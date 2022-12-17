Кто выйдет на поле в стартовом составе в матче за бронзу на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре
В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре в матче за третье место встретятся Хорватия и Марокко. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
Olympics представляет стартовые составы команд.
Хорватия: Доминик Ливакович,Йосип Станишич, Йошко Гвардиол, Йосип Шутало, Ловро Майер, Матео Ковачич, Лука Модрич, Иван Перишич, Мислав Оршич, Марко Ливая, Андрей Крамарич
Главный тренер: Златко Далич
Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Ашраф Дари, Яхья Аттьят-Алла, Джавад Эль-Ямик, Суфьян Амрабат, Билаль Эль-Ханнус, Суфьян Буффаль, Хаким Зиеш, Абдельхамид Сабири, Юссеф Эн-Несири
Главный тренер: Валид Реграги
Матч Хорватии и Марокко в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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