Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: женские команды США, Великобритании и Канады едут в Париж-2024

1 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) были разыграны первые медали — в женском многоборье. На пьедестал поднялись команды США, Великобритании и, сенсационно, Канады. Также напоминаем, что на чемпионате мира — 2022 разыгрываются первые путевки на Олимпийские игры в Париже — их получают топ-3 команд в женском и мужском многоборье. Соответственно, сегодняшние призеры гарантировали своим сборным максимальное представительство в Париже-2024.
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Команда США в составе Джордан Чайлз, Кэри Джейд, Джонс Шайлиз, Вонг Лиен и Блейкли Скай уверенно прошла все снаряды и не оставила соперницам шанса — их сумма 166.564, а отставание британок составило больше 3 баллов. И хоть американские гимнастки сегодня не показали ни одного лучшего результата на отдельных снарядах, они не проиграли командный зачет ни на одном из них.
Команда Великобритании в составе сестер Гадировых, Алис Кинселлы, Ачампонг Ондин и Фентон Джорджии-Мае сегодня совершала ошибки, но при этом обошла ближайших преследователей практически на те же комфортные 3 балла c суммой 163.363. А Джессике Гадировой сегодня не было равных в вольных упражнениях.
Третье место Канады стало сенсацией. За бронзовые медали боролись бразильянки, итальянки и японки. Канадки с суммой 160.563 обошли бразильянок меньше чем на балл — итоговая сумма последних 159.661. Лучших оценок дня лидера южноамериканской команды Ребеки Андраде в опорном прыжке и на разновысоких брусьях не хватило, чтобы добраться до подиума. Итальянки — действующие чемпионки Европы — тоже остановились практически в шаге от пьедестала — 159.463 балла и пятое место. А вот японки в последней ротации допустили серьезные ошибки на разновысоких брусьях и в итоге опустились на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.
2 ноября медали и олимпийские путевки разыграют мужские команды.
Финал | Женщины, командное многоборье
Полные результаты здесь.
- 🥇 🇺🇸 США — 166.564
- 🥈 🇬🇧 Великобритания — 163.363
- 🥉 🇨🇦 Канада — 160.563
- 🇧🇷 Бразилия — 159.661
- 🇮🇹 Италия — 159.463
- 🇨🇳 КНР — 157.529
- 🇯🇵 Япония — 156.964
- 🇫🇷 Франция — 155.863
Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022
Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)
29 октября (суббота)
- 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация
30 октября (воскресенье)
- 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация
31 октября (понедельник)
- 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация
1 ноября (вторник)
- 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье
2 ноября (среда)
- 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье
3 ноября (четверг)
- 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье
4 ноября (пятница)
- 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье
5 ноября (суббота)
- 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
- 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
- 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
- 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
- 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца
6 ноября (воскресенье)
- 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
- 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
- 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
- 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
- 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина