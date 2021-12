Perrine Laffont : « Je veux vivre ces Jeux à la cool »

Perrine Laffont n'a que 23 ans, mais elle va déjà participer à ses troisièmes Jeux Olympiques d'hiver. À Pékin, la spécialiste française du ski de bosses va se présenter avec le statut de championne olympique en titre.

Alors que la pression qui l'entoure lui a fait penser à la retraite sportive, l'Ariégeoise a gardé le cap en faisant du plaisir sa valeur cardinale.

La détentrice de tous les titres en ski de bosses (JO, Mondiaux et Coupe du monde) s'est confiée à Olympics.com pour évoquer son nouvel état d'esprit.

Dans une saison particulièrement dense, la Coupe du monde de ski de bosses va faire étape à l'Alpe d'Huez du 16 au 18 décembre. Pour Perrine Laffont, cette date à domicile est forcément spéciale.

« Courir à la maison, c'est un sentiment particulier. On attend ça depuis un moment que nos familles, amis et proches puissent venir nous voir », a-t-elle avoué à Olympics.com.

Cet événement en France, le premier depuis une Coupe du monde à Megève en mars 2018, est d'autant plus important pour l'Ariégoise car elle se sait attendue cet hiver. « Il y a beaucoup de gens qui me regardent. On m'attend de pied ferme. »

En février 2022 à Pékin, elle défendra son titre olympique et tentera de rentrer dans l'histoire. Dans l'histoire des bosses femmes aux JO d'hiver, aucune skieuse n'a réussi à gagner deux médailles d'or consécutives.

Il faut dire que depuis sa victoire à PyeongChang 2018, la native de Lavelanet est entrée dans une nouvelle dimension. Elle a remporté trois titres mondiaux (un en bosses, deux en bosses en parallèle) et quatre globes de cristal. Pour régner sur la Coupe du monde, elle a réalisé une incroyable série : à l'issue de la saison 2020/21, la Française était invaincue depuis mars 2019 et restait même sur 17 podiums consécutifs depuis janvier 2018.

Avec 21 succès en Coupe du monde, elle est la bosseuse en activité avec le plus de victoires à ce niveau. Malgré cet incroyable palmarès, la skieuse de 23 ans a eu du mal à garder le goût de la compétition. Dans son court-métrage Road to Beijing 2022, Perrine Laffont a confié avoir pensé à la retraite sportive.

« Je n'étais plus heureuse dans ce que je faisais »

« Avec la pression et les attentes qu’il y avait autour des compétitions, j'en avais oublié le plaisir du ski. J'étais là pour faire des podiums, gagner et rien d'autres. Mine de rien, cette pression était lourde à gérer et il n'y avait plus beaucoup de plaisir en compétition. Je me suis posé la question d'arrêter car je n'étais plus heureuse dans ce que je faisais », a-t-elle confié à Olympics.com.

Pour retrouver la motivation, Perrine Laffont est revenue à l'essentiel de son sport : couper les sollicitations qui lui coûtaient de l'énergie et rajoutaient de la pression, aller sur les hauteurs pour skier dans la nature, être à l'écoute de son corps et de sa tête mais surtout chercher à prendre du plaisir avant tout.

À LIRE AUSSI : Cinq choses à savoir sur Perrine Laffont

Cette recette a fonctionné. Elle l'aide à moins dramatiser ce qui peut se passer et à « prendre les choses comme elles viennent et faire des ajustements sans se dire que c'est la fin du monde. »

C'est avec cet état d'esprit que Pépette a entamé l'hiver. Si la Coupe du monde 2021/22 a commencé avec une quatrième place à Ruka et une deuxième place la semaine suivante à Idre Fjall en Suède, la skieuse de 23 ans voit du positif dans la fin de sa série de victoires. Sur les réseaux sociaux, elle en a même rigolé avec une petite dégustation de chocolat, en référence à la médaille virtuelle attribuée à la quatrième place.

« C'est sûr que ça change, mais je ne suis pas une machine, je ne peux pas toujours gagner. C'est bien aussi, car ça conforte que tout n'est pas acquis, il y a encore des choses à travailler. »

À Pékin, Perrine Laffont veut vivre des Jeux Olympiques d'hiver à la cool

Surtout, l'essentiel est ailleurs. Sa quête de plaisir est aujourd'hui sa priorité. Plus que les résultats, Perrine Laffont est satisfaite de se sentir évoluer au fil des entraînements.

« Je travaille pour être meilleure techniquement, en saut, mentalement et pas meilleure qu'une autre pour la battre. Je prends plaisir à me sentir progresser, c'est ça qui est satisfaisant dans le sport de haut-niveau. »

Et les résultats sont là quand elle dresse le bilan de son évolution lors des quatre dernières années. « Techniquement et physiquement, mon run n'est plus le même. En quatre ans, mentalement, j'ai évolué, j'ai gagné en confiance, en stabilité. »

Alors qu'elle se prépare à ses troisièmes Jeux Olympiques d'hiver, la Française sait ce qu'elle veut après sa 14e place à Sotchi 2014 à l'âge de 15 ans et son titre à PyeongChang 2018.

« J'ai envie de Jeux un peu légers, les derniers étaient très stressants avec beaucoup de pression. Là, j'ai envie de les vivre d'une manière un peu plus légère, à la cool, sans se dire que c'est les Jeux Olympiques d'hiver, qu'il faut tout changer. Je veux continuer comme je fais d'habitude. »

Perrine Laffont, qui a gagné tout ce qu'elle pouvait, a un nouvel objectif : profiter.

Avec cette ambition, ses futurs résultats seront encore plus beaux. À l'Alpe d'Huez, à Pékin ou ailleurs...