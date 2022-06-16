Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

Весь год Olympics следит за главными стартами по спортивной гимнастике — одного из самых интригующих олимпийских видов. Мы публикуем календарь главных взрослых международных стартов сезона — этапы Кубка мира и Кубка Вызова, континентальные первенства, крупнейшие мультиспортивные события и, конечно же, чемпионат мира, которым гимнасты завершат сезон в Ливерпуле.

Другие старты, а также результаты некоторых прошедших соревнований, можно найти на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).