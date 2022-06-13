Спортивная гимнастика. Кубок вызова — 2022: результаты, видео, участники, расписание

С мая по октбярь 2022 года гимнасты сразятся за Кубок вызова — серию соревнований по спортивной гимнастике. Топовые спортсмены в этом году уже разыграли Кубки мира на отдельных снарядах. Но в преддверии чемпионата мира, который пройдет в октябре-ноября в Ливерпуле и на стартах Кубка вызова мы увидим немало лидеров мирового рейтинга. На этапах на помост уже выходили чемпионы и призеры Олимпийских игр — Марсель Нгуен, Артем Долгопят, Тин Србич и другие.

Olympics публикует расписание серии, а также результаты каждого этапа.

🇧🇬 1-й этап. Варна (Болгария). 26–29 мая

🇧🇬 Варна. Мужчины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Вольные упражнения 🇫🇷 Осбергер Беньямин (14.100) 🇺🇸 Буркхарт Тейлор (14.050 ) 🇧🇬 Трифонов Теодор (13.600) Кольца 🇦🇿 Симонов Никита (14.750) 🇬🇧 Таллоч Кортни (14.650) 🇹🇷 Гюндогду Юнус (14.600) Конь 🇨🇾 Георгиу Мариос (14.500) 🇭🇷 Жугец Матео (13.850) 🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (13.800) Опорный прыжок 🇷🇴 Буртанете Габриэль (14.400) 🇺🇸 Буркхарт Тейлор (14.350) 🇬🇧 Таллоч Кортни (14.250) Параллельные брусья 🇨🇾 Георгиу Мариос (14.850) 🇨🇴 Хименес Хиральдо Дилан (14.150) 🇩🇪 Нгуен Марсель (14.150) Перекладина 🇨🇾 Георгиу Мариос (14.350) 🇩🇪 Херр Карло (13.800) 🇨🇴 Мартинес Морено Андрес (13.650)

🇧🇬 Варна. Женщины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Бревно 🇭🇷 Дерек Ана (13.300) 🇫🇮 Куусикко Майса (13.000) 🇫🇷 Фрисс Алин (12.450) Вольные упражнения 🇫🇷 Фрисс Алин (13.000) 🇭🇺 Майер Грета (12.950) 🇭🇷 Дерек Ана (12.900) Опорный прыжок 🇫🇷 Фрисс Алин (13.600) 🇩🇰 Расмуссен Камил (13.450) 🇫🇮 Куусикко Майса (13.175) Разновысокие брусья 🇫🇷 Фрисс Алин (13.450) 🇫🇷 Сербер Селия (13.350) 🇷🇴 Стэнчулеску Иоана (12.900)

🇭🇷 2-й этап. Осиек (Хорватия). 9–12 июня

🇭🇷 Осиек. Мужчины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Вольные упражнения 🇭🇷 Бенович Аурель (14.733) 🇹🇷 Асил Адем (14.533) 🇩🇪 Шульце Том (14.033) Кольца 🇹🇷 Асил Адем (14.900) 🇧🇷 Соуза Кайо (14.733) 🇦🇿 Симонов Никита (14.633) Конь 🇭🇷 Селигман Роберт (13.866) 🇹🇷 Ондер Ахмет (13.666) 🇧🇷 Соуза Кайо (13.633) Опорный прыжок 🇺🇦 Радивилов Игорь (14.866) 🇧🇷 Соуза Кайо (14.616) 🇹🇷 Асил Адем (14.473) Параллельные брусья 🇹🇷 Ариджан Ферхат (14.800) 🇨🇭 Зайферт Ноэ (14.400) 🇦🇿 Тихонов Иван (14.333) Перекладина 🇭🇷 Србич Тин (14.300) 🇧🇷 Битенкур Лукас (14.266) 🇧🇷 Соуза Кайо (14.266)

🇭🇷 Осиек. Женщины Снаряд 🥇 Золото 🥈 Серебро 🥉 Бронза Бревно 🇩🇪 Шефер-Бетц Паулина (13.366) 🇭🇷 Дерек Ана (13.133) 🇷🇴 Барбосу Ана (12.433) Вольные упражнения 🇷🇴 Барбосу Ана (13.333) 🇭🇷 Дерек Ана (13.266) 🇹🇷 Учташ Гексу (12.800) Опорный прыжок 🇧🇬 Георгиева Валентина (13.616) 🇸🇮 Белак Тея (13.483) 🇸🇮 Кисселеф Тьяса (13.399) Разновысокие бруься 🇭🇺 Секей Зоя (13.800) 🇩🇪 Восс Сара (12.800) 🇷🇴 Сфирингу Силвьяна (12.466)

🇸🇮 3-й этап. Копер (Словения). 16–18 июня

🇫🇷 4-й этап. Париж (Франция). 24–25 сентября

🇭🇺 5-й этап. Сомбатей (Венгрия). 30 сентября – 2 октября

🇹🇷 6-й этап. Мерсин (Турция). 7–9 октября