Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

Весь год Olympics следит за главными стартами по спортивной гимнастике — одного из самых интригующих олимпийских видов. Мы публикуем календарь главных взрослых международных стартов сезона — этапы Кубка мира и Кубка Вызова, континентальные первенства, крупнейшие мультиспортивные события и, конечно же, чемпионат мира, которым гимнасты завершат сезон в Ливерпуле.
Другие старты, а также результаты некоторых прошедших соревнований, можно найти на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
|Даты
|Название мероприятия
|Место проведения
|24–27 февраля
|1-й этап Кубка мира на отдельных снарядах
|🇩🇪 Котбус, Германия
|2–5 марта
|2-й этап Кубка мира на отдельных снарядах
|🇶🇦 Доха, Катар
|17–20 марта
|3-й этап Кубка мира на отдельных снарядах
|🇪🇬 Каир, Египет
|31 марта — 4 апреля
|4-й этап Кубка мира на отдельных снарядах
|🇦🇿 Баку, Азербайджан
|15–25 мая
|Чемпионат Океании 2022
|🇦🇺 Каррара, Австралия
|26–25 мая
|1-й этап Кубка Вызова
|🇧🇬 Варна, Болгария
|9–12 июня
|2-й этап Кубка Вызова
|🇭🇷 Осиек, Хорватия
|15–18 июня
|Чемпионат Азии 2022
|🇶🇦 Доха, Катар
|16–19 июня
|3-й этап Кубка Вызова
|🇸🇮 Копер, Словения
|26–29 июня
|Средиземноморские игры 2022
|🇩🇿 Оран, Алжир
|8–11 июля
|Чемпионат Африки 2022
|🇪🇬 Каир, Египет
|15–17 июля
|Панамериканский чемпионат 2022
|🇧🇷 Рио-де-Жанейро, Бразилия
|28 июля — 8 августа
|Игры Содружества 2022
|🇬🇧 Бирмингем, Великобритания
|18–21 августа
|Чемпионат Европы 2022
|🇩🇪 Мюнхен, Германия
|24–25 сентября
|4-й этап Кубка Вызова
|🇫🇷 Париж, Франция
|30 сентября — 2 октября
|5-й этап Кубка Вызова
|🇭🇺 Сомбатхей, Венгрия
|7–9 октября
|6-й этап Кубка Вызова
|🇹🇷 Мерсин, Турция
|29 октября — 6 ноября
|Чемпионат мира 2022
|🇬🇧 Ливерпуль, Великобритания