Cпортивная гимнастика: вид спорта, история, правила, звезды

Спортивная гимнастика — одна из немногих дисциплин, медали в которой разыгрывались на всех Олимпийских играх современности. С 1896 года, когда спортивная гимнастика дебютировала на Играх в Афинах, многое изменилось — исчезали и появлялись виды, а в 1928 году впервые разыграли медали среди женщин. А имена таких звезд, как Надя Команечи, Симона Байлз и Кохэй Утимура знает весь мир.

Olympics рассказывает все самое главное, что нужно знать про этот вид спорта.

История спортивной гимнастики

Историки находят подтверждения, что гимнастикой занимались даже в древнем мире. Так, например, прототип гимнастического коня использовали для того, чтобы освоить верховую езду. В Дневней Греции гимнастические упражнения входили в систему физического воспитания и использовались для подготовки к участию в Олимпийских играх.

В современном виде гимнастика сформировалась в конце 18-го — начале 19-го веков: упражнения на гимнастических снарядах и опорные прыжки входят в европейскую физическую культуру. В середине 19-го века немецкий педагог Фридрих Людвиг Ян изобрел несколько снарядов, включая перекладину и параллельные брусья, которые нам хорошо знакомы и сегодня. А во второй половине 19 века в Западной Европе начинают проходить соревнования в гимнастических дисциплинах.

В 1881 году была основана Международная федерация гимнастики (FIG), действующая и по сей день. В начале в организацию входили только три страны, а называлась она Европейская федерация гимнастики. В 1921 году, с присоединением первой неевропейской страны, федерация была переименована и реорганизована.

Спортивная гимнастика дебютировала в Афинах-1896 и с тех пор не покидала программу игр. Вначале за медали боролись только мужчины, а в Амстердаме-1928 соревнования впервые были проведены и среди женщин. Первый чемпионат мира прошел позже — в 1903-м, с женским участием — в 1934-м.

На первой Олимпиаде медали разыгрывались как в привычных нам опорном прыжке, упражнениях на коне, кольцах, перекладине и параллельных брусьях, так и в лазанье по канату. 1896 год — единственный, когда не проводилось индивидуальное многоборье, а командные медали первый и последний раз разыгрывались на отдельных снарядах — в командных брусьях и перекладине. А вот лазанье по канату задержалось в программе на несколько олимпийских циклов — последние медали в этом виде разыграли только в 1932 году. В том же 1932 году в программу Олимпийских игр вошли вольные упражнения, а с 1936-го соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин приобрели знакомую нам структуру: индивидуальное и командное многоборье, опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на кольцах, коне, перекладине и параллельных брусьях.

Если говорить о других экзотических для современности дисциплинах, то в 1904 году были разыграны медали в упражнениях с булавами, в 1924-м — в упражнениях на стоящем поперек коне, в 1932-м — в упражнениях с предметом и акробатической дорожке.

На Олимпийских играх 1928-го, 1936-го и 1948-го года женщины соревновались только в командном многоборье. А уже в 1952-м году соревнования приобрели привычный нам формат: индивидуальное и командное многоборье, опорный прыжок, вольные упражнения, упражнения на бревне и разновысоких брусьях. В 1952-м и в 1956-м году также были разыграны медали в командных упражнениях с предметом — предтече художественной гимнастики, которая в 1963 году будет признана отдельным видом спорта, а в 1984-м войдет в программу Олимпийских игр.

Таким образом с 30-х годов для мужчин и 50-х годов для женщин спортивная гимнастика эволюционирует за счет усложнения программ и элементов. И хоть и прошло больше половины века, предела возможностям спортсменов мы пока не увидели.

Спортивная гимнастика: снаряды

В современной спортивной гимнастике упражнения выполняются на шести снарядах в соревнованиях мужчин, и на четырех — в соревнованиях женщин. Традиционно, медали разыгрываются на каждом из снарядов, а так же в личном и командном многоборье.

В индивидуальном многоборье побеждает гимнаст или гимнастка, набравшие наивысший суммарный балл на всех снарядах, а в команде в зачет идет сумма всех ее представителей.

Мужчины, виды:

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Женщины, виды:

Бревно

Вольные упражнения

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Конфигурация снарядов для соревнований женщин на Олимпийских играх в Токио, арена «Ариякэ» Фото © 2021 Getty Images

Спортивная гимнастика: структура турниров

На Олимпийских играх и чемпионатах мира соревнования разделены на четыре сессии, которые проходят в разные дни: квалификация, финалы индивидуального и командного многоборья, финалы на отдельных снарядах.

В квалификации гимнасты выходят на помост в составе национальных команд — по четыре гимнастки или шесть гимнастов. По итогам квалификации определяются страны и гимнасты, которые выходят в финалы командных и индивидуальных дисциплин. Число гимнастов, выступающих на каждом из снарядов в командном многоборье, менялось. Современный формат: 4-3-3 — в команде четыре гимнаста, из которых на каждом из снарядов выступают трое и все три оценки идут в зачет. Во все финалы выходят восемь лучших команд или гимнастов.

В финале командного многоборья гимнасты вновь проходят все снаряды, а победитель определяется по сумме баллов всей команды по формату 4-3-3.

В финале индивидуального многоборья, гимнасты вновь проходят все снаряды, а победитель или победительница определяются по сумме баллов. В финалы на отдельных снарядах выходят лучшие участники на этом снаряде по итогам квалификации. Только два представителя одной страны могут выступать в каждом индивидуальном финале.

На других соревнованиях могут использоваться другие форматы командных соревнований или правила отбора в финал.

Спортивная гимнастика на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в спортивной гимнастике разыгрываются 14 комплектов медалей:

Командное многоборье (мужчины / женщины)

Индивидуальное многоборье (мужчины / женщины)

Вольные упражнения (мужчины / женщины)

Опорный прыжок (мужчины / женщины)

Бревно (женщины)

Разновысокие брусья (женщины)

Кольца (мужчины)

Конь (мужчины)

Параллельные брусья (мужчины)

Перекладина (мужчины)

Звезды спортивной гимнастики

Советские гимнасты и гимнастки доминировали на международной арене до самого распада республики в 1991. Самые громкие имена здесь, пожалуй, Виктор Чукарин и Виталий Щербо — олимпийские чемпионы в индивидуальном многоборье в 1952-м и 1956-м (Чукарин) и 1992 (Щербо). Кроме того, Щербо — единственный в истории не пловец, выигравший шесть золотых медалей на Олимпийских играх (Барселона-1992). Среди женщин нельзя не упомянуть Ларису Латынину. Латынина — абсолютная рекордсменка по количеству олимпийских чемпионских титулов в спортивной гимнастике и среди женщин, и среди мужчин — 9 золотых медалей. После распада СССР эстафетную палочку подхватила команда России, представители которой неоднократно выигрывали золотые медали Игр.

В 1970-х на сцену вышли румынки во главе со своей главной звездой — «феей Карпат» Надей Команечи. Румынская женская команда выигрывала медали на каждой Олимпиаде с 1976 по 2012 год, включая золотые медали в 1984-м, 2000-м и 2004-м. А Надя Команечи в 1976 году стала первой гимнасткой в истории, получившей от судей «идеальную десятку» на Олимпийских играх в Монреале. На этих же Играх она получит еще шесть «идеальных десяток» и выиграет три золотых медали — в индивидуальном многоборье, на разновысоких брусьях и на бревне.

В современной эре в женской спортивной гимнастике доминирует команда США. Начиная с Атланты-1996 представительницы США выиграли семь медалей в командном многоборье, включая три золота. А Симона Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка и 25-кратная чемпионка мира — по праву считается самой успешной гимнасткой современности.

Среди мужчин сегодня очень сильны команды КНР и Японии. Начиная с летних Олимпийских игр — 1984 и китайцы, и японцы оставалась без медалей в командном многоборье только дважды. Представители этих стран хорошо выступают и на отдельных снарядах, а японцам нет равных в индивидуальном многоборье уже третий Олимпийский цикл подряд: Кохэй Утимура становился олимпийским чемпионом Лондона-2012 и Рио-2016, а на домашней Олимпиаде в Токио эстафету принял Дайки Хасимото.

Самые титулованные гимнасты-олимпийцы

Женщины:

Лариса Латынина (СССР) — 18 олимпийских медалей (9 золотых). Абсолютный рекорд по количеству медалей, который держался 48 лет до того, как его побил Майкл Фелпс в 2012 году. 9-тикратная чемпионка мира.

(СССР) — 18 олимпийских медалей (9 золотых). Абсолютный рекорд по количеству медалей, который держался 48 лет до того, как его побил в 2012 году. 9-тикратная чемпионка мира. Вера Чаславска (Чехословакия) — 11 олимпийских медалей (7 золотых), 4-хкратная чемпионка мира.

(Чехословакия) — 11 олимпийских медалей (7 золотых), 4-хкратная чемпионка мира. Агнеш Келети (Венгрия) — 10 олимпийских медалей (5 золотых), чемпионка мира — 1954 на разновысоких брусьях.

Мужчины:

Николай Андрианов (СССР) — 15 олимпийских медалей (7 золотых). В Монреале-1976 Андрианов выиграл шесть медалей в восьми дисциплинах, включая четыре золота. 4-хкратный чемпион мира.

(СССР) — 15 олимпийских медалей (7 золотых). В Монреале-1976 Андрианов выиграл шесть медалей в восьми дисциплинах, включая четыре золота. 4-хкратный чемпион мира. Борис Шахлин (СССР) — 13 олимпийских медалей (7 золотых), 6-тикратный чемпион мира.

(СССР) — 13 олимпийских медалей (7 золотых), 6-тикратный чемпион мира. Такаси Оно (Япония) —13 олимпийских медалей (5 золотых), 2-кратный чемпион мира.

Структура календаря международных соревнований по спортивной гимнастике (главные турниры)

Глобальные соревнования

Олимпийские игры

Самым престижным стартом являются Олимпийские игры, которые проходят раз в четыре года по четным годам. Ближайшая Олимпиада пройдет в Париже в 2024 году.

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Чемпионат мира

Отдельный чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит каждый год под эгидой FIG. Однако год от года формат соревнований меняется:

Командный чемпионат, индивидуальное многоборье, финалы в отдельных видах.

Индивидуальное многоборье и финалы в отдельных видах.

Финалы в отдельных видах.

Начиная с 2019 каждые два года проводится чемпионат мира среди юниоров.

Кубок мира и Кубок вызова

Серии, состоящие из нескольких этапов, которые проводятся под эгидой FIG. На этапах проводятся соревнования на всех снарядах, а лучшие гимнасты по итогам серий выигрывают кубки в своих видах.

Региональные соревнования

На региональном уровне проводятся как и отдельные турниры по спортивной гимнастике, так и мультиспортивные события, в которых разыгрываются медали в гимнастических дисциплинах.

Мультиспортивные соревнования:

Африканские игры

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна

Игры стран Содружества

Европейские игры

Средиземноморские игры

Панамериканские игры

Игры Южной Америки

Все эти турниры проводятся раз в четыре года.

Региональные чемпионаты по спортивной гимнастике:

Чемпионат Азии. Проводится каждые 2-3 года.

Чемпионат Европы. Проводится каждый год.

Чемпионат стран Тихоокеанского экономического содружества. Проводится каждые два года.

Панамериканский чемпионат. В основном проводится в те годы, когда не проводятся Панамериканские игры.

Чемпионат Южной Америки. Проводится каждый год.

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