Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: мужские команды Китая, Японии и Великобритании выиграли путевки в Париж-2024

2 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) были разыграны медали в мужском командном многоборье. В драматичной борьбе победителями стали команды Китая, Японии и Великобритании. Также напоминаем, что на чемпионате мира — 2022 разыгрываются первые путевки на Олимпийские игры в Париже — их получают топ-3 команд в женском и мужском многоборье. Таким образом, сегодняшние призеры гарантировали своим сборным максимальное представительство в Париже-2024, а у женщин квоты выиграли команды США, Великобритании и Канады.
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К последней ротации команда Китая подходила с комфортным преимущество в четыре балла над командой Японии. Последним видом у сборной КНР были вольные упражнения, у японцев — их коронный вид — перекладина. Однако команде олимпийского чемпиона Дайки Хасимото не удалось даже толком сократить разрыв — не в последнюю очередь из-за ошибки последнего, закончившейся падением. Как итог — Китай на первом месте с суммой 257.858 балла, японцы вторые с 253.395 балла.
Команда Британии — действующие чемпионы Европы — считалась одним из фаворитов турнира. Однако ее лидер и действующий же чемпион Европы в личном многоборье Джо Фрейзер допустил серьезную ошибку на коне, заработав за свое выступление только 10.466 балла. В результате британцы опустились во вторую часть турнирной таблицы и только перед заключительным видом подтянулись к сборной Италии, которая шла на тот момент на третьем месте. Последний снаряд решал все — у итальянцев это был конь, у британцев — перекладина. Но конь оказался коварным и для итальянцев — в последнем выступлении вечера Аббадини Юмин упал почти в самом конце своей сложной комбинации. Вполне вероятно, что цена именно этой ошибки — бронзовая медаль чемпионата мира и путевка на Олимпийские игры. Британцы поднялись на третью строчку с 247.229 балла против 245.995 у команды Италии.
4 ноября мужчины разыграют медали в индивидуальном многоборье.
Финал | Мужчины, командное многоборье
Полные результаты здесь.
- 🥇 🇨🇳 КНР — 257.858
- 🥈 🇯🇵 Япония — 253.395
- 🥉 🇬🇧 Великобритания — 247.229
- 🇮🇹 Италия — 245.995
- 🇺🇸 США — 245.692
- 🇪🇸 Испания — 244.027
- 🇧🇷 Бразилия — 241.362
- 🇰🇷 Южная Корея — 232.828
Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022
Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)
29 октября (суббота)
- 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация
30 октября (воскресенье)
- 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация
31 октября (понедельник)
- 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация
1 ноября (вторник)
- 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье
2 ноября (среда)
- 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье
3 ноября (четверг)
- 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье
4 ноября (пятница)
- 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье
5 ноября (суббота)
- 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
- 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
- 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
- 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
- 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца
6 ноября (воскресенье)
- 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
- 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
- 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
- 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
- 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина