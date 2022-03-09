北京2022パラリンピック大会5日目ハイライト（随時更新）

大会5日目（3月9日）となる北京2022冬季パラリンピックでは、パラクロスカントリースキーのスプリント男女各3種目、合計6のメダルイベントが実施された。

昨日に続いて、北京2022パラリンピックのホスト国である中華人民共和国（中国）代表のパラアスリートたちが、圧倒的なパフォーマンスで雪上を滑り抜け、メダル数をさらに増やした。本日のメダルイベント終了時点で、中国は金10個を含む、計31のメダルを獲得した。

今日のメダリスト一覧

女子

パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）

金: 楊洪瓊（中華人民共和国）

銀: オクサナ・マスターズ（アメリカ合衆国）

銅: 李盼盼（中華人民共和国）

パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）

金: ナタリー・ウィルキー（カナダ）

銀: ビルデ・ニールセン（ノルウェー）

銅: シドニー・ピーターソン（アメリカ合衆国）

パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）

金: カリーナ・エドリンガー（オーストリア）

銀: オクサナ・シシコワ（ウクライナ）

銅: リン・カツマイアー（ドイツ）

男子

パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）

金: 鄭鵬（中華人民共和国）

銀: 毛忠武（中華人民共和国）

銅: コリン・キャメロン（カナダ）

パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）

金: バンジャマン・ダビエ（フランス）

銀: マルコ・マイアー（ドイツ）

銅: グリゴリー・ボブチンスキー（ウクライナ）

パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）

金: ブライアン・マッキーバー（カナダ）

銀: ジェーク・アディコフ（アメリカ合衆国）

銅: セバスティアン・モディン（スウェーデン）

今日の日本選手の成績

女子

パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）

12位 阿部友里香

15位 岩本美歌

男子

パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）

31位 森宏明

パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）

7位 川除大輝

8位 新田佳浩

22位 岩本啓吾

パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）

16位 有安諒平

この他に、パラアイスホッケーと車いすカーリングも実施されているが、両競技に日本代表選手は出場していない。

北京2022パラリンピック ハイライト一覧