北京2022パラリンピック大会5日目ハイライト（随時更新）

盛り上がりを見せる北京2022パラリンピックでは、開催国である中国代表のパラアスリートたちが、今日も大活躍!

文： Yukifumi Tanaka／田中幸文
パラリンピック大会
写真： 2022 Getty Images

大会5日目（3月9日）となる北京2022冬季パラリンピックでは、パラクロスカントリースキーのスプリント男女各3種目、合計6のメダルイベントが実施された。

昨日に続いて、北京2022パラリンピックのホスト国である中華人民共和国（中国）代表のパラアスリートたちが、圧倒的なパフォーマンスで雪上を滑り抜け、メダル数をさらに増やした。本日のメダルイベント終了時点で、中国は金10個を含む、計31のメダルを獲得した。

今日のメダリスト一覧

女子

パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）

  • 金: 楊洪瓊（中華人民共和国）
  • 銀: オクサナ・マスターズ（アメリカ合衆国）
  • 銅: 李盼盼（中華人民共和国）

パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）

  • 金: ナタリー・ウィルキー（カナダ）
  • 銀: ビルデ・ニールセン（ノルウェー）
  • 銅: シドニー・ピーターソン（アメリカ合衆国）

パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）

  • 金: カリーナ・エドリンガー（オーストリア）
  • 銀: オクサナ・シシコワ（ウクライナ）
  • 銅: リン・カツマイアー（ドイツ）

男子

パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）

  • 金: 鄭鵬（中華人民共和国）
  • 銀: 毛忠武（中華人民共和国）
  • 銅: コリン・キャメロン（カナダ）

パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）

  • 金: バンジャマン・ダビエ（フランス）
  • 銀: マルコ・マイアー（ドイツ）
  • 銅: グリゴリー・ボブチンスキー（ウクライナ）

パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）

  • 金: ブライアン・マッキーバー（カナダ）
  • 銀: ジェーク・アディコフ（アメリカ合衆国）
  • 銅: セバスティアン・モディン（スウェーデン）

今日の日本選手の成績

女子

パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）
  • 12位　阿部友里香
  • 15位　岩本美歌

男子

パラクロスカントリースキー・スプリント（座位）
  • 31位　森宏明
パラクロスカントリースキー・スプリント（立位）
  • 7位　川除大輝
  • 8位　新田佳浩
  • 22位　岩本啓吾
パラクロスカントリースキー・スプリント（視覚障がい）
  • 16位　有安諒平

この他に、パラアイスホッケーと車いすカーリングも実施されているが、両競技に日本代表選手は出場していない。

北京2022パラリンピック ハイライト一覧

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