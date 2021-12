Risultati sport Olimpici Invernali del 19 dicembre: Goggia trionfa in super-G, terza Curtoni. Wierer sfiora il podio nel biathlon

È ancora all'insegna di un successo di Sofia Goggia questa domenica 19 dicembre in chiave azzurra. La bergamasca trionfa nel super-G. Per lo sci alpino italiano arriva quindi una nuova vittoria siglata dalla bergamasca. Soddisfazione anche per il terzo posto di Elena Curtoni. Nel biathlon, Dorothea Wierer è quarta nella mass start. Termina così un fine settimana che aveva già regalato grandi soddisfazioni nella giornata di ieri al Team Italia.

Tutti i risultati delle gare di oggi di Coppa del Mondo, con gli atleti che continuano la loro corsa alla qualificazione verso Beijing 2022.

Sci alpino - Super-g femminile Val d’Isère (Fra): trionfa Goggia, terza Curtoni

Nuova vittoria azzurra nel super-g in Val d'Isère, con Sofia Goggia che bissa il successo in discesa di ieri vincendo anche oggi davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel e alla connazionale Elena Curtoni. Quarta per un centesimo Federica Brignone. La bergamasca rimane così in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo e di super-g.

A fare la differenza è la seconda parte del tracciato, dove Goggia ha fatto il vuoto. Si tratta della sua terza affermazione in carriera in Val d'Isère.

LA TOP 10 DEL SUPER-G FEMMINILE

Sofia GOGGIA (ITA) 1:19.23 Ragnhild MOWINCKEL (NOR) +0.33 Elena CURTONI (ITA) +0.51 Federica BRIGNONE (ITA) +0.52 Mikaela SHIFFRIN (USA) +0.75 Corinne SUTER (SUI) +0.80 Tamara TIPPLER (AUT) +0.92 Cornelia HUETTER (AUT) +1.00 Breezy JOHNSON (USA) +1.08 Romane MIRADOLI (FRA) +1.24

Sci alpino - Slalom gigante maschile Val Badia: De Aliprandini è quinto

È Henrik Kristoffersen il re della Gran Risa. Il norvegese mette in fila lo svizzero Marco Odermatt e l'austriaco Manuel Feller. Quinto Luca De Aliprandini, che nella seconda manche conferma di fatto il piazzamento ottenuto al termine della prima.

Fuori invece Filippo Della Vite, secondo italiano qualificato alla seconda manche. Gli uomini torneranno in pista domani per un nuovo appuntamento con lo slalom gigante in Val Badia.

Odermatt si conferma intanto leader della classifica generale di Coppa del Mondo.

LA TOP 10 DELLO SLALOM GIGANTE MASCHILE

Henrik KRISTOFFERSEN (NOR) 2:25'04 Marco ODERMATT (SUI) +0.31 Manuel FELLER (AUT) +0.37 Patrick FEURSTEIN (AUT) +0.58 Luca DE ALIPRANDINI (ITA) +0.69 River RADAMUS (USA) +0.73 Justin MURISIER (SUI) +0.78 Rasmus WINDINGSTAD (NOR) +0.82 Filip ZUBCIC (CRO) +0.93 Stefan BRENNSTEINER (AUT) +0.95

Per saperne di più: Sci alpino Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Sci di fondo - Team sprint maschile Dresda (GER): quarti Pellegrino/De Fabiani

Quarto posto per il duo formato da Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, secondo ieri nella prova individuale, nella team sprint in terra tedesca. Gli azzurri rimangono così giù dal podio per 16 centesimi al termine di una volata emozionante che vede le due coppie norvegesi nelle prime due posizioni.

Nella gara femminile, l'Italia manca invece la qualificazione alla finale.

IL PODIO DELLA TEAM SPRINT MASCHILE DI DRESDA

1- Norvegia II

2- Norvegia I

3- Russia I

Biathlon - Mass start femminile Annecy - Le Grand-Bornand (FRA): Wierer sfiora il podio, è quarta

Non arriva il podio nella mass start femminile, nonostante una buona prova di Dorothea Wierer che, arrivata in vetta all'ultimo poligono, commette un errore (unico della sua prova) scalando così al quarto posto. Una prova sicuramente positiva nel complesso per l'altoatesina, che centra il miglior risultato stagionale di una nazionale che non è ancora riuscita a trovare un piazzamento nei primi 3 posti tra le varie gare di Coppa del Mondo. A vincere la gara è la svedese Elvira Oeberg, che arriva davanti alla francese Julia Simon e a Kristina Reztsova (ROC).

Male invece Lisa Vittozzi, che commette 7 errori al tiro e chiude al 27esimo posto.

In classifica generale, Wierer è ora 14esima mentre Vittozzi 16esima. Una graduatoria che vede in vetta la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, davanti a Elvira Oeberg e alla bielorussa Dzinara Alimbekava.

IL PODIO DELLA MASS START FEMMINILE E IL PIAZZAMENTO DELLE ITALIANE

1- Elvira OEBERG (SVE) 35:21.792

2- Julia SIMON (FRA) +10.7

3- Kristina REZTSOVA (ROC) +12.1

4- Dorothea WIERER (ITA) +13.3

27- Lisa VITTOZZI (ITA) +3.38

Biathlon - Mass start maschile Annecy - Le Grand-Bornand (FRA): Bormolini 18°, Hofer 24°

I francesci fanno la voce grossa in casa, firmando una doppietta di fronte al proprio pubblico grazie al successo di Emilien Jacquelin, che si prende anche la testa della classifica generale di Coppa del Mondo di biathlon, e al secondo posto del compagno di squadra Quentin Fillon Maillet nonostante i 2 errori al poligono contro l'en plein del vincitore. A completare il podio c'è il norvegese Tarjej Boe, autore di un errore al tiro.

Attardati gli azzurri, con Thomas Bormolini 18° (2 errori) e Lukas Hofer 24° (3 errori).

La nazionale italiana conclude così questa prima parte di stagione senza centrare nemmeno un podio.

IL PODIO DELLA MASS START MASCHILE E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1- Emilien JACQUELIN (FRA) 35:54.867

2- Quentin FILLON MAILLET (FRA) +3.5

3- Tarjej BOE (NOR) + 10.3

18- Thomas BORMOLINI (ITA) +1:19.7

24- Lukas HOFER (ITA) +1:34.2

Per saperne di più: Biathlon Olimpico a Beijing 2022: cinque cose da sapere.

Slittino - Singolo femminile Igls (AUT): settima Voetter, vince Taubitz (GER)

È Andrea Voetter la migliore delle italiane, che chiude al settimo posto la prova di singolo vinta dalla tedesca Julia Taubitz.

Undicesimo posto invece per Verena Hofer, mentre Nina Zoeggeler è 15esima.

La classifica generale vede Taubitz in vetta con 594 punti, seguita da Medeleine Egle (AUT) e Anna Berreiter (GER).

IL PODIO DEL SINGOLO FEMMINILE

1- Julia TAUBITZ (GER) 1:19.546

2- Madeleine EGLE (AUT) + 0.012

3- Natalie GEISENBERGER (GER) + 0.348

Slittino - Sprint femminile Igls (AUT): undicesima Voetter

La padrona di casa Medeleine Egle si aggiudica la sprint femminile, mettendo in fila le tedesche Julia Taubitz e Anna Berreiter.

Nelle retrovie le azzurre, con Andrea Voetter 11esima, Verena Hofer 12esima, Nina Zoeggeler 13esima e Marion Oberhofer 14esima.

SPRINT FEMMINILE: IL PODIO

1- Madeleine EGLE (AUT)

2- Julia TAUBITZ (GER)

3- Anna BERREITER (GER)

Slittino - Sprint maschile Igls (AUT): quarto Kevin Fischnaller

Si ferma ai piedi del podio la corsa di Kevin Fischnaller nella sprint maschile odierna vinta dal padrone di casa Wolfgang Kindl. L'austriaco si lascia alle spalle il connazionale Jonas Mueller e il tedesco Johannes Ludwig.

Rispettivamente 9° e 12° Leon Felderer e Dominik Fischnaller, gli altri due italiani in gara.

SPRINT MASCHILE: IL PODIO

1- Wolfgang KINDL (AUT)

2- Jonas MUELLER (AUT)

3- Johannes LUDWIG (GER)

DOPPIO MASCHILE: IL PODIO

1- Eggert/Benecken (GER)

2- Sics/Sics (LET)

3- Steu/Koller (AUT)

Slittino - Doppio maschile Igls (AUT): quinti Rieder/Rastner

Quinto posto per Ludwig Rieder e Patrick Rastner nel doppio maschile di Coppa del Mondo in terra austriaca. Il successo va ai tedeschi Toni Eggert e Sasha Benecken, che prevalgono sui lettoni Juris e Andris Sics e sugli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller.

Altre due coppie azzurre entrano in top 10. Si tratta di Rieder/Kainzwaldner, ottavi, e Nagler/Malleier, decimi.

Per saperne di più: Tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa del Mondo di slittino 2021/2022.

Freestyle - Ski cross maschile San Candido: Deromedis fuori agli ottavi di finale

Esce di scena quasi subito Simone Deromedis, che nella tappa italiana di ski cross viene eliminato già agli ottavi. In stagione, il giovane azzurro era salito una volta sul podio centrando un terzo posto sulle nevi francesi di Val Thorens.

Vince lo svizzero Ryan Regez, davanti al francese Bastien Midol e al canadese Reece Howden.

IL PODIO DELLO SKI CROSS MASCHILE

1- Ryan REGEZ (SUI)

2- Bastien MIDOL (FRA)

3- Reece HOWDEN (CAN)

Freestyle - Ski cross femminile San Candido: Galli terza nella "small final"

Jole Galli chiude la tappa casalinga di Coppa del Mondo di ski cross femminile al settimo posto, togliendosi la soddisfazione di arrivare terza nella small final alle spalle della canadese Marielle Thompson e di Ekaterina Maltseva (ROC).

Nella decisiva big final è la Svezia a sorridere con Sandra Naeslund, che ha la meglio sulla svizzera Fanny Smith e la canadese Brittany Phelan.

IL PODIO DELLO SKI CROSS FEMMINILE

1- Sandra NAESLUND (SVE)

2- Fanny SMITH (SUI)

3- Brittany PHELAN (CAN)

Per saperne di più: Coppa del Mondo freestyle 2021/2022: tutto quello che c'è da sapere sullo sci acrobatico.