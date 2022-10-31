Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: результаты квалификации у мужчин

Рассказываем, кто вышел в финалы командного многоборья и индивидуальных дисциплин на чемпионате мира в Ливерпуле

Автор: Тамара Романова
Спортивная гимнастика
Daiki HASHIMOTO

31 октября в Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по спортивной гимнастике завершилась квалификация у мужчин. Рассказываем, кому удалось выйти в финалы командного и индивидуального многоборья, а также в финалы отдельных видов.

ПО ТЕМЕ:

По результатам квалификации в финалы выходят:

  • Командное многоборье: 8 команд.
  • Индивидуальное многоборье: 24 гимнаста, максимум 2 гимнаста от одной страны + 4 запасных.
  • Отдельные виды: 8 гимнастов на каждом из четырех индивидуальных снарядов, максимум 2 гимнастки от одной страны + 3 запасных.

Напомним, что на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путевки в Париж-2024: топ-3 мужских и женских команд по результатам многоборья получат заветные квоты.

ПО ТЕМЕ:

ЛЕГЕНДА:

  • Q — гимнастка/команда квалифицировалась в финал.
  • R1— первый запасной.
  • R2 — второй запасной.
  • R3 — третий запасной.
  • R4 — четвертый запасной.

Списки финалистов могут измениться из-за снятий гимнастов вплоть до дня финала.

Финалисты | Командное многоборье

  1. Q 🇯🇵 Япония — 260.695
  2. Q 🇬🇧 Великобритания — 252.793
  3. Q 🇺🇸 США — 252.295
  4. Q 🇨🇳 КНР — 249.929
  5. Q 🇮🇹 Италия — 247.661
  6. Q 🇪🇸 Испания — 245.594
  7. Q 🇧🇷 Бразилия — 245.394
  8. Q 🇰🇷 Южная Корея — 244.093

Финалисты | Индивидуальное многоборье

  1. Q 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 84.731
  2. Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 84.665
  3. Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 84.664
  4. Q 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 83.964
  5. Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 83.766
  6. Q 🇺🇸 Хонг Ашер (США) — 83.299
  7. Q 🇪🇸 Плата Джоэл (Испания) — 82.799
  8. Q 🇺🇸 Мэлоун Броди (США) — 82.631
  9. Q 🇳🇱 Шмидт Казимир (Нидерланды) — 82.565
  10. Q 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 82.564
  11. Q 🇬🇧 Джарман Джейк (Великобритания) — 82.365
  12. Q 🇧🇷 Соарес Диого (Бразилия) — 82.264
  13. Q 🇰🇷 Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 81.93
  14. Q 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 81.764
  15. Q 🇺🇦 Ковтун Илья (Украина) — 81.732
  16. Q 🇮🇹 Аббадини Юмин (Италия) — 81.532
  17. Q  Чиа-Хунг Тан (Китайский Тайбэй) — 80.698
  18. Q 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 80.431
  19. Q 🇳🇴 Хеггемснес Софус (Норвегия) — 80.099
  20. Q 🇭🇺 Балаж Кристиан (Венгрия) — 80.065
  21. Q 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 79.898
  22. Q 🇧🇪 Ван Ден Кейбус Лука (Бельгия) — 79.799
  23. Q 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 79.798
  24. Q 🇮🇹 Касали Лоренцо Мин (Италия) — 79.765
  25. R1 🇪🇸 Абад Нестор (Испания) — 79.698
  26. R2 🇪🇬 Мохамед Омар (Египет) — 79.531
  27. R3 🇪🇬 Афифи Мохамед (Египет) — 79.531
  28. R4 🇭🇺 Месарош Кристофер (Венгрия) — 79.498

Финалисты | Вольные упражнения

  1. Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.266
  2. Q 🇯🇵 Дои Ресукэ (Япония) — 14.766
  3. Q 🇰🇿 Карими Милад (Казахстан) — 14.733
  4. Q 🇬🇧 Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.533
  5. Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.5
  6. Q 🇰🇷 Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 14.466
  7. Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 14.466
  8. Q 🇮🇹 Бартолини Никола (Италия) — 14.433
  9. 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.3
  10. R1 🇫🇷 Беньямин Осбергер (Франция) — 14.266
  11. R2 🇭🇷 Бенович Аурель (Хорватия) — 14.266
  12. R3 🇰🇷 Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.266

Финалисты | Конь

  1. Q 🇮🇪 Маккленаган Рис (Ирландия) — 15.233
  2. Q 🇺🇸 Недоросик Стивен (США) — 15.233
  3. Q 🇰🇿 Курбанов Нариман (Казахстан) — 15.033
  4. Q 🇳🇱 Де Мунк Лоран (Нидерланды) — 14.833
  5. Q 🇦🇲 Мердинян Арутюн  (Армения) — 14.7
  6. Q 🇯🇵 Дои Ресукэ (Япония) — 14.466
  7. Q 🇭🇷 Уде Филип (Хорватия) — 14.4
  8. Q 🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14.366
  9. R1 🇺🇿 Азимов Абдулла (Узбекистан) — 14.3
  10. R2 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.266
  11. R3 🇨🇦 Клэй Закари (Канада) — 14.2

Финалисты | Кольца

  1. Q 🇬🇧 Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.666
  2. Q 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань (КНР) — 14.666
  3. Q 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 14.666
  4. Q 🇨🇳 Ю Хао (КНР) — 14.633
  5. Q 🇦🇲 Давтян Ваагн (Армения) — 14.566
  6. Q 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 14.5
  7. Q 🇦🇲 Аветисян Артур (Армения) — 14.466
  8. Q 🇺🇸 Виттенбург Доннел (США) — 14.333
  9. R1 🇨🇾 Пилакурис Сократис (Кипр) — 14.133
  10. R2 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.066
  11. R3 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 14

Финалисты | Опорный прыжок

  1. Q 🇦🇲 Давтян Артур (Армения) — 14.9
  2. Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.849
  3. Q 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 14.633
  4. Q 🇺🇦 Радивилов Игорь (Украина) — 14.566
  5. Q 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 14.566
  6. Q 🇰🇷 Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14.45
  7. Q 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 14.45
  8. Q 🇰🇷 Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.433
  9. R1 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 14.333
  10. R2 🇧🇷 Гимараеш Юрий (Бразилия) — 14.216
  11. R3 🇬🇧 Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.2

Финалисты | Параллельные брусья

  1. 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань (КНР) — 15.7
  2. 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 15.433
  3. 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 15.4
  4. 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.3
  5. 🇹🇷 Ариджан Ферхат (Турция) — 15.2
  6. 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 15.166
  7. 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 15.066
  8. 🇬🇧 Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.966
  9. 🇺🇦 Ковтун Илья (Украина) — 14.966
  10. 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.933
  11. 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.9

Финалисты | Перекладина

  1. Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 15.1
  2. Q 🇨🇳 Сунь Вэй (КНР) — 14.833
  3. Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.733
  4. Q 🇨🇾 Георгиу Элиас (Кипр) — 14.466
  5. Q 🇺🇸 Мэлоун Броди (США) — 14.433
  6. Q 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 14.4
  7. Q 🇧🇷 Марьяно Артур (Бразилия) — 14.366
  8. Q 🇦🇺 Булл Тайсон (Австралия) — 14.333
  9. R1 🇦🇺 Морганс Митчелл (Австралия) — 14.333
  10. R2 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 14.333
  11. R3 🇱🇹 Творогал Роберт  (Литва) — 14.3

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

  • 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

  • 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

  • 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

  • 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

  • 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

  • 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

  • 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

  • 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
  • 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
  • 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
  • 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
  • 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)

  • 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
  • 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
  • 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
  • 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
  • 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина

📆 Спортивная гимнастика: календарь соревнований в 2022 году

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