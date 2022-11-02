Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: мужские команды Китая, Японии и Великобритании выиграли путевки в Париж-2024

2 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) были разыграны медали в мужском командном многоборье. В драматичной борьбе победителями стали команды Китая, Японии и Великобритании. Также напоминаем, что на чемпионате мира — 2022 разыгрываются первые путевки на Олимпийские игры в Париже — их получают топ-3 команд в женском и мужском многоборье. Таким образом, сегодняшние призеры гарантировали своим сборным максимальное представительство в Париже-2024, а у женщин квоты выиграли команды США, Великобритании и Канады.

ПО ТЕМЕ:

К последней ротации команда Китая подходила с комфортным преимущество в четыре балла над командой Японии. Последним видом у сборной КНР были вольные упражнения, у японцев — их коронный вид — перекладина. Однако команде олимпийского чемпиона Дайки Хасимото не удалось даже толком сократить разрыв — не в последнюю очередь из-за ошибки последнего, закончившейся падением. Как итог — Китай на первом месте с суммой 257.858 балла, японцы вторые с 253.395 балла.

Команда Британии — действующие чемпионы Европы — считалась одним из фаворитов турнира. Однако ее лидер и действующий же чемпион Европы в личном многоборье Джо Фрейзер допустил серьезную ошибку на коне, заработав за свое выступление только 10.466 балла. В результате британцы опустились во вторую часть турнирной таблицы и только перед заключительным видом подтянулись к сборной Италии, которая шла на тот момент на третьем месте. Последний снаряд решал все — у итальянцев это был конь, у британцев — перекладина. Но конь оказался коварным и для итальянцев — в последнем выступлении вечера Аббадини Юмин упал почти в самом конце своей сложной комбинации. Вполне вероятно, что цена именно этой ошибки — бронзовая медаль чемпионата мира и путевка на Олимпийские игры. Британцы поднялись на третью строчку с 247.229 балла против 245.995 у команды Италии.

4 ноября мужчины разыграют медали в индивидуальном многоборье.

Финал | Мужчины, командное многоборье

Полные результаты здесь.

🥇 🇨🇳 КНР — 257.858 🥈 🇯🇵 Япония — 253.395 🥉 🇬🇧 Великобритания — 247.229 🇮🇹 Италия — 245.995 🇺🇸 США — 245.692 🇪🇸 Испания — 244.027 🇧🇷 Бразилия — 241.362 🇰🇷 Южная Корея — 232.828

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения

14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок

15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь

16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья

16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)