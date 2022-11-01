Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: итоги, результаты и победители

29 октября — 6 ноября в Ливерпуле (Великобритания) проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022. Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех видах.
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Финал | Женщины, командное многоборье
- 🥇 🇺🇸 США — 166.564
- 🥈 🇬🇧 Великобритания — 163.363
- 🥉 🇨🇦 Канада — 160.563
- 🇧🇷 Бразилия — 159.661
- 🇮🇹 Италия — 159.463
- 🇨🇳 КНР — 157.529
- 🇯🇵 Япония — 156.964
- 🇫🇷 Франция — 155.863
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Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022
Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)
29 октября (суббота)
- 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация
30 октября (воскресенье)
- 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация
31 октября (понедельник)
- 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация
1 ноября (вторник)
- 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье
2 ноября (среда)
- 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье
3 ноября (четверг)
- 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье
4 ноября (пятница)
- 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье
5 ноября (суббота)
- 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
- 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
- 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
- 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
- 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца
6 ноября (воскресенье)
- 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
- 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
- 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
- 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
- 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина