Grandi rivalità Olimpiche Invernali - Sci di fondo: Johannes Klaebo e Alexander Bolshunov

Nelle ultime stagioni, i principali contendenti per vincere la Coppa del Mondo FIS sono stati il tre volte Campione Olimpico norvegese Johannes Klaebo e il quattro volte medagliato Olimpico Alexander Bolshunov, che rappresenterà il ROC a Beijing 2022.

Bolshunov è il vincitore assoluto della Coppa del Mondo in carica, avendo battuto Klaebo con un margine considerevole la scorsa stagione. Tuttavia, Klaebo ha saltato molte tappe a causa della pandemia da COVID-19, mentre la Norvegia ha ritirato gli atleti da alcune gare. La stagione precedente, lo sciatore scandinavo ha nuovamente perso contro Bolshunov, quando entrambi gli atleti avevano partecipato a un numero simile di gare.

Klaebo ha vinto la maggior parte dei suoi ori nelle competizioni più importanti delle gare di sprint, dimostrando la sua forza. È il velocista maschile di maggior successo nella storia della Coppa del Mondo. Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 è stato il migliore nella sprint individuale e in quella a squadre insieme a Martin Johnsrud Sundby. Dopo gli ori di Björn Lind (SVE) in entrambe le sprint nel 2006, nessuno sciatore è stato in grado di emulare questo successo alle Olimpiadi.

Bolshunov è salito sul podio in entrambe le gare a PyeongChang 2018, vincendo il bronzo nello sprint individuale e l'argento in quella a squadre insieme a Denis Spitsov. Ha vinto una medaglia d'argento nella 50 km e nella staffetta 4x10 km.

Klaebo ha vinto la sua prima medaglia ai Campionati del Mondo mettendo in bachceca il bronzo nello sprint individuale a Lahti nel 2017. Da allora, non ha più perso una sprint ai Mondiali. Nel 2021, Klaebo è diventato il primo atleta maschio a difendere un titolo Mondiale nello sprint individuale.

Alexander Bolshunov e Johannes Klaebo durante i Mondiali FIS di sci nordico 2021 Foto di 2021 Getty Images

Bolshunov è stato vicino a Klaebo nello sprint a squadre nel 2021, vincendo il bronzo insieme a Gleb Retivykh. L'atleta del ROC perde di solito contro il norvegese in questo format, ma ha la meglio su di lui in altri eventi. Al Mondiale 2021, Klaebo ha però quasi invaso il territorio di competenza di Bolshunov conquistando la maratona, prima di essere squalificato per aver ostacolato il suo rivale al traguardo. Bolshunov ha dovuto accontentarsi dell'argento a causa dell'incidente, concedendo il titolo al norvegese Emil Iversen.

Klaebo è stato superato da Bolshunov una sola volta in una sprint. Il norvegese si è rilassato troppo presto nella prima tappa della stagione di Coppa del Mondo 2018/19, permettendo all'avversario di batterlo.

Klaebo ha un vlog sul suo canale YouTube in cui è presente un video particolare su Bolshunov, intitolato "Klaebo vs Bolshunov", in cui parla di una competizione di sci a rotelle a Toppidrettsveka (NOR). Si è augurato buona fortuna, prima di aggiungere che si era dimenticato di fare lo stesso per Bolshunov. Klaebo, che ha perso contro Bolshunov, ha lanciato una frecciatina al suo concorrente, sostenendo che fosse "impossibile da battere" perché si trovava in scia a una moto.

Tuttavia, Klaebo e Bolshunov sono in buoni rapporti al di fuori della loro vita sportiva nonostante l'aspra rivalità. Nemmeno il loro incidente nella 50 km ai Campionati Mondiali ha influito sul loro reciproco rispetto.

"Non cambierà nulla", ha detto Klaebo a NRK a proposito del suo rapporto con Bolshunov. "Gareggeremo insieme per molti anni. È un ottimo sciatore e spero certamente di batterlo. Il mio obiettivo è cercare di sconfiggerlo. Spero che non ci troveremo mai più in una situazione simile".