в новом качестве и хотелось самой выйти на ковер.

Фавориты

Личный зачет

В нынешнем сезоне в художественной гимнастике уже прошла серия этапов Кубка мира, а также Мирового Кубка вызова. На основании результатов этих соревнований можно с уверенностью выделить фаворитов. В личном зачете ими, безусловно, являются София Раффаэли из Италии и Боряна Калейн из Болгарии.

Год назад Боряна выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы-2021 в личном многоборье, стала пятой на Олимпийских играх-2020 и четвертой на чемпионате мира-2021. Казалось, именно она будет главной претенденткой на титулы в этом сезоне в отсутствие гимнасток России и Беларуси. Но София показала в этом сезоне значительный прогресс. В конце прошлого – на своем дебютном чемпионате мира она сразу завоевала медаль – бронзу – в упражнениях с обручем. Нынешний сезон начала с победы в многоборье на этапе Кубка мира в Афинах, затем обыграла Калейн на этапе в Баку, а также стала лучшей в Пезаро. По итогам серии этапов Кубка мира Раффаэли стала лучшей в многоборье с 195 баллами, в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Несмотря на это, отметим, что иногда Софию подводила грязь и неточности в исполнении своих программ. Также не будем забывать, что на топ-уровне гимнастка находится первый сезон, поэтому как она пройдет испытание большим турниром в качестве фаворита, покажет время. Но именно София представляется гимнасткой будущего.

Калейн, в отличие от Раффаэли, отличает опыт выступления на крупных соревнованиях, в т.ч. и на Олимпийских играх. В этом сезоне Боряна выиграла многоборье на этапе Кубка мира в Софии, стала второй в Баку, а также была лучшей на этапе Мирового Кубка вызова в Памплоне. Правда, там ей пришлось сняться с финалов в отдельных видах упражнений из-за травы лодыжки. Но, кажется, все позади, и к первенству в Израиле первый номер сборной Болгарии подходит в хорошей форме. Боряна покоряет высокой сложностью работы с предметом.

Претендентками на медали, особенно в отдельных видах упражнений, являются победительницы этапов Кубка мира-2022 Стиляна Николова из Болгарии, Екатерина Веденеева из Словении, Маргарита Колосов из Германии, Дарья Атаманов из Израиля.

Сборную Украины поведет за собой Виктория Оноприенко, выигравшая этап Кубка мира в Пезаро в упражнениях с лентой.

Кстати, страна-хозяйка чемпионата Европы-2022 взяла на себя все расходы, связанные с участием украинской команды на турнире.

Групповой зачет

В соревнованиях групп основными претендентками на титул чемпионок Европы-2022 являются гимнастки Италии. «Синие бабочки», в отличие от чемпионок Токио-2020 из Болгарии, сохранили состав после завоевания бронзы на Олимпийских играх, а также золота и серебра на чемпионате мира в прошлом сезоне. Они выступили на двух этапах Кубка мира-2022 (поэтому не выиграли общий зачет Кубка мира) и выиграли оба раза многоборье, а также три отдельных вида упражнений из четырех.

На медали в этом виде также претендуют группы Франции, Болгарии, Азербайджана.

Формат соревнований

Чемпионат Европы пройдет среди юниоров и взрослых. В турнире юниорок от страны могут выступить от 1 до 4 спортсменок. Для зачета в командном многоборье от страны учитывается одно выступление в каждом из четырех видов упражнений. Гимнастки с лучшими 8 результатами в каждом виде выходят в финалы отдельных видов упражнений.

В турнире взрослых команда состоит из 2 или 3 гимнасток, выступающих в индивидуальном зачете, а также из группы. Каждая из гимнасток должна выступить хотя бы один раз. Лучшие три результата гимнастки в квалификации определяют ее рейтинг. Лучшие 24 гимнастки выходят в финал многоборья. Лучшие 8 гимнасток по результатам квалификации в каждом из видов упражнений выходят в финалы этих видов. Результат в командном многоборье определяется суммой 8 выступлений гимнасток страны в личном зачете и 2 выступлений в групповом зачете.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2022

Тель-Авив, Израиль. 15-19 июня 2022 года

Расписание турнира и расписание трансляций

Время – московское

15 июня, среда

10.00 Юниоры. Квалификация. 4 вида. Группа А (составы групп смотрите здесь)

12.45 Юниоры. Квалификация. 4 вида. Группа В

15.30 Юниоры. Квалификация. 4 вида. Группа С

18.15 Юниоры. Квалификация. 4 вида. Группа D

20.45 Юниоры. Церемония награждения по результатам командного многоборья

Трансляция доступна здесь

16 июня, четверг

9.00 Взрослые. Квалификация. Обруч и мяч. Группа А

11.05 Взрослые. Квалификация. Обруч и мяч. Группа В

14.10 Взрослые. Квалификация. Обруч и мяч. Группа С

16.15 Взрослые. Квалификация. Обруч и мяч. Группа D

19.30 Юниоры. Финалы в отдельных видах упражнений

Трансляция доступна на Беларусь 5, Eurovisionsports.tv, RaiSport

17 июня, пятница

10.00 Взрослые. Квалификация. Булавы и лента. Группа С

12.05 Взрослые. Квалификация. Булавы и лента. Группа D

15.10 Взрослые. Квалификация. Булавы и лента. Группа А

17.00 Церемония открытия

17.30 Взрослые. Квалификация. Булавы и лента. Группа В

Трансляция доступна на Беларусь 5, Eurovisionsports.tv, RaiSport

18 июня, суббота

11.00 Взрослые. Личное многоборье. Группа В (4 вида)

13.40 Взрослые. Личное многоборье. Группа А (4 вида)

16.05 Церемония награждения по результатам личного многоборья

17.30 Взрослые. Групповое многоборье (2 вида)

19.05 Церемония награждения по результатам группового многоборья

19.20 Церемония награждения по результатам командного многоборья

Трансляция доступна на Sportbox c 13.35 и 17.25, телеканале МАТЧ!Арена в 13.35 и 17.25, 23.55 (повтор) и 03.05 (повтор), Беларусь 5, Eurovisionsports.tv, RaiSport

19 июня, воскресенье

10.00 Взрослые. Личный турнир. Финалы в отдельных видах упражнений

13.00 Взрослые. Групповой турнир. Финалы в отдельных видах упражнений

Трансляция доступна на Sportbox c 09.55, телеканале МАТЧ!Арена в 09.55 и 21.15 (повтор), Беларусь 5, Eurovisionsports.tv, RaiSport

Сайт чемпионата Европы по художественной гимнастике — 2022

Заявки на чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2022

Результаты чемпионата Европы по художественной гимнастике — 2022

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