Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

Главные соревнования по спортивной гимнастике в 2022 году

Автор: Тамара Романова
Спортивная гимнастика
Фото © GETTY IMAGES

Весь год Olympics следит за главными стартами по спортивной гимнастике — одного из самых интригующих олимпийских видов. Мы публикуем календарь главных взрослых международных стартов сезона — этапы Кубка мира и Кубка Вызова, континентальные первенства, крупнейшие мультиспортивные события и, конечно же, чемпионат мира, которым гимнасты завершат сезон в Ливерпуле.

Другие старты, а также результаты некоторых прошедших соревнований, можно найти на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Даты Название мероприятия Место проведения
24–27 февраля 1-й этап Кубка мира на отдельных снарядах 🇩🇪 Котбус, Германия
2–5 марта 2-й этап Кубка мира на отдельных снарядах 🇶🇦 Доха, Катар
17–20 марта 3-й этап Кубка мира на отдельных снарядах 🇪🇬 Каир, Египет
31 марта — 4 апреля 4-й этап Кубка мира на отдельных снарядах 🇦🇿 Баку, Азербайджан
15–25 мая Чемпионат Океании 2022 🇦🇺 Каррара, Австралия
26–25 мая 1-й этап Кубка Вызова 🇧🇬 Варна, Болгария
9–12 июня 2-й этап Кубка Вызова 🇭🇷 Осиек, Хорватия
15–18 июня Чемпионат Азии 2022 🇶🇦 Доха, Катар
16–19 июня 3-й этап Кубка Вызова 🇸🇮 Копер, Словения
26–29 июня Средиземноморские игры 2022 🇩🇿 Оран, Алжир
8–11 июля Чемпионат Африки 2022 🇪🇬 Каир, Египет
15–17 июля Панамериканский чемпионат 2022 🇧🇷 Рио-де-Жанейро, Бразилия
28 июля — 8 августа Игры Содружества 2022 🇬🇧 Бирмингем, Великобритания
18–21 августа Чемпионат Европы 2022 🇩🇪 Мюнхен, Германия
24–25 сентября 4-й этап Кубка Вызова 🇫🇷 Париж, Франция
30 сентября — 2 октября 5-й этап Кубка Вызова 🇭🇺 Сомбатхей, Венгрия
7–9 октября 6-й этап Кубка Вызова 🇹🇷 Мерсин, Турция
29 октября — 6 ноября Чемпионат мира 2022 🇬🇧 Ливерпуль, Великобритания

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