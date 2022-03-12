北京2022パラリンピック大会8日目ハイライト（随時更新）

大会8日目を迎えた北京2022冬季パラリンピックは、今日（3月12日）を含めて残すところ、あと2日となった。
雲間から少しだけ太陽が顔をのぞかせた北京のアウトドア会場では、パラアルペンスキーのスラローム（回転）女子3種目と、パラクロスカントリースキーのミドル（中距離）男女各3種目、合計9のメダルイベントが開催された。
また、インドア会場では、車いすカーリング決勝戦（中華人民共和国 vs スウェーデン、北京時間14:35 競技開始）と、パラアイスホッケー3位決定戦（中華人民共和国 vs 大韓民国、北京時間20:05 競技開始）が行なわれる。なお、これら2競技に日本代表選手は出場していない。
今日のメダリスト一覧
女子
パラアルペンスキー・スラローム（座位）
- 金: アナレナ・フォルスター（ドイツ）
- 銀: 張雯静（中華人民共和国）
- 銅: 劉思彤（中華人民共和国）
パラアルペンスキー・スラローム（立位）
- 金: エバ・オールシェ（スウェーデン）
- 銀: 張夢秋（中華人民共和国）
- 銅: アナマリア・リーデル（ドイツ）
パラアルペンスキー・スラローム（視覚障がい）
- 金: ベロニカ・アイクナー（オーストリア）
- 銀: バルバラ・アイクナー（オーストリア）
- 銅: アレクサンドラ・レクソバ（スロバキア）
パラクロスカントリースキー・ミドル（座位）
- 金: 楊洪瓊（中華人民共和国）
- 銀: オクサナ・マスターズ（アメリカ合衆国）
- 銅: 馬静（中華人民共和国）
パラクロスカントリースキー・ミドル（立位）
- 金: オレクサンドラ・コノノワ（ウクライナ）
- 銀: ナタリー・ウィルキー（カナダ）
- 銅: イリーナ・ブイ（ウクライナ）
パラクロスカントリースキー・ミドル（視覚障がい）
- 金: リン・カツマイアー（ドイツ）
- 銀: 王躍（中華人民共和国）
- 銅: カリーナ・エドリンガー（オーストリア）
男子
パラクロスカントリースキー・ミドル（座位）
- 金: 毛忠武（中華人民共和国）
- 銀: 鄭鵬（中華人民共和国）
- 銅: ジュゼッペ・ロメレ（イタリア）
パラクロスカントリースキー・ミドル（立位）
- 金: 王晨陽（中華人民共和国）
- 銀: バンジャマン・ダビエ（フランス）
- 銅: 蔡佳雲（中華人民共和国）
パラクロスカントリースキー・ミドル（視覚障がい）
- 金: ブライアン・マッキーバー（カナダ）
- 銀: セバスティアン・モディン（スウェーデン）
- 銅: ドミトロ・スイアルコ（ウクライナ）
パラアイスホッケー・3位決定戦
（北京時間20:05 競技開始）
男女混合
車いすカーリング・決勝戦
（北京時間14:35 競技開始）
今日の日本選手の成績
女子
パラアルペンスキー・スラローム（座位）
- 5位 村岡桃佳
- 6位 田中佳子
- 8位 原田紀香
パラアルペンスキー・スラローム（立位）
- 6位 本堂杏実
- 8位 神山則子
パラクロスカントリースキー・ミドル（立位）
- 14位 出来島桃子
- 15位 岩本美歌
男子
パラクロスカントリースキー・ミドル（座位）
- 30位 森宏明
パラクロスカントリースキー・ミドル（立位）
- 8位 川除大輝
- 12位 佐藤圭一
- 15位 岩本啓吾
パラクロスカントリースキー・ミドル（視覚障がい）
- 16位 有安諒平