В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в матче за третье место встретятся Хорватия и Марокко. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Olympics представляет стартовые составы команд.

Хорватия – Марокко. Матч за третье место. 17 декабря. Начало в 18:00 мск. Международный стадион «Халифа»

Хорватия: Доминик Ливакович,Йосип Станишич, Йошко Гвардиол, Йосип Шутало, Ловро Майер, Матео Ковачич, Лука Модрич, Иван Перишич, Мислав Оршич, Марко Ливая, Андрей Крамарич

Главный тренер: Златко Далич

Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ашраф Дари, Яхья Аттьят-Алла, Джавад Эль-Ямик, Суфьян Амрабат, Билаль Эль-Ханнус, Суфьян Буффаль, Хаким Зиеш, Абдельхамид Сабири, Юссеф Эн-Несири

Главный тренер: Валид Реграги