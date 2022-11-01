Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: женские команды США, Великобритании и Канады едут в Париж-2024

1 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) были разыграны первые медали — в женском многоборье. На пьедестал поднялись команды США, Великобритании и, сенсационно, Канады. Также напоминаем, что на чемпионате мира — 2022 разыгрываются первые путевки на Олимпийские игры в Париже — их получают топ-3 команд в женском и мужском многоборье. Соответственно, сегодняшние призеры гарантировали своим сборным максимальное представительство в Париже-2024.

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Команда США в составе Джордан Чайлз, Кэри Джейд, Джонс Шайлиз, Вонг Лиен и Блейкли Скай уверенно прошла все снаряды и не оставила соперницам шанса — их сумма 166.564, а отставание британок составило больше 3 баллов. И хоть американские гимнастки сегодня не показали ни одного лучшего результата на отдельных снарядах, они не проиграли командный зачет ни на одном из них.

Команда Великобритании в составе сестер Гадировых, Алис Кинселлы, Ачампонг Ондин и Фентон Джорджии-Мае сегодня совершала ошибки, но при этом обошла ближайших преследователей практически на те же комфортные 3 балла c суммой 163.363. А Джессике Гадировой сегодня не было равных в вольных упражнениях.

Третье место Канады стало сенсацией. За бронзовые медали боролись бразильянки, итальянки и японки. Канадки с суммой 160.563 обошли бразильянок меньше чем на балл — итоговая сумма последних 159.661. Лучших оценок дня лидера южноамериканской команды Ребеки Андраде в опорном прыжке и на разновысоких брусьях не хватило, чтобы добраться до подиума. Итальянки — действующие чемпионки Европы — тоже остановились практически в шаге от пьедестала — 159.463 балла и пятое место. А вот японки в последней ротации допустили серьезные ошибки на разновысоких брусьях и в итоге опустились на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

2 ноября медали и олимпийские путевки разыграют мужские команды.

Финал | Женщины, командное многоборье

Полные результаты здесь.

🥇 🇺🇸 США — 166.564 🥈 🇬🇧 Великобритания — 163.363 🥉 🇨🇦 Канада — 160.563 🇧🇷 Бразилия — 159.661 🇮🇹 Италия — 159.463 🇨🇳 КНР — 157.529 🇯🇵 Япония — 156.964 🇫🇷 Франция — 155.863

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения

14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок

15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь

16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья

16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)