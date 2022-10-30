Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: результаты квалификации у женщин

30 октября в Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по спортивной гимнастике завершилась квалификация у женщин. Рассказываем, кому удалось выйти в финалы командного и индивидуального многоборья, а также в финалы отдельных видов.
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По результатам квалификации в финалы выходят:
- Командное многоборье: 8 команд.
- Индивидуальное многоборье: 24 гимнастки, максимум 2 гимнастки от одной страны + 4 запасных.
- Отдельные виды: 8 гимнасток на каждом из четырех индивидуальных снарядов, максимум 2 гимнастки от одной страны + 3 запасных.
Напомним, что на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путевки в Париж-2024: топ-3 мужских и женских команд по результатам многоборья получат заветные квоты.
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ЛЕГЕНДА:
- Q — гимнастка/команда квалифицировалась в финал.
- R1— первая запасная.
- R2 — вторая запасная.
- R3 — третья запасная.
- R4 — третья запасная.
Списки финалистов могут измениться из-за снятий гимнасток вплоть до дня финала.
Финалисты | Командное многоборье
- 🇺🇸 США — 167.263
- 🇬🇧 Великобритания — 164.595
- 🇧🇷 Бразилия — 163.563
- 🇮🇹 Италия — 162.798
- 🇯🇵 Япония — 162.564
- 🇨🇳 КНР — 162.064
- 🇫🇷 Франция — 161.428
- 🇨🇦 Канада — 159.661
Финалисты | Индивидуальное многоборье
- Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 57.332
- Q 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 55.766
- Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 55.132
- Q 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 54.8
- Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 54.599
- Q 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 54.466
- Q 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 54.366
- Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 54.166
- Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 54.165
- Q 🇧🇷 Сараива Флавия (Бразилия) — 54.133
- Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 54.131
- 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 53.998
- Q 🇫🇷 Де Хесус дос Сантос Мелани (Франция) — 53.865
- Q 🇬🇧 Кинселла Элис (Великобритания) — 53.798
- 🇬🇧 Ондин Ачампонг (Великобритания) — 53.598
- Q 🇦🇺 Годвин Джорджия (Австралия) — 52.866
- Q 🇨🇳 Тан Сицзин (КНР) — 52.865
- Q 🇫🇷 Эдуи Каролан (Франция) — 52.698
- Q 🇯🇵 Ямада Тихару (Япония) — 52.465
- Q 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 52.432
- Q 🇳🇱 Воллеман Тиша (Нидерланды) — 52.333
- 🇫🇷 Фрисс Алин (Франция) — 52.265
- Q 🇷🇴 Барбосу Ана (Румыния) — 52.233
- Q 🇪🇸 Касабуэна Лаура (Испания) — 52.032
- Q 🇰🇷 Ли Юн-Со (Южная Корея) — 51.833
- 🇮🇹 Эспосито Манила (Италия) — 51.798
- 🇳🇱 Торсдоттир Эйтора (Нидерланды) — 51.765
- Q 🇦🇺 Браун Роми (Австралия) — 51.731
- Q 🇫🇮 Куусикко Майса (Финляндия) — 51.231
- R1 🇧🇪 Брассар Маллиз (Бельгия) — 50.699
- R2 🇩🇪 Шонмайер Карина (Германия) — 50.633
- R3 🇲🇽 Эскалера Наталья (Мексика) — 50.365
- R4 🇩🇪 Кениг Анна Лена (Германия) — 49.999
Финалисты | Бревно
- Q 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 13.9
- Q 🇺🇸 Блейкли Скай (США) — 13.733
- Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.7
- Q 🇫🇷 Бойер Марин (Франция) — 13.666
- Q 🇯🇵 Ватанабэ Надзуки (Япония) — 13.6
- Q 🇭🇺 Ковач Жофия (Венгрия) — 13.533
- 🇯🇵 Сакагути Аяка (Япония) — 13.466
- Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 13.4
- Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 13.266
- R1 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 13.2
- 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 13.133
- R2 🇬🇧 Кинселла Элис (Великобритания) — 13.066
- R3 Тинь Хуа-Тьен (Китайский Тайбэй) — 13
Финалисты | Вольные упражнения
- Q 🇧🇷 Сараива Флавия (Бразилия) — 14.2
- Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 14.2
- Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 14.1
- Q 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 14.1
- Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 14.066
- 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 13.8
- Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 13.666
- Q 🇬🇧 Гадирова Дженнифер (Великобритания) — 13.6
- Q 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 13.6
- R1 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.6
- 🇺🇸 Блейкли Скай (США) — 13.6
- R2 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 13.5
- 🇧🇷 Соарес Джулия (Бразилия) — 13.466
- 🇮🇹 Эспосито Манила (Италия) — 13.466
- R3 🇨🇳 Оу Юйшань (КНР) — 13.4
Финалисты | Опорный прыжок
- Q 🇺🇸 Джейд Кэри (США) — 14.483
- Q 🇺🇸 Чайлз Джордан (США) — 14.316
- Q 🇫🇷 Девиллар Колин (Франция) — 14.299
- Q 🇰🇷 Е Со Чжон (Южная Корея) — 14.249
- Q 🇬🇧 Гадирова Джессика (Великобритания) — 14.2
- Q 🇨🇦 Элизабет Блэк (Канада) — 13.749
- Q 🇯🇵 Мията Шоко (Япония) — 13.666
- Q 🇧🇪 Вален Лиза (Бельгия) — 13.499
- 🇺🇸 Вонг Лиен (США) — 13.433
- R1 🇮🇱 Рац Лихи (Израиль) — 13.416
- R2 🇫🇷 Фрисс Алин (Франция) — 13.283
- R3 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 13.266
Финалисты | Разновысокие брусья
- Q 🇨🇳 Луо Руй (КНР) — 14.9
- Q 🇧🇪 Дерваль Нина (Бельгия) — 14.7
- Q 🇧🇷 Андраде Ребека (Бразилия) — 14.666
- Q 🇨🇳 Вей Сяоюань (КНР) — 14.6
- Q 🇺🇸 Джонс Шайлиз (США) — 14.566
- Q 🇳🇱 Веерман Санна (Нидерланды) — 14.533
- Q 🇳🇱 Виссер Наоми (Нидерланды) — 14.4
- Q 🇩🇪 Зайтц Элизабет (Германия) — 14.4
- R1 🇫🇷 Де Хесус дос Сантос Мелани (Франция) — 14.4
- R1 🇮🇹 Д'амато Алиса (Италия) — 14.4
- 🇨🇳 Тан Сицзин (КНР) — 14.333
- R3 🇮🇹 Маджо Мартина (Италия) — 14.2
Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022
Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)
29 октября (суббота)
- 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация
30 октября (воскресенье)
- 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация
31 октября (понедельник)
- 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация
1 ноября (вторник)
- 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье
2 ноября (среда)
- 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье
3 ноября (четверг)
- 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье
4 ноября (пятница)
- 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье
5 ноября (суббота)
- 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
- 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
- 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
- 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
- 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца
6 ноября (воскресенье)
- 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
- 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
- 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
- 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
- 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина