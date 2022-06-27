Париж-2024 | Спортивная гимнастика. Правила олимпийской квалификации

12 апреля Международная федерации гимнастики (FIG) опубликовала основные положения о квалификации на Олимпийские игры в Париже для соревнований по спортивной гимнастике, художественной гимнастике и в прыжках в батуте. Olympics рассказывает все самое главное, что нужно знать о системе отбора в каждой из этих дисциплин.

Спортивная гимнастика на Олимпийских играх в Париже

Участники: 96 гимнастов и 96 гимнасток

96 гимнастов и 96 гимнасток Арена: «Берси Арена»

«Берси Арена» Даты: 27 июля — 5 августа

В командных соревнованиях выступят 12 команд по пять гимнастов в каждой. Как и на предыдущих Играх, мужчины выступят на шести снарядах и женщины – на четырех.

В соревнованиях смогут участвовать гимнасты, которые родились до 1 января 2006 года (на момент начала Игр в Париже и будет минимум 17 лет), и гимнастки, которые родились до 1 января 2008 года (на момент начала Игр в Париже и будет минимум 15 лет).

Спортивная гимнастика в Париже-2024. Правила олимпийской квалификации

Квалификационный процесс упрощен по сравнению с отбором на Олимпийские игры в Токио. Главные изменения затронули количество гимнастов в национальных командах — теперь в команде снова может быть максимум пять гимнастов, которые могут принимать участие как в командных, так и в личных соревнованиях. В прошлом олимпийском цикле команды состояли из четырех участников. Национальные команды, которые квалифицировались в командное многоборье не могут заявлять дополнительных гимнастов в личные дисциплины. Но страны, которые не квалифицировались в командное многоборье, смогут претендовать на максимум три квоты на отдельных снарядах.

Квалификационный процесс продлится на протяжении двух лет.

Первые квоты будут разыграны на чемпионате мира 2022 года, который пройдет с 29 октября по 6 ноября в Ливерпуле (Великобритания). Страны, которые займут три первых места в командном многоборье, получат первые полные путевки в Париж-2024.

За большинство олимпийских квот как в командном, так и в личном зачете гимнасты будут бороться год спустя на чемпионате мира-2023 в Антверпене (Бельгия). Первые девять стран в командном многоборье получат полные квоты на 5 человек, а следующие три страны в общем зачете получат по одной неименной путевке.

Таким образом на двух чемпионатах мира в Париж в мужское и женское многоборье квалифицируются по 12 команд, каждая из которых состоит из 5 гимнастов и гимнасток. Эти же гимнасты смогут участвовать в индивидуальном многоборье и в соревнованиях на отдельных снарядах.

Также на чемпионате мира-2023 по результатам личного многоборья, восемь лучших гимнастов и четырнадцать гимнасток получат индивидуальные олимпийские путевки. Эти атлеты также смогут выступить в Париже на любых снарядах. Часть квот будет распределена в финалах на отдельных снарядах среди лучших гимнастов и гимнасток — лидер на каждом снаряде, который еще не квалифицировался на Олимпийские игры, заработает квоту для своего национального олимпийского комитета.

«Специалисты» также получат возможность квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в серии соревнований Кубка мира в индивидуальных дисциплинах, которая пройдет в 2024 году. Два лучших гимнаста и две лучших гимнастки по результатам трех из четырех этапов серии на каждом снаряде из числа тех, которые еще не квалифицировались на Игры, получат заветные путевки.

Последний шанс квалифицироваться в Париж предоставится гимнастам в 2024 году на континентальных первенствах, на каждом из которых будут разыграны по две путевки — в мужском и женском личном многоборье. Таким образом квалифицируются еще 5 гимнастов и гимнасток.

Как страна-хозяйка Франция уже получила по одной квоте в мужских и женских соревнованиях Также по одной квоте зарезервировано для гимнастов из недостаточно представленных стран, которые будут распределены специальной трехсторонней комиссией за несколько месяцев до начала Игр.

Спортивная гимнастика в Париже-2024. Программа соревнований

В Париже будет разыграно 8 медальных комплектов среди мужчин и 6 среди женщин.

Командное многоборье (мужчины и женщины)

Индивидуальное многоборье (мужчины и женщины)

Вольные упражнения (мужчины и женщины)

Опорный прыжок (мужчины и женщины)

Бревно (только женщины)

Разновысокие брусья (только женщины)

Конь (только мужчины)

Кольца (только мужчины)

Параллельные брусья (только мужчины)

Перекладина (только мужчины)

Каждое соревнование состоит из двух этапов — квалификация и финал.

Гимнасты, за которыми мы будем следить на Олимпийских играх в Париже

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс не смогла повторить свой успех Рио-2016 в Токио из-за проблем с ментальным здоровьем, однако великая гимнастка выиграла бронзу и серебро. Тренер Симоны Сесиль Канкето-Ланди упомянула в своих социальных сетях, что Байлс «подумывает о Париже-2024».

Надежда французской гимнастики Мелани Де Хесус дос Сантос — чемпионка Европы-2019 в личном многоборье — с апреля тренируется в группе Симоны Байлс, чтобы подойти к домашней Олимпиаде во всеоружии.

Суниса Ли — олимпийская чемпионка Токио-2020 в личном многоборье из США, тоже планирует остаться на помосте, как и бельгийка Нина Дерваль — олимпийская чемпиона Токио-2020 на разновысоких брусьях.

Если говорить о гимнастах, то один из главных фаворитов — Хасимото Дайки, олимпийский чемпион Токио-2020 в личном многоборье и в упражнениях на перекладине. 20-тилетний японец, который также обладатель олимпийской серебряной медали в командном многоборье, более чем подходит на роль нового лидера сборной Японии после того, как семикратный призер Олимпийских игр Утимура Кохей завершил карьеру.

Также будем следить за такими специалистами, как британец Макс Витлок, который выиграл в Токио серебро в соревнованиях на коне, и Артемом Долгопятом — первым израильтянином в истории, выигравшим олимпийскую медаль — золото вольных упражнений в Токио.

Спортивная гимнастика в Париже-2024. Ключевые даты

Октябрь — ноябрь 2022: чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022.

чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022. Октябрь 2023: чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2023.

чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2023. 15 января 2024: дедлайн подачи заявок на квоты для гимнастов из недостаточно представленных стран.

дедлайн подачи заявок на квоты для гимнастов из недостаточно представленных стран. Январь — март 2024: Кубок мира по спортивной гимнастике на отдельных снарядах — 2024.

Кубок мира по спортивной гимнастике на отдельных снарядах — 2024. Апрель — май 2024 (возможны другие даты): континентальные чемпионаты — 2024.

континентальные чемпионаты — 2024. Июнь 2024: официальное объявление о выигранных квотах после последнего квалификационного соревнования , а также распределение квот по заявкам от недостаточно представленных НОК.

официальное объявление о выигранных квотах после последнего квалификационного соревнования а также распределение квот по заявкам от недостаточно представленных НОК. До начала соревнований на Олимпийских играх Международная федерация гимнастики перераспределяет оставшиеся незакрытыми квоты.

8 июля 2024: дедлайн подачи именных заявок на участие в Олимпийских играх

дедлайн подачи именных заявок на участие в Олимпийских играх 26 июля — 11 августа 2024: Олимпийские игры в Париже

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