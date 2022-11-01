Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: итоги, результаты и победители

Все, что нужно знать о чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле.

Автор: Тамара Романова
Спортивная гимнастика

29 октября — 6 ноября в Ливерпуле (Великобритания) проходит чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022. Листайте ниже, чтобы найти результаты во всех видах. 

Подробные результаты здесь.

ПО ТЕМЕ:

Финал | Женщины, командное многоборье

  1. 🥇 🇺🇸 США — 166.564
  2. 🥈 🇬🇧 Великобритания — 163.363
  3. 🥉 🇨🇦 Канада — 160.563
  4. 🇧🇷 Бразилия — 159.661
  5. 🇮🇹 Италия — 159.463
  6. 🇨🇳 КНР — 157.529
  7. 🇯🇵 Япония — 156.964
  8. 🇫🇷 Франция — 155.863

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Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

  • 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

  • 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

  • 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

  • 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

  • 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

  • 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

  • 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

  • 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
  • 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
  • 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
  • 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
  • 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)

  • 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
  • 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
  • 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
  • 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
  • 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина

📆 Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

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