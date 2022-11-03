Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: Ребека Андраде стала чемпионкой мира в личном многоборье

3 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) женщины разыграли медали в личном многоборье. Лучшей стала Ребека Андраде (Бразилия). На втором месте Шайлиз Джонс (США), представительница хозяев турнира Джессика Гадирова — третья.

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Интрига сохранялась до последнего снаряда — хоть Андраде и шла первой до самого конца, ее отрыв не был очень большим. Итоговая сумма бразильянки — 56.899, ближайшая преследовательница Шайлиз Джонс проиграла ей ровно 1.5 балла. Андраде показала лучший результат дня в опорном прыжке — ее коронном виде, стала второй в вольных упражнениях, третьей на бревне и только пятой на брусьях. Джонс стала первой на брусьях, а в остальных видах заняла третье (опорный прыжок), пятое (бревно) и восьмое (вольные упражнения) места.

Джессика Гадирова, финишировавшая третьей, проиграла Джонс только две десятых балла и всего на 0.134 обошла подругу по команде Элис Кинселлу. Гадирова стала лучшей в вольных упражнениях и является одной из фавориток в финале этого вида.

4 ноября медали личного многоборья разыграют мужчины, а 5-го и 6-го соревнования завершатся финалами в отдельных видах.

Финал | Женщины, личное многоборье

Полные результаты здесь.

🥇 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 56.899 🥈 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 55.399 🥉 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 55.199 🇬🇧 Кинселла Элис (Великобритания) — 55.065 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 54.732 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 54.698 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 53.899 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 53.798 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 53.732 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 53.031 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 52.699 🇦🇺 Годвин Джорджия (Австралия) — 52.699 🇫🇮 Куусикко Майса (Финляндия) — 51.999 🇯🇵 Ямада Тихару (Япония) — 51.965 🇧🇪 Брассар Маллиз (Бельгия) — 51.898 🇳🇱 Воллеман Тиша (Нидерланды) — 51.532 🇰🇷 Ли Юн-Со (Южная Корея) — 51.332 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 50.665 🇫🇷 Эдуи Каролан (Франция) — 50.532 🇷🇴 Барбосу Ана (Румыния) — 50.532 🇫🇷 Фрисс Алин (Франция) — 50.266 🇩🇪 Шонмайер Карина (Германия) — 49.431 🇦🇺 Браун Роми (Австралия) — 49.265 🇪🇸 Касабуэна Лаура (Испания) — 46.333

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения

14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок

15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь

16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья

16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)