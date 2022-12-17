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Хорватия – Марокко. Стартовые составы команд в матче за третье место

Кто выйдет на поле в стартовом составе в матче за бронзу на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре

2 мин автор Леонид Мужикбаев
disciplineФутбол
GettyImages-1443860172
(Фото © 2022 Getty Images)

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в матче за третье место встретятся Хорватия и Марокко. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Olympics представляет стартовые составы команд.

Подробное превью матча за третье место

Хорватия – Марокко. Матч за третье место. 17 декабря. Начало в 18:00 мск. Международный стадион «Халифа»

Хорватия: Доминик Ливакович,Йосип Станишич, Йошко Гвардиол, Йосип Шутало, Ловро Майер, Матео Ковачич, Лука Модрич, Иван Перишич, Мислав Оршич, Марко Ливая, Андрей Крамарич

Главный тренер: Златко Далич

Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ашраф Дари, Яхья Аттьят-Алла, Джавад Эль-Ямик, Суфьян Амрабат, Билаль Эль-Ханнус, Суфьян Буффаль, Хаким Зиеш, Абдельхамид Сабири, Юссеф Эн-Несири

Главный тренер: Валид Реграги

Где смотреть?

Матч Хорватии и Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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