Les meilleurs athlètes français à suivre à Beijing 2022

Cette année encore, les athlètes français sont prêts à relever tous les défis qui les mèneront vers la gloire olympique. En attendant le début des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 qui se dérouleront du 4 au 20 février 2022 en République populaire de Chine, Olympics.com vous propose une liste non exhaustive des meilleurs athlètes français à suivre durant cette nouvelle édition olympique qui s'annonce passionnante.

Alexis Pinturault

Discipline : ski alpin

Âge : 30 ans

: 30 ans Palmarès : vice-champion olympique de combiné à PyeongChang 2018

La déclaration d’Alexis Pinturault à Eurosport : « J’ai déjà trois médailles olympiques, c’est un bon bilan, mais je n’ai pas cette fameuse médaille d’or. L’or olympique, je le veux à tout prix »

C’est la seule médaille majeure qu’il manque au Savoyard spécialiste du ski alpin. Alexis Pinturault a déjà un titre mondial en individuel en combiné décroché en 2019 à Åre, en Suède et un titre par équipe en 2017 à Saint Moritz en suisse. Il a également remporté trois médailles olympiques en deux éditions, le bronze en slalom géant à Sotchi 2014 et à PyeongChang 2018 et l’argent en combiné en République de Corée.

Alexis Pinturault a terminé la saison 2020/21 de la plus belle des manières en remportant son premier gros globe de cristal, synonyme de première place au classement général de Coupe du monde. Avec l’or olympique, cette distinction est le graal de la discipline. Il ne lui reste plus qu’à aller chercher cette fameuse breloque en or aux JO de Beijing 2022 pour avoir tous les titres majeurs à son palmarès.

Anaïs Bescond

Discipline : biathlon

Âge : 34 ans

: 34 ans Palmarès : championne olympique relais mixte 2018 et médaillée de bronze olympique en poursuite individuelle 2018

La déclaration d’Anaïs Bescond à Nordicmag : « J’aborde les Jeux Olympiques de Beijing 2022 avec beaucoup d’envie et de passion parce que le sport et les valeurs de l’olympisme me font vivre et vibrer depuis des années. Je suis portée par une vraie envie, un élan pendant cette préparation olympique. »

À 34 ans, Anaïs Bescond, triple médaillée olympique de PyeongChang (deux bronze en poursuite et relais et l’or en relais mixte) a espère briller aux JO à Pékin en février 2022. Aux côtés d’un très bon groupe de femmes comme Anaïs Chevalier-Bouchet et sa sœur Chloé Chevalier ou encore Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, la quadruple vice-championne du monde de relais féminin peut rêver à de nouvelles médailles mondiales avec ses partenaires. En tant que doyenne du groupe, Bescond a une très bonne connaissance des grands événements et deux Jeux Olympiques, puisqu’elle pourrait participer à ses troisièmes en République populaire de Chine. C’est bien connu en biathlon, l’expérience est essentielle car la moindre balle peut être décisive. Bescond a donc un fort avantage dans cette course aux médailles olympiques.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Discipline : danse sur glace

: Âge : 26 ans et 27 ans

: 26 ans et 27 ans Palmarès : vice-champions olympique de danse sur glace en couple à PyeongChang 2018

La déclaration de Gabriella Papadakis à Franceinfo : « Depuis longtemps, la médaille d'or olympique est dans notre ligne de mire, et c'est même la seule qui l'est. On sait qu'on en est capable parce qu'on a gagné quatre fois les Championnats du monde. Certes, ce ne sera pas facile, mais c'est notre objectif et il nous donne la force de travailler et de performer à notre niveau. »

S’il ne faut pas manquer un événement durant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, c’est bien la danse sur glace avec le binôme Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Les quadruples champions du monde se sont accordés presque deux ans loin des compétitions pour être fin prêt pour le plus grand moment de leur vie : Beijing 2022. Depuis leur première compétition internationale de la saison 2021/22 au Finlandia Trophy, les vice-champions olympique de PyeongChang ont remporté toutes leurs compétitions. Un parcours sans faute qu’ils espèrent poursuivre toute la saison jusqu’à l’or olympique, la seule médaille majeure qu’il manque à ce fantastique duo.

Perrine Laffont

Discipline : ski acrobatique (bosses)

: (bosses) Âge : 23 ans

: 23 ans Palmarès : championne olympique de ski de bosses 2018

La déclaration de Perrine Laffont à L’indépendant : « Je me prépare tranquillement mais sûrement, pleine de sérénité. On sent que la concurrence est là. Je vais essayer de rajouter des difficultés dans mes sauts pour prendre plus de points. »

Perrine Laffont n’a que 23 ans et pourtant elle s’apprête à participer à ses troisième Jeux Olympiques d’hiver, rien que ça. À Sotchi 2014, la jeune « bosseuse » n’avait que 15 ans et s’est classé 14e de l’épreuve de ski de bosse. Après cette première expérience olympique, Laffont a enchainé les succès avec trois titres de championne du monde junior et un titre de championne du monde sénior en bosses parallèles, avant de se rendre à PyeongChang 2018 où la jeune française a continué de s’imposant en remportant le titre de championne olympique devant la Canadienne Justine Dufour-Lapointe, alors tenante du titre. L’Ariègeoise n’a pas terminé de montrer l’étendu de son talent, puisqu’en 2017 elle s’est de nouveau adjugé le titre de championne du monde en bosses parallèles et en mars 2021, elle s’est offert son troisième titre mondial en bosse. Elle est l’une des grandes favorites pour l’or olympique à Beijing 2022.

Quentin Fillon Maillet

Discipline : biathlon

: biathlon Âge : 29 ans

: 29 ans Palmarès : médaillé de bronze de la mass start aux Championnats du monde de biathlon 2021

La déclaration de Quentin Fillon Maillet à France 3 : « Les Jeux Olympiques de Pékin, c'est le gros objectif de carrière. Je sais que j'aborderai l'épreuve avec de l’ambition. »

Après plusieurs années à avoir été un peu dans l’ombre du quintuple médaillé olympique Martin Fourcade, le moment est venu pour Quentin Fillon Maillet de s’imposer comme l’un des leader de l’équipe de France masculine de biathlon et de briller aux Jeux Olympiques d’hiver. Habitué des podiums mondiaux (deux médailles d’or, quatre d’argent et quatre de bronze), le biathlète de 29 ans est aussi performant en individuel qu’en relais. En février 2021, lors des Championnats du monde à Pokljuka, en Slovénie, Fillon Maillet s’est emparé de la médaille de bronze de la mass start. Comme pour les femmes, le groupe France de biathlon masculin est touffu et promet de belles choses en relais également, avec des athlètes comme Simon Desthieux, Émilien Jacquellin ou encore Antonin Guigonnat. Mais que ce soit en individuel ou en relais, Quentin Fillon Maillet semble plus prêt que jamais à en découdre pour monter sur le podium olympique.

Tess Ledeux

Discipline : ski acrobatique (slopestyle et big air)

: ski acrobatique (slopestyle et big air) Âge : 20 ans

20 ans Palmarès : championne du monde de slopestyle en 2017 et de big air en 2019

La déclaration de Tess Ledeux à Eurosport : « Quand je suis arrivée à PyeongChang, je n’avais qu’un an de haut niveau derrière moi et j’avais beaucoup de pression que je n’ai pas su gérer. Cette année à Beijing, j’ai deux fois plus de chance de ramener une médaille avec le slopestyle et le Big Air. Mentalement cela m’aide beaucoup parce que je peux louper une épreuve et me rattraper sur la deuxième. »

Tess Ledeux est la petite pépite française du ski acrobatique. La spécialiste du slopestyle et du Big Air n’avait que 17 ans lorsqu’elle s’est rendue à ses premiers JO à PyeongChang. Pourtant annoncée comme favorite, elle s’est fait éliminée lors des qualifications après une chute lors de son deuxième run. Mais Tess Ledeux est une battante. Après les JO, elle a remporté son deuxième titre de championne du monde en big air en 2019 après celui en slopestyle en 2017.

En début d’année 2021, la cousine de Kevin Rolland s’est offert deux globes de cristal qui prouvent qu’elle est bien présente et déterminée à réussir sa prochaine saison et ses deuxièmes Jeux Olympiques à Pékin, d’autant plus que cette année, le ski big air sera pour la première fois présent au programme des Jeux. Une occasion supplémentaire de briller pour Ledeux qui s’est imposée lors de la toute première étape de Coupe du monde à Coire en Suisse le 22 octobre de cette année.

