Ребека Андраде: от окраин Сан-Паулу до первой золотой олимпийской медали 

Звезда Ребеки Андраде зажглась на Олимпийских играх-2020. Бразильская гимнастка поразила всех своим выступлением. В финале индивидуального многоборья она уступила лишь американке Сунисе Ли и завоевала первую историческую медаль для Бразилии в спортивной гимнастике. А спустя три дня Андраде выиграла олимпийское золото в опорном прыжке, став первой в истории Бразилии олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Путь Ребеки с окраин Сан-Паулу к вершине спортивного Олимпа поистине вдохновляющий и мотивирующий.

Андраде родилась в большой, но скромной семье и росла в окружении семи братьев и сестер. Мама Ребеки мечтала отдать дочь в гимнастику, но финансовых возможностей в семье особо не было. На помощь пришла тетя, работавшая при мэрии муниципалитета Гуарульюс, где жила семья Андраде. Тетя нашла возможность тренироваться в одном из социальных проектов города по квоте. Так Ребека в возрасте четырех лет оказалась в гимнастическом зале. Она с детства была способной и талантливой, тренеры сразу разглядели в ней потенциал. Впоследствии, из-за финансовых трудностей семьи Ребеке пришлось прервать занятия гимнастикой. Однако тренерский штаб, уверенный в таланте девочки, создал схему, которая позволяла Андраде посещать тренировки. Вся семья верила в маленькую звездочку, один из старших братьев Ребеки специально подрабатывал, чтобы купить велосипед и возить сестру на занятия.

Кумиром Ребеки была Дайан душ Сантуш – первая бразильянка, выигравшая золото чемпионата мира (в 2003 году Сантуш стала чемпионкой мира в вольных упражнениях). Андраде вдохновлялась Дайан душ Сантуш, представлявшей Бразилию на Олимпийских играх в 2004, 2008 и 2012 годах. И ее мечтой было стать, как минимум, преемницей Сантуш и выступить на Олимпийских играх.

В 2012 году Андраде дебютировала на международном уровне на юниорском чемпионате Южной Америки, где заняла первое место в командном и в индивидуальном многоборье. Восходящей звезде бразильской гимнастики удалось прекрасно проявить себя на юниорском уровне – в ее активе были золотые и серебряные медали Панамериканского чемпионата и различных турниров, в том числе WOGA Classic и турнира Нади Команечи.

Теперь Ребека Андраде вдохновляет девочек Южной Америки на занятия своим видом спорта Фото © 2021 Getty Images

В 2015 году Андраде дебютировала на взрослом уровне на этапе Кубка мира в Любляне, где сразу завоевала бронзовую медаль в упражнении на брусьях. На этапе Кубка мира в Дохе выиграла серебро также на брусьях. Впереди ее ждала дебютная Олимпиада в Рио. Стоит отметить, что перед домашними Играми бразильцы пригласили в женскую сборную Александра Александрова, который был личным тренером олимпийской чемпионки Алии Мустафиной. Известный специалист сильно повлиял на становление Андраде на взрослом уровне. И несмотря на то, что на Олимпийских играх в Рио бразильские гимнастки не взяли медалей, но обратить на себя внимание им явно удалось. В квалификации индивидуального многоборья Ребека Андраде показала третий результат, уступив лишь Симоне Байлз и Али Райсман, правда в финале она стала только 11-й.

Следующей целью Ребеки стала медаль на Играх в Токио. Но девушка даже не представляла через что ей предстоит пройти. После Рио-2016 на нее обрушилась череда травм. За три года она трижды рвала переднюю крестообразную связку, причем последний раз – в июне 2019-го, когда до Игр в Токио оставался год. Бразильской гимнастке в третий раз прооперировали колено, времени на восстановление было мало. Но из-за пандемии Игры перенесли на год, а Андраде получила дополнительное время на восстановление.

После триумфа в Токио Ребека поделилась, что после третьей операции была готова сдаться и отказаться от мечты. Но поддержка и вера семьи и тренера вдохновили ее на возвращение в спорт. В декабре 2020 года ее ждало еще одно испытание. Андраде сдала положительный тест на COVID-19. Несмотря на бессимптомное протекание болезни ей пришлось приостановить активную подготовку.

На Играх в Токио для Андраде настал поистине звездный час Фото © 2021 Getty Images

Но возврат на соревновательный помост удался. На Панамериканском чемпионате-2021 она триумфально выиграла золото в индивидуальном многоборье, а также стала чемпионкой в команде. Благодаря этому Андраде получила квоту на участие в Играх в Токио, где настал ее поистине звездный час!

Уже в квалификации индивидуального многоборья Ребека Андраде поразила зрителей и судей. Она набрала 57,399 балла и стала второй, пропустив вперед лишь Симону Байлз с результатом 57,731 балла. В финале индивидуального многоборья Андраде на первом же снаряде – опорном прыжке – получила самый высокий балл – 15,300. Разрыв по баллам в следующих видах программы был минимальный между тремя спортсменками – Ребекой Андраде, Сунисой Ли и Ангелиной Мельниковой. В итоге Андраде набрала 57,298 балла и, уступив буквально 0,135 балла Сунисе Ли, завоевала серебряную медаль. Эта медаль стала первой в истории Бразилии в спортивной гимнастике.

В 2021-м Андраде стала лучшей в опорном прыжке на Олимпийских играх и чемпионате мира Фото © GETTY IMAGES

Гимнастка продолжила доказывать в Токио, что нет ничего невозможного. Окрыленная своим успехом Андраде завоевала золотую медаль в опорном прыжке. Она стала первой женщиной в истории Бразилии и первой латиноамериканкой, завоевавшей золото в спортивной гимнастике. Когда-то Андраде вдохновлялась историей своей соотечественницы Дайан душ Сантуш, а теперь сама стала вдохновением для миллионов людей.

По словам Ребеки ее целью было не просто завоевать медаль, но помогать развитию спорта на континенте и стать ролевой моделью для девочек Бразилии и Латинской Америки, мечтающих о гимнастике.

Новоиспеченная олимпийская чемпионка после триумфа в Токио не стала делать паузу в карьере. На чемпионате мира 2021 года, который проходил меньше чем через три месяца после Олимпиады, Андраде завоевала свой первый титул чемпионки мира, став лучшей в опорном прыжке, а еще пополнила свою копилку наград серебром на брусьях.

Кажется, что история Ребеки Андраде похожа на бразильскую сказку, но чтобы эта сказка стала реальностью, ей пришлось пройти путь, который осилит только настоящая чемпионка. И Андраде показала это всему миру.