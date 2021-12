È di nuovo Valanga Rosa a St. Moritz, Brignone trionfa davanti a Curtoni e fa la storia

Prove di Valanga Rosa in Svizzera. L'Italski domina letteralmente il terzo super-g di Coppa del Mondo a St. Moritz, disputatosi con partenza abbassata a casa del vento. A spuntarla è Federica Brignone, che torna alla vittoria a 10 mesi di distanza dall'ultimo acuto nel super-g della Val di Fassa.

Sulla difficile pista di St. Moritz non è Sofia Goggia, comunque buona sesta, ma Federica Brignone a salire sul gradino più alto del podio. L’azzurra ha regolato di misura la compagna di squadra Elena Curtoni, al 6° podio in carriera.

Una gioia immensa per la vincitrice della Coppa del Mondo 2020, che ha pennellato una discesa perfetta, con linee aggressive e senza sbavature. Ancora al terzo posto dopo quello di ieri sulla stessa pista, Mikaela Shiffrin (USA), al podio n. 6 in super-g (di cui tre proprio qui a St. Moritz).

Con questo risultato, Brignone ottiene la 17ma vittoria in Coppa del Mondo, superando Deborah Compagnoni.

Grandissima prestazione di squadra per le italiane, con 5 atlete nelle prime 10 (15ma Nicol Delago, 18ma un'ottima Karoline Pilchner).

LA TOP 10 DEL SUPER-G FEMMINILE DI ST. MORITZ

1 - BRIGNONE Federica (ITA) 57.81

2 - CURTONI Elena (ITA) 57.92 (+ 0.181)

3 - SHIFFRIN Mikaela (USA) 58.24 (+ 0.43)

4 - ROBINSON Alice (NZL) 58.33 (+ 0.52)

5 - SIEBENHOFER Ramona

6 - GOGGIA Sofia (ITA) 58.56 (+ 0.75)

7 - FLEURY Jasmine (SUI) 58.63 (+ 0.82)

8 - BASSINO Marta (ITA) 58’64 (+ 0.83)

9 - MARSAGLIA Francesca 58.65

10 - GISIN Michelle (SUI) 58.79 (+ 0.98)

LE PAROLE DELLE ITALIANE NEL DOPOGARA

Federica Brignone

"Una tra le più belle vittorie della mia carriera: sudata, voluta e cercata. Dopo il weekend di Lake Louise ci credevo, perché ho fatto delle belle gare anche se di solito non è una pista a me favorevole. Sono arrivata a St.Moritz cercando di fare un bel risultato, l’ultima volta arrivai seconda a un centesimo, credendoci tanto. Ieri ero arrabbiata per non essere riuscita a fare quello che volevo, in un superG adatto alle mie qualità. Ho attaccato il traguardo a tutta, mettendo tutto quello che avevo perché volevo essere veramente veloce. Battere il risultato di Deborah Compagnoni è incredibile anche perché lei aveva Mauro Sbardellotto, che è il mio skiman attuale, e penso sia una bellissima cosa che ci unisce. Non sono sola, nel team Italia ci sono tante ragazze che possono vincere tanto come Sofia Goggia e Marta Bassino”.

Elena Curtoni

"Son contenta di aver sciato bene da cima a fondo, era una giornata un po' caotica per il vento e sono contenta anche di condividere il podio con una compagna e per il risultato complessivo: peccato per la vittoria sfumata ma è un risultato eccezionale per la squadra. Sono tranquilla e serena e conto di andare avanti così".

Sofia Goggia