Спортивная гимнастика. Кубок вызова — 2022: результаты, видео, участники, расписание

С мая по октбярь 2022 года гимнасты сразятся за Кубок вызова — серию соревнований по спортивной гимнастике. Топовые спортсмены в этом году уже разыграли Кубки мира на отдельных снарядах. Но в преддверии чемпионата мира, который пройдет в октябре-ноября в Ливерпуле и на стартах Кубка вызова мы увидим немало лидеров мирового рейтинга. На этапах на помост уже выходили чемпионы и призеры Олимпийских игр — Марсель Нгуен, Артем Долгопят, Тин Србич и другие.
Olympics публикует расписание серии, а также результаты каждого этапа.
🇧🇬 1-й этап. Варна (Болгария). 26–29 мая
🇧🇬 Варна. Мужчины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Вольные упражнения
|🇫🇷 Осбергер Беньямин (14.100)
|🇺🇸 Буркхарт Тейлор (14.050 )
|🇧🇬 Трифонов Теодор (13.600)
|Кольца
|🇦🇿 Симонов Никита (14.750)
|🇬🇧 Таллоч Кортни (14.650)
|🇹🇷 Гюндогду Юнус (14.600)
|Конь
|🇨🇾 Георгиу Мариос (14.500)
|🇭🇷 Жугец Матео (13.850)
|🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (13.800)
|Опорный прыжок
|🇷🇴 Буртанете Габриэль (14.400)
|🇺🇸 Буркхарт Тейлор (14.350)
|🇬🇧 Таллоч Кортни (14.250)
|Параллельные брусья
|🇨🇾 Георгиу Мариос (14.850)
|🇨🇴 Хименес Хиральдо Дилан (14.150)
|🇩🇪 Нгуен Марсель (14.150)
|Перекладина
|🇨🇾 Георгиу Мариос (14.350)
|🇩🇪 Херр Карло (13.800)
|🇨🇴 Мартинес Морено Андрес (13.650)
🇧🇬 Варна. Женщины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Бревно
|🇭🇷 Дерек Ана (13.300)
|🇫🇮 Куусикко Майса (13.000)
|🇫🇷 Фрисс Алин (12.450)
|Вольные упражнения
|🇫🇷 Фрисс Алин (13.000)
|🇭🇺 Майер Грета (12.950)
|🇭🇷 Дерек Ана (12.900)
|Опорный прыжок
|🇫🇷 Фрисс Алин (13.600)
|🇩🇰 Расмуссен Камил (13.450)
|🇫🇮 Куусикко Майса (13.175)
|Разновысокие брусья
|🇫🇷 Фрисс Алин (13.450)
|🇫🇷 Сербер Селия (13.350)
|🇷🇴 Стэнчулеску Иоана (12.900)
🇭🇷 2-й этап. Осиек (Хорватия). 9–12 июня
🇭🇷 Осиек. Мужчины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Вольные упражнения
|🇭🇷 Бенович Аурель (14.733)
|🇹🇷 Асил Адем (14.533)
|🇩🇪 Шульце Том (14.033)
|Кольца
|🇹🇷 Асил Адем (14.900)
|🇧🇷 Соуза Кайо (14.733)
|🇦🇿 Симонов Никита (14.633)
|Конь
|🇭🇷 Селигман Роберт (13.866)
|🇹🇷 Ондер Ахмет (13.666)
|🇧🇷 Соуза Кайо (13.633)
|Опорный прыжок
|🇺🇦 Радивилов Игорь (14.866)
|🇧🇷 Соуза Кайо (14.616)
|🇹🇷 Асил Адем (14.473)
|Параллельные брусья
|🇹🇷 Ариджан Ферхат (14.800)
|🇨🇭 Зайферт Ноэ (14.400)
|🇦🇿 Тихонов Иван (14.333)
|Перекладина
|🇭🇷 Србич Тин (14.300)
|🇧🇷 Битенкур Лукас (14.266)
|🇧🇷 Соуза Кайо (14.266)
🇭🇷 Осиек. Женщины
|Снаряд
|🥇 Золото
|🥈 Серебро
|🥉 Бронза
|Бревно
|🇩🇪 Шефер-Бетц Паулина (13.366)
|🇭🇷 Дерек Ана (13.133)
|🇷🇴 Барбосу Ана (12.433)
|Вольные упражнения
|🇷🇴 Барбосу Ана (13.333)
|🇭🇷 Дерек Ана (13.266)
|🇹🇷 Учташ Гексу (12.800)
|Опорный прыжок
|🇧🇬 Георгиева Валентина (13.616)
|🇸🇮 Белак Тея (13.483)
|🇸🇮 Кисселеф Тьяса (13.399)
|Разновысокие бруься
|🇭🇺 Секей Зоя (13.800)
|🇩🇪 Восс Сара (12.800)
|🇷🇴 Сфирингу Силвьяна (12.466)
🇸🇮 3-й этап. Копер (Словения). 16–18 июня
🇫🇷 4-й этап. Париж (Франция). 24–25 сентября
🇭🇺 5-й этап. Сомбатей (Венгрия). 30 сентября – 2 октября
🇹🇷 6-й этап. Мерсин (Турция). 7–9 октября