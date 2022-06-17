Художественная гимнастика. Чемпионат Европы — 2022: юниорки дали старт турниру

15-19 июля в Тель-Авиве проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. В течение 5 дней спортсменки будут определять лучших в многоборье и отдельных видах в личном турнире и турнире групп.

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На старте 38-го чемпионата Европы по художественной гимнастике на ковер вышли юниорки. Они выступили в квалификации четырех видов, по итогам которой были определены победители и призеры в командном турнире, а также девушки отобрались в финал упражнений в отдельных видах.

Командный турнир выиграли хозяйки соревнований – гимнастки Израиля.

Лиан Рона, Алена Таль Франко, Мишель Муниц и Даниэла Муниц за свои выступления получили 120,600 балла. Эта сумма сложилась из следующих оценок за выступления гимнасток. В квалификации упражнений с обручем Алена Таль Франко стала лучшей с 31,900 балла. Лиан Рона выиграла квалификацию упражнений с булавами – 30,300 балла. Мишель Муниц стала второй в упражнениях с мячом – 29,900 балла, а Даниэла Муниц – в упражнениях с лентой – 28,500.

По итогам квалификации отметим также румынскую спортсменку Амалию Лику, которая стала лучшей в упражнениях с лентой – 29,050, а также Эльвиру Краснобаеву из Болгарии, которая выиграла в мяче – 30,750.

Кстати, Лика и Кристина Драган неожиданно выиграли серебро в команде с общей суммой 117,050, а Краснобаева и Дара Стоянова, допустив помарки, – бронзу – с 116,100 балла.

Интересно, что во всех финалах отдельных видов упражнений выиграли гимнастки, не ставшие лучшими в этих видах в квалификации.

Даниэла Муниц заняла первое место в упражнениях с лентой (29,900 балла), Амалия Лика – с булавами (30,100 балла), Мишель Муниц – с мячом (32,150 балла), Эльвира Краснобаева – с обручем (31,900 балла).

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