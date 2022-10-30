Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: результаты квалификации у женщин

Рассказываем, кто вышел в финалы командного многоборья и индивидуальных дисциплин

Автор: Тамара Романова
Спортивная гимнастика
Rebeca ANDRADE

30 октября в Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по спортивной гимнастике завершилась квалификация у женщин. Рассказываем, кому удалось выйти в финалы командного и индивидуального многоборья, а также в финалы отдельных видов.

ПО ТЕМЕ:

По результатам квалификации в финалы выходят:

  • Командное многоборье: 8 команд.
  • Индивидуальное многоборье: 24 гимнастки, максимум 2 гимнастки от одной страны + 4 запасных.
  • Отдельные виды: 8 гимнасток на каждом из четырех индивидуальных снарядов, максимум 2 гимнастки от одной страны + 3 запасных.

Напомним, что на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путевки в Париж-2024: топ-3 мужских и женских команд по результатам многоборья получат заветные квоты.

ПО ТЕМЕ:

ЛЕГЕНДА:

  • Q — гимнастка/команда квалифицировалась в финал.
  • R1— первая запасная.
  • R2 — вторая запасная.
  • R3 — третья запасная.
  • R4 — третья запасная.

Списки финалистов могут измениться из-за снятий гимнасток вплоть до дня финала.

Финалисты | Командное многоборье

  1. 🇺🇸 США — 167.263
  2. 🇬🇧 Великобритания — 164.595
  3. 🇧🇷 Бразилия — 163.563
  4. 🇮🇹 Италия — 162.798
  5. 🇯🇵 Япония — 162.564
  6. 🇨🇳 КНР — 162.064
  7. 🇫🇷 Франция — 161.428
  8. 🇨🇦 Канада — 159.661

Финалисты | Индивидуальное многоборье

  1. Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 57.332
  2. Q 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 55.766
  3. Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 55.132
  4. Q 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 54.8
  5. Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 54.599
  6. Q 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 54.466
  7. Q 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 54.366
  8. Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 54.166
  9. Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 54.165
  10. Q 🇧🇷 Сараива Флавия (Бразилия) — 54.133
  11. Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 54.131
  12. 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 53.998
  13. Q 🇫🇷 Де Хесус дос Сантос Мелани (Франция) — 53.865
  14. Q 🇬🇧 Кинселла Элис (Великобритания) — 53.798
  15. 🇬🇧 Ондин Ачампонг (Великобритания) — 53.598
  16. Q 🇦🇺 Годвин Джорджия (Австралия) — 52.866
  17. Q 🇨🇳 Тан Сицзин (КНР) — 52.865
  18. Q 🇫🇷 Эдуи Каролан (Франция) — 52.698
  19. Q 🇯🇵 Ямада Тихару (Япония) — 52.465
  20. Q 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 52.432
  21. Q 🇳🇱 Воллеман Тиша (Нидерланды) — 52.333
  22. 🇫🇷 Фрисс Алин (Франция) — 52.265
  23. Q 🇷🇴 Барбосу Ана (Румыния) — 52.233
  24. Q 🇪🇸 Касабуэна Лаура (Испания) — 52.032
  25. Q 🇰🇷 Ли Юн-Со (Южная Корея) — 51.833
  26. 🇮🇹 Эспосито Манила (Италия) — 51.798
  27. 🇳🇱 Торсдоттир Эйтора (Нидерланды) — 51.765
  28. Q 🇦🇺 Браун Роми (Австралия) — 51.731
  29. Q 🇫🇮 Куусикко Майса (Финляндия) — 51.231
  30. R1 🇧🇪 Брассар Маллиз (Бельгия) — 50.699
  31. R2 🇩🇪 Шонмайер Карина (Германия) — 50.633
  32. R3 🇲🇽 Эскалера Наталья (Мексика) — 50.365
  33. R4 🇩🇪 Кениг Анна Лена (Германия) — 49.999

Финалисты | Бревно

  1. Q 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 13.9
  2. Q 🇺🇸 Блейкли Скай (США) — 13.733
  3. Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.7
  4. Q 🇫🇷 Бойер Марин (Франция) — 13.666
  5. Q 🇯🇵 Ватанабэ Надзуки (Япония) — 13.6
  6. Q 🇭🇺 Ковач Жофия (Венгрия) — 13.533
  7. 🇯🇵 Сакагути Аяка (Япония) — 13.466
  8. Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 13.4
  9. Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 13.266
  10. R1 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 13.2
  11. 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 13.133
  12. R2 🇬🇧 Кинселла Элис (Великобритания) — 13.066
  13. R3  Тинь Хуа-Тьен (Китайский Тайбэй) — 13

Финалисты | Вольные упражнения

  1. Q 🇧🇷 Сараива Флавия (Бразилия) — 14.2
  2. Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 14.2
  3. Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 14.1
  4. Q 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 14.1
  5. Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 14.066
  6. 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 13.8
  7. Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 13.666
  8. Q 🇬🇧 Гадирова Дженнифер (Великобритания) — 13.6
  9. Q 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 13.6
  10. R1 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.6
  11. 🇺🇸 Блейкли Скай (США) — 13.6
  12. R2 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 13.5
  13. 🇧🇷 Соарес Джулия (Бразилия) — 13.466
  14. 🇮🇹 Эспосито Манила (Италия) — 13.466
  15. R3 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 13.4

Финалисты | Опорный прыжок

  1. Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 14.483
  2. Q 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 14.316
  3. Q 🇫🇷 Девиллар Колин (Франция) — 14.299
  4. Q 🇰🇷 Е Со Чжон (Южная Корея) — 14.249
  5. Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 14.2
  6. Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 13.749
  7. Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.666
  8. Q 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 13.499
  9. 🇺🇸 Вонг Лиен (США) — 13.433
  10. R1 🇮🇱 Рац Лихи (Израиль) — 13.416
  11. R2 🇫🇷 Фрисс Алин (Франция) — 13.283
  12. R3 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 13.266

Финалисты | Разновысокие брусья

  1. Q 🇨🇳 Луо Руй (КНР) — 14.9
  2. Q 🇧🇪 Дерваль Нина (Бельгия) — 14.7
  3. Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 14.666
  4. Q 🇨🇳 Вей Сяоюань (КНР) — 14.6
  5. Q 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 14.566
  6. Q 🇳🇱 Веерман Санна (Нидерланды) — 14.533
  7. Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 14.4
  8. Q 🇩🇪 Зайтц Элизабет (Германия) — 14.4
  9. R1 🇫🇷 Де Хесус дос Сантос Мелани (Франция) — 14.4
  10. R1 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 14.4
  11. 🇨🇳 Тан Сицзин (КНР) — 14.333
  12. R3 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 14.2

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

  • 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

  • 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

  • 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

  • 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

  • 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

  • 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

  • 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

  • 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
  • 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
  • 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
  • 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
  • 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)

  • 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
  • 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
  • 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
  • 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
  • 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина

📆 Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь