Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: женские команды США, Великобритании и Канады едут в Париж-2024

Определились победительницы командного многоборья на чемпионате мира в Ливерпуле, которые выигрывают путевки на Олимпийские игры в Париж

Автор: Тамара Романова
Спортивная гимнастика
Jessica GADIROVA

1 ноября на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Ливерпуле (Великобритания) были разыграны первые медали — в женском многоборье. На пьедестал поднялись команды США, Великобритании и, сенсационно, Канады. Также напоминаем, что на чемпионате мира — 2022 разыгрываются первые путевки на Олимпийские игры в Париже — их получают топ-3 команд в женском и мужском многоборье. Соответственно, сегодняшние призеры гарантировали своим сборным максимальное представительство в Париже-2024.

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Команда США в составе Джордан Чайлз, Кэри Джейд, Джонс Шайлиз, Вонг Лиен и Блейкли Скай уверенно прошла все снаряды и не оставила соперницам шанса — их сумма 166.564, а отставание британок составило больше 3 баллов. И хоть американские гимнастки сегодня не показали ни одного лучшего результата на отдельных снарядах, они не проиграли командный зачет ни на одном из них.

Команда Великобритании в составе сестер Гадировых, Алис Кинселлы, Ачампонг Ондин и Фентон Джорджии-Мае сегодня совершала ошибки, но при этом обошла ближайших преследователей практически на те же комфортные 3 балла c суммой 163.363. А Джессике Гадировой сегодня не было равных в вольных упражнениях.

Третье место Канады стало сенсацией. За бронзовые медали боролись бразильянки, итальянки и японки. Канадки с суммой 160.563 обошли бразильянок меньше чем на балл — итоговая сумма последних 159.661. Лучших оценок дня лидера южноамериканской команды Ребеки Андраде в опорном прыжке и на разновысоких брусьях не хватило, чтобы добраться до подиума. Итальянки — действующие чемпионки Европы — тоже остановились практически в шаге от пьедестала — 159.463 балла и пятое место. А вот японки в последней ротации допустили серьезные ошибки на разновысоких брусьях и в итоге опустились на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

2 ноября медали и олимпийские путевки разыграют мужские команды.

Финал | Женщины, командное многоборье

Полные результаты здесь.

  1. 🥇 🇺🇸 США — 166.564
  2. 🥈 🇬🇧 Великобритания — 163.363
  3. 🥉 🇨🇦 Канада — 160.563
  4. 🇧🇷 Бразилия — 159.661
  5. 🇮🇹 Италия — 159.463
  6. 🇨🇳 КНР — 157.529
  7. 🇯🇵 Япония — 156.964
  8. 🇫🇷 Франция — 155.863

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

  • 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

  • 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

  • 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

  • 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

  • 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

  • 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

  • 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

  • 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
  • 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
  • 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
  • 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
  • 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)

  • 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
  • 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
  • 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
  • 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
  • 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина

📆 Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

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