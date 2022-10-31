Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: результаты квалификации у мужчин

31 октября в Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по спортивной гимнастике завершилась квалификация у мужчин. Рассказываем, кому удалось выйти в финалы командного и индивидуального многоборья, а также в финалы отдельных видов.
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По результатам квалификации в финалы выходят:
- Командное многоборье: 8 команд.
- Индивидуальное многоборье: 24 гимнаста, максимум 2 гимнаста от одной страны + 4 запасных.
- Отдельные виды: 8 гимнастов на каждом из четырех индивидуальных снарядов, максимум 2 гимнастки от одной страны + 3 запасных.
Напомним, что на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путевки в Париж-2024: топ-3 мужских и женских команд по результатам многоборья получат заветные квоты.
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ЛЕГЕНДА:
- Q — гимнастка/команда квалифицировалась в финал.
- R1— первый запасной.
- R2 — второй запасной.
- R3 — третий запасной.
- R4 — четвертый запасной.
Списки финалистов могут измениться из-за снятий гимнастов вплоть до дня финала.
Финалисты | Командное многоборье
- Q 🇯🇵 Япония — 260.695
- Q 🇬🇧 Великобритания — 252.793
- Q 🇺🇸 США — 252.295
- Q 🇨🇳 КНР — 249.929
- Q 🇮🇹 Италия — 247.661
- Q 🇪🇸 Испания — 245.594
- Q 🇧🇷 Бразилия — 245.394
- Q 🇰🇷 Южная Корея — 244.093
Финалисты | Индивидуальное многоборье
- Q 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 84.731
- Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 84.665
- Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 84.664
- Q 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 83.964
- Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 83.766
- Q 🇺🇸 Хонг Ашер (США) — 83.299
- Q 🇪🇸 Плата Джоэл (Испания) — 82.799
- Q 🇺🇸 Мэлоун Броди (США) — 82.631
- Q 🇳🇱 Шмидт Казимир (Нидерланды) — 82.565
- Q 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 82.564
- Q 🇬🇧 Джарман Джейк (Великобритания) — 82.365
- Q 🇧🇷 Соарес Диого (Бразилия) — 82.264
- Q 🇰🇷 Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 81.93
- Q 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 81.764
- Q 🇺🇦 Ковтун Илья (Украина) — 81.732
- Q 🇮🇹 Аббадини Юмин (Италия) — 81.532
- Q Чиа-Хунг Тан (Китайский Тайбэй) — 80.698
- Q 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 80.431
- Q 🇳🇴 Хеггемснес Софус (Норвегия) — 80.099
- Q 🇭🇺 Балаж Кристиан (Венгрия) — 80.065
- Q 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 79.898
- Q 🇧🇪 Ван Ден Кейбус Лука (Бельгия) — 79.799
- Q 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 79.798
- Q 🇮🇹 Касали Лоренцо Мин (Италия) — 79.765
- R1 🇪🇸 Абад Нестор (Испания) — 79.698
- R2 🇪🇬 Мохамед Омар (Египет) — 79.531
- R3 🇪🇬 Афифи Мохамед (Египет) — 79.531
- R4 🇭🇺 Месарош Кристофер (Венгрия) — 79.498
Финалисты | Вольные упражнения
- Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.266
- Q 🇯🇵 Дои Ресукэ (Япония) — 14.766
- Q 🇰🇿 Карими Милад (Казахстан) — 14.733
- Q 🇬🇧 Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.533
- Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.5
- Q 🇰🇷 Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 14.466
- Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 14.466
- Q 🇮🇹 Бартолини Никола (Италия) — 14.433
- 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.3
- R1 🇫🇷 Беньямин Осбергер (Франция) — 14.266
- R2 🇭🇷 Бенович Аурель (Хорватия) — 14.266
- R3 🇰🇷 Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.266
Финалисты | Конь
- Q 🇮🇪 Маккленаган Рис (Ирландия) — 15.233
- Q 🇺🇸 Недоросик Стивен (США) — 15.233
- Q 🇰🇿 Курбанов Нариман (Казахстан) — 15.033
- Q 🇳🇱 Де Мунк Лоран (Нидерланды) — 14.833
- Q 🇦🇲 Мердинян Арутюн (Армения) — 14.7
- Q 🇯🇵 Дои Ресукэ (Япония) — 14.466
- Q 🇭🇷 Уде Филип (Хорватия) — 14.4
- Q 🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14.366
- R1 🇺🇿 Азимов Абдулла (Узбекистан) — 14.3
- R2 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.266
- R3 🇨🇦 Клэй Закари (Канада) — 14.2
Финалисты | Кольца
- Q 🇬🇧 Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.666
- Q 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань (КНР) — 14.666
- Q 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 14.666
- Q 🇨🇳 Ю Хао (КНР) — 14.633
- Q 🇦🇲 Давтян Ваагн (Армения) — 14.566
- Q 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 14.5
- Q 🇦🇲 Аветисян Артур (Армения) — 14.466
- Q 🇺🇸 Виттенбург Доннел (США) — 14.333
- R1 🇨🇾 Пилакурис Сократис (Кипр) — 14.133
- R2 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.066
- R3 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 14
Финалисты | Опорный прыжок
- Q 🇦🇲 Давтян Артур (Армения) — 14.9
- Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.849
- Q 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 14.633
- Q 🇺🇦 Радивилов Игорь (Украина) — 14.566
- Q 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 14.566
- Q 🇰🇷 Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14.45
- Q 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 14.45
- Q 🇰🇷 Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.433
- R1 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 14.333
- R2 🇧🇷 Гимараеш Юрий (Бразилия) — 14.216
- R3 🇬🇧 Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.2
Финалисты | Параллельные брусья
- 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань (КНР) — 15.7
- 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 15.433
- 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 15.4
- 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.3
- 🇹🇷 Ариджан Ферхат (Турция) — 15.2
- 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 15.166
- 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 15.066
- 🇬🇧 Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.966
- 🇺🇦 Ковтун Илья (Украина) — 14.966
- 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.933
- 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.9
Финалисты | Перекладина
- Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 15.1
- Q 🇨🇳 Сунь Вэй (КНР) — 14.833
- Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.733
- Q 🇨🇾 Георгиу Элиас (Кипр) — 14.466
- Q 🇺🇸 Мэлоун Броди (США) — 14.433
- Q 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 14.4
- Q 🇧🇷 Марьяно Артур (Бразилия) — 14.366
- Q 🇦🇺 Булл Тайсон (Австралия) — 14.333
- R1 🇦🇺 Морганс Митчелл (Австралия) — 14.333
- R2 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 14.333
- R3 🇱🇹 Творогал Роберт (Литва) — 14.3
Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022
Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)
29 октября (суббота)
- 20:00 — 22:50 Женщины, квалификация
30 октября (воскресенье)
- 09:30 — 23:05 Женщины, квалификация
31 октября (понедельник)
- 09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация
1 ноября (вторник)
- 18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье
2 ноября (среда)
- 17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье
3 ноября (четверг)
- 18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье
4 ноября (пятница)
- 18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье
5 ноября (суббота)
- 13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения
- 14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок
- 15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь
- 16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья
- 16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца
6 ноября (воскресенье)
- 13:34 — 14:11 🥇🥈🥉 Мужчины, опорный прыжок
- 14:11 — 14:57 🥇🥈🥉 Женщины, бревно
- 15:24 — 16:07 🥇🥈🥉 Мужчины, параллельные брусья
- 16:07 — 16:52 🥇🥈🥉 Женщины, вольные упражнения
- 16:52 — 17:31 🥇🥈🥉 Мужчины, перекладина