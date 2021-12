Valanga Rosa nel Super-G in Val d'Isère: trionfa Goggia, Curtoni terza

Inarrestabile Sofia Goggia. La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018, dopo il trionfo nella discesa libera di ieri, chiude il suo straordinario weekend francese in Val d'Isère portando a casa anche il super-G.

La bergamasca, che ha fatto la differenza nella seconda parte del tracciato, si piazza davanti alla norvegese Ragnhild Mowinckel, unica capace a inserirsi in mezzo a un terzetto tutto tricolore che vede Elena Curtoni confermare il suo ottimo momento di forma centrando la terza piazza e il settimo podio in carriera in Coppa del Mondo. Quarto posto invece per Federica Brignone, dietro di un solo centesimo rispetto alla compagna di nazionale.

Fuori dalla top 10 le altre italiane, con Marta Bassino 14esima, Roberta Melesi 25esima, Francesca Marsaglia 29esima, Karoline Pichler 35esima, Nadia Delago 36esima e Nicole Delago fuori.

Una vittoria che consente alla stella azzurra di allungare in vetta classifica generale di Coppa del Mondo e anche in quella di specialità.

Per l'Italia femminile è la vittoria numero 107 in Coppa del Mondo di Sci Alpino.

GOGGIA: "IL MIGLIOR SUPER-G DELLA MIA CARRIERA"

"Ieri ero super tesa, ma oggi ero tranquilla e sciolta. Ho disputato il miglior super-g della carriera. Ho creato velocità nei punti fondamentali. Mi perplime un po' il fatto di prendere 2 decimi solo di spinta. So che è da sempre il punto debole ma sono tanti. È stato comunque sufficiente per vincere. Il mio abbraccio con Brignone e Curtoni? Siamo donne e non più ragazzine e sappiamo che ognuna può essere il valore aggiunto dell'altra. Unite siamo di sicuro più forti. Il mio rapporto con Federica è molto migliorato negli ultimi mesi e sono molto contenta di questo. Di fatto vale come un'altra vittoria per me. L'estate è stata magica per lo sport azzurro. Gli straordinari risultati di Tokyo mi hanno dato una grande carica per affrontare i mesi estivi che sono sempre molto pesanti. Devo ringraziare gli atleti che hanno vinto medaglie in Giappone. Oggi è il compleanno di Alberto Tomba e gli dedichiamo questo podio speciale. Auguri Albertone!". Così la bergamasca ai microfoni di Rai Sport al termine della gara.

TOP 10 SUPER-G FEMMINILE VAL D'ISÈRE 202

Sofia GOGGIA (ITA) 1:19.23 Ragnhild MOWINCKEL (NOR) +0.33 Elena CURTONI (ITA) +0.51 Federica BRIGNONE (ITA) +0.52 Mikaela SHIFFRIN (USA) +0.75 Corinne SUTER (SUI) +0.80 Tamara TIPPLER (AUT) +0.92 Cornelia HUETTER (AUT) +1.00 Breezy JOHNSON (USA) +1.08 Romane MIRADOLI (FRA) +1.24

Calendario dicembre Coppa del Mondo di Sci Alpino FIS 2021/22 - Donne

• 21 dicembre 2021: Courchevel (Francia): slalom gigante

• 28-29 dicembre 2021: Lienz (Austria): slalom gigante, slalom

Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 - Programma delle gare di sci alpino

• 6 febbraio: discesa libera maschile (campione Olimpico in carica: Aksel Lund Svindal, NOR)

• 7 febbraio: slalom gigante femminile (campione Olimpico in carica: Mikaela Shiffrin, USA)

• 8 febbraio: super-g maschile (campione Olimpico in carica: Matthias Mayer, AUT)

• 9 febbraio: slalom femminile (campionessa Olimpica in carica: Frida Hansdotter)

• 10 febbraio: combinata maschile (campione Olimpico in carica: Marcel Hirscher, AUT)

• 11 febbraio: super-g femminile (campionessa Olimpica in carica: Ester Ledecka, )

• 13 febbraio: slalom gigante maschile (campione Olimpico in carica Marcel Hirscher, AUT)

• 15 febbraio: discesa libera femminile (campionessa Olimpica in carica Sofia Goggia, ITA)

• 16 febbraio: slalom maschile (campione Olimpico in carica Andre Myhrer, SWE)

• 17 febbraio: combinata femminile (campionessa Olimpica in carica: Michelle Gisin, SUI)

• 19 febbraio: parallelo a squadre (campione Olimpico in carica: SUI)