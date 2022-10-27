Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: расписание, участники, где смотреть

29 октября — 6 ноября в Ливерпуле (Великобритания) пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022. Уже совсем скоро мы узнаем имена 14 новых чемпионов мира, а также, какие шесть команд (три женских и три мужских) получат первые путевки на Олимпийские игры в Париже. Olympics рассказывает все самое главное о чемпионате — участники, расписание и трансляция.

Отбор на чемпионат мира проходил на этапах Кубка мира и континентальных чемпионатах. В этому году в соревнованиях примут участие более 400 гимнастов из 74 стран, среди которых немало победителей и призеров мировых первенств и Олимпийских игр. Например, чемпионы Токио-2020: Ребека Андраде (Бразилия, опорный прыжок), Джейд Кэри (США, вольные упражнения), Нина Дерваль (Бельгия, разновысокие брусья), Артем Долгопят (Израиль, вольные упражнения), Хасимото Дайки (Япония, индивидуальное многоборье и перекладина), а также Цзоу Цзинъюань (КНР, параллельные брусья). Честь хозяев чемпионата в первую очередь будут отстаивать Джо Фрейзер — чемпион мира — 2019 на параллельных брусьях, а так же действующий чемпион Европы на этом снаряде, в личном и командном многоборье, а также бронзовые медалистки Токио-2020 в команде — Элис Кинселла, Джессика и Дженнифер Гадировы.

Шесть действующих чемпионов и чемпионок мира будут стараться защитить свои титулы: Чжан Бохен (КНР, индивидуальное многоборье), Никола Бартолини (Италия, вольные упражнения), Стивен Недоросик (США, конь), Карлос Юло (Филиппины, опорный прыжок), Ребека Андраде (Бразилия, опорный прыжок) и Вей Сяоюань (КНР, разновысокие брусья).

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Наконец-то, впервые с 2019 года будут разыграны медали командного многоборья. Женская команда США нацелена побить рекорд в пять титулов, выигранных подряд, установленный румынками в конце двадцатого века. Среди мужчин главными фаворитами на золото считаются команды КНР и Великобритании. Топ-3 команды по итогам соревнований среди мужчин и женщин заработают для своих стран путевки на Олимпийские игры в Париж. Остальные командные путевки будут разыграны через год — на чемпионате мира — 2023 в Антверпене (Бельгия).

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Где смотреть чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022?

В некоторых странах за соревнованиями можно будет следить на Olympics и на YouTube канале Международной федерации гимнастики (FIG). Список стран, в которых трансляции не будут доступны, здесь.

В России финалы покажет «Матч!Арена».

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения

14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок

15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь

16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья

16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)