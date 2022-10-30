Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: результаты квалификации у женщин

30 октября в Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по спортивной гимнастике завершилась квалификация у женщин. Рассказываем, кому удалось выйти в финалы командного и индивидуального многоборья, а также в финалы отдельных видов.

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По результатам квалификации в финалы выходят:

Командное многоборье: 8 команд.

8 команд. Индивидуальное многоборье : 24 гимнастки, максимум 2 гимнастки от одной страны + 4 запасных.

: 24 гимнастки, максимум 2 гимнастки от одной страны + 4 запасных. Отдельные виды: 8 гимнасток на каждом из четырех индивидуальных снарядов, максимум 2 гимнастки от одной страны + 3 запасных.

Напомним, что на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путевки в Париж-2024: топ-3 мужских и женских команд по результатам многоборья получат заветные квоты.

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ЛЕГЕНДА:

Q — гимнастка/команда квалифицировалась в финал.

— гимнастка/команда квалифицировалась в финал. R1 — первая запасная.

— первая запасная. R2 — вторая запасная.

— вторая запасная. R3 — третья запасная.

— третья запасная. R4 — третья запасная.

Списки финалистов могут измениться из-за снятий гимнасток вплоть до дня финала.

Финалисты | Командное многоборье

🇺🇸 США — 167.263 🇬🇧 Великобритания — 164.595 🇧🇷 Бразилия — 163.563 🇮🇹 Италия — 162.798 🇯🇵 Япония — 162.564 🇨🇳 КНР — 162.064 🇫🇷 Франция — 161.428 🇨🇦 Канада — 159.661

Финалисты | Индивидуальное многоборье

Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 57.332 Q 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 55.766 Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 55.132 Q 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 54.8 Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 54.599 Q 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 54.466 Q 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 54.366 Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 54.166 Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 54.165 Q 🇧🇷 Сараива Флавия (Бразилия) — 54.133 Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 54.131 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 53.998 Q 🇫🇷 Де Хесус дос Сантос Мелани (Франция) — 53.865 Q 🇬🇧 Кинселла Элис (Великобритания) — 53.798 🇬🇧 Ондин Ачампонг (Великобритания) — 53.598 Q 🇦🇺 Годвин Джорджия (Австралия) — 52.866 Q 🇨🇳 Тан Сицзин (КНР) — 52.865 Q 🇫🇷 Эдуи Каролан (Франция) — 52.698 Q 🇯🇵 Ямада Тихару (Япония) — 52.465 Q 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 52.432 Q 🇳🇱 Воллеман Тиша (Нидерланды) — 52.333 🇫🇷 Фрисс Алин (Франция) — 52.265 Q 🇷🇴 Барбосу Ана (Румыния) — 52.233 Q 🇪🇸 Касабуэна Лаура (Испания) — 52.032 Q 🇰🇷 Ли Юн-Со (Южная Корея) — 51.833 🇮🇹 Эспосито Манила (Италия) — 51.798 🇳🇱 Торсдоттир Эйтора (Нидерланды) — 51.765 Q 🇦🇺 Браун Роми (Австралия) — 51.731 Q 🇫🇮 Куусикко Майса (Финляндия) — 51.231 R1 🇧🇪 Брассар Маллиз (Бельгия) — 50.699 R2 🇩🇪 Шонмайер Карина (Германия) — 50.633 R3 🇲🇽 Эскалера Наталья (Мексика) — 50.365 R4 🇩🇪 Кениг Анна Лена (Германия) — 49.999

Финалисты | Бревно

Q 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 13.9 Q 🇺🇸 Блейкли Скай (США) — 13.733 Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.7 Q 🇫🇷 Бойер Марин (Франция) — 13.666 Q 🇯🇵 Ватанабэ Надзуки (Япония) — 13.6 Q 🇭🇺 Ковач Жофия (Венгрия) — 13.533 🇯🇵 Сакагути Аяка (Япония) — 13.466 Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 13.4 Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 13.266 R1 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 13.2 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 13.133 R2 🇬🇧 Кинселла Элис (Великобритания) — 13.066 R3 Тинь Хуа-Тьен (Китайский Тайбэй) — 13

Финалисты | Вольные упражнения

Q 🇧🇷 Сараива Флавия (Бразилия) — 14.2 Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 14.2 Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 14.1 Q 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 14.1 Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 14.066 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 13.8 Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 13.666 Q 🇬🇧 Гадирова Дженнифер (Великобритания) — 13.6 Q 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 13.6 R1 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.6 🇺🇸 Блейкли Скай (США) — 13.6 R2 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 13.5 🇧🇷 Соарес Джулия (Бразилия) — 13.466 🇮🇹 Эспосито Манила (Италия) — 13.466 R3 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 13.4

Финалисты | Опорный прыжок

Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 14.483 Q 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 14.316 Q 🇫🇷 Девиллар Колин (Франция) — 14.299 Q 🇰🇷 Е Со Чжон (Южная Корея) — 14.249 Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 14.2 Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 13.749 Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.666 Q 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 13.499 🇺🇸 Вонг Лиен (США) — 13.433 R1 🇮🇱 Рац Лихи (Израиль) — 13.416 R2 🇫🇷 Фрисс Алин (Франция) — 13.283 R3 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 13.266

Финалисты | Разновысокие брусья

Q 🇨🇳 Луо Руй (КНР) — 14.9 Q 🇧🇪 Дерваль Нина (Бельгия) — 14.7 Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 14.666 Q 🇨🇳 Вей Сяоюань (КНР) — 14.6 Q 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 14.566 Q 🇳🇱 Веерман Санна (Нидерланды) — 14.533 Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 14.4 Q 🇩🇪 Зайтц Элизабет (Германия) — 14.4 R1 🇫🇷 Де Хесус дос Сантос Мелани (Франция) — 14.4 R1 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 14.4 🇨🇳 Тан Сицзин (КНР) — 14.333 R3 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 14.2

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения

14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок

15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь

16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья

16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)