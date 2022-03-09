北京2022パラリンピック大会5日目ハイライト（随時更新）

大会5日目（3月9日）となる北京2022冬季パラリンピックでは、パラクロスカントリースキーのスプリント男女各3種目、合計6のメダルイベントが実施された。
昨日に続いて、北京2022パラリンピックのホスト国である中華人民共和国（中国）代表のパラアスリートたちが、圧倒的なパフォーマンスで雪上を滑り抜け、メダル数をさらに増やした。本日のメダルイベント終了時点で、中国は金10個を含む、計31のメダルを獲得した。
今日のメダリスト一覧
女子
パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）
- 金: 楊洪瓊（中華人民共和国）
- 銀: オクサナ・マスターズ（アメリカ合衆国）
- 銅: 李盼盼（中華人民共和国）
パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）
- 金: ナタリー・ウィルキー（カナダ）
- 銀: ビルデ・ニールセン（ノルウェー）
- 銅: シドニー・ピーターソン（アメリカ合衆国）
パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）
- 金: カリーナ・エドリンガー（オーストリア）
- 銀: オクサナ・シシコワ（ウクライナ）
- 銅: リン・カツマイアー（ドイツ）
男子
パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）
- 金: 鄭鵬（中華人民共和国）
- 銀: 毛忠武（中華人民共和国）
- 銅: コリン・キャメロン（カナダ）
パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）
- 金: バンジャマン・ダビエ（フランス）
- 銀: マルコ・マイアー（ドイツ）
- 銅: グリゴリー・ボブチンスキー（ウクライナ）
パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）
- 金: ブライアン・マッキーバー（カナダ）
- 銀: ジェーク・アディコフ（アメリカ合衆国）
- 銅: セバスティアン・モディン（スウェーデン）
今日の日本選手の成績
女子
パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）
- 12位 阿部友里香
- 15位 岩本美歌
男子
パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）
- 31位 森宏明
パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）
- 7位 川除大輝
- 8位 新田佳浩
- 22位 岩本啓吾
パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）
- 16位 有安諒平
この他に、パラアイスホッケーと車いすカーリングも実施されているが、両競技に日本代表選手は出場していない。