Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: Ребека Андраде стала чемпионкой мира в личном многоборье

Рассказываем, как прошли соревнования в личном многоборье среди женщин на чемпионате мира в Ливерпуле

Автор: Тамара Романова
Спортивная гимнастика
Rebeca ANDRADE

3 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) женщины разыграли медали в личном многоборье. Лучшей стала Ребека Андраде (Бразилия). На втором месте Шайлиз Джонс (США), представительница хозяев турнира Джессика Гадирова — третья.

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Интрига сохранялась до последнего снаряда — хоть Андраде и шла первой до самого конца, ее отрыв не был очень большим. Итоговая сумма бразильянки — 56.899, ближайшая преследовательница Шайлиз Джонс проиграла ей ровно 1.5 балла. Андраде показала лучший результат дня в опорном прыжке — ее коронном виде, стала второй в вольных упражнениях, третьей на бревне и только пятой на брусьях. Джонс стала первой на брусьях, а в остальных видах заняла третье (опорный прыжок), пятое (бревно) и восьмое (вольные упражнения) места.

Джессика Гадирова, финишировавшая третьей, проиграла Джонс только две десятых балла и всего на 0.134 обошла подругу по команде Элис Кинселлу. Гадирова стала лучшей в вольных упражнениях и является одной из фавориток в финале этого вида. 

4 ноября медали личного многоборья разыграют мужчины, а 5-го и 6-го соревнования завершатся финалами в отдельных видах.

Финал | Женщины, личное многоборье

Полные результаты здесь.

  1. 🥇 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 56.899
  2. 🥈 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 55.399
  3. 🥉 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 55.199
  4. 🇬🇧 Кинселла Элис (Великобритания) — 55.065
  5. 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 54.732
  6. 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 54.698
  7. 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 53.899
  8. 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 53.798
  9. 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 53.732
  10. 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 53.031
  11. 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 52.699
  12. 🇦🇺 Годвин Джорджия (Австралия) — 52.699
  13. 🇫🇮 Куусикко Майса (Финляндия) — 51.999
  14. 🇯🇵 Ямада Тихару (Япония) — 51.965
  15. 🇧🇪 Брассар Маллиз (Бельгия) — 51.898
  16. 🇳🇱 Воллеман Тиша (Нидерланды) — 51.532
  17. 🇰🇷 Ли Юн-Со (Южная Корея) — 51.332
  18. 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 50.665
  19. 🇫🇷 Эдуи Каролан (Франция) — 50.532
  20. 🇷🇴 Барбосу Ана (Румыния) — 50.532
  21. 🇫🇷 Фрисс Алин (Франция) — 50.266
  22. 🇩🇪 Шонмайер Карина (Германия) — 49.431
  23. 🇦🇺 Браун Роми (Австралия) — 49.265
  24. 🇪🇸 Касабуэна Лаура (Испания) — 46.333

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

  • 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

  • 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

  • 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

  • 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

  • 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

  • 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

  • 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

  • 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
  • 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
  • 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
  • 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
  • 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)

  • 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
  • 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
  • 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
  • 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
  • 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина

📆 Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

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