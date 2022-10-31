Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2022: результаты квалификации у мужчин

31 октября в Ливерпуле (Великобритания) на чемпионате мира по спортивной гимнастике завершилась квалификация у мужчин. Рассказываем, кому удалось выйти в финалы командного и индивидуального многоборья, а также в финалы отдельных видов.

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По результатам квалификации в финалы выходят:

Командное многоборье: 8 команд.

8 команд. Индивидуальное многоборье : 24 гимнаста, максимум 2 гимнаста от одной страны + 4 запасных.

: 24 гимнаста, максимум 2 гимнаста от одной страны + 4 запасных. Отдельные виды: 8 гимнастов на каждом из четырех индивидуальных снарядов, максимум 2 гимнастки от одной страны + 3 запасных.

Напомним, что на чемпионате мира в Ливерпуле разыгрываются первые олимпийские путевки в Париж-2024: топ-3 мужских и женских команд по результатам многоборья получат заветные квоты.

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ЛЕГЕНДА:

Q — гимнастка/команда квалифицировалась в финал.

— гимнастка/команда квалифицировалась в финал. R1 — первый запасной.

— первый запасной. R2 — второй запасной.

— второй запасной. R3 — третий запасной.

— третий запасной. R4 — четвертый запасной.

Списки финалистов могут измениться из-за снятий гимнастов вплоть до дня финала.

Финалисты | Командное многоборье

Q 🇯🇵 Япония — 260.695 Q 🇬🇧 Великобритания — 252.793 Q 🇺🇸 США — 252.295 Q 🇨🇳 КНР — 249.929 Q 🇮🇹 Италия — 247.661 Q 🇪🇸 Испания — 245.594 Q 🇧🇷 Бразилия — 245.394 Q 🇰🇷 Южная Корея — 244.093

Финалисты | Индивидуальное многоборье

Q 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 84.731 Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 84.665 Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 84.664 Q 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 83.964 Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 83.766 Q 🇺🇸 Хонг Ашер (США) — 83.299 Q 🇪🇸 Плата Джоэл (Испания) — 82.799 Q 🇺🇸 Мэлоун Броди (США) — 82.631 Q 🇳🇱 Шмидт Казимир (Нидерланды) — 82.565 Q 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 82.564 Q 🇬🇧 Джарман Джейк (Великобритания) — 82.365 Q 🇧🇷 Соарес Диого (Бразилия) — 82.264 Q 🇰🇷 Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 81.93 Q 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 81.764 Q 🇺🇦 Ковтун Илья (Украина) — 81.732 Q 🇮🇹 Аббадини Юмин (Италия) — 81.532 Q Чиа-Хунг Тан (Китайский Тайбэй) — 80.698 Q 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 80.431 Q 🇳🇴 Хеггемснес Софус (Норвегия) — 80.099 Q 🇭🇺 Балаж Кристиан (Венгрия) — 80.065 Q 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 79.898 Q 🇧🇪 Ван Ден Кейбус Лука (Бельгия) — 79.799 Q 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 79.798 Q 🇮🇹 Касали Лоренцо Мин (Италия) — 79.765 R1 🇪🇸 Абад Нестор (Испания) — 79.698 R2 🇪🇬 Мохамед Омар (Египет) — 79.531 R3 🇪🇬 Афифи Мохамед (Египет) — 79.531 R4 🇭🇺 Месарош Кристофер (Венгрия) — 79.498

Финалисты | Вольные упражнения

Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.266 Q 🇯🇵 Дои Ресукэ (Япония) — 14.766 Q 🇰🇿 Карими Милад (Казахстан) — 14.733 Q 🇬🇧 Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.533 Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.5 Q 🇰🇷 Рю Сун-Хун (Южная Корея) — 14.466 Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 14.466 Q 🇮🇹 Бартолини Никола (Италия) — 14.433 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.3 R1 🇫🇷 Беньямин Осбергер (Франция) — 14.266 R2 🇭🇷 Бенович Аурель (Хорватия) — 14.266 R3 🇰🇷 Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.266

Финалисты | Конь

Q 🇮🇪 Маккленаган Рис (Ирландия) — 15.233 Q 🇺🇸 Недоросик Стивен (США) — 15.233 Q 🇰🇿 Курбанов Нариман (Казахстан) — 15.033 Q 🇳🇱 Де Мунк Лоран (Нидерланды) — 14.833 Q 🇦🇲 Мердинян Арутюн (Армения) — 14.7 Q 🇯🇵 Дои Ресукэ (Япония) — 14.466 Q 🇭🇷 Уде Филип (Хорватия) — 14.4 Q 🇯🇴 Абу Аль-Соуд Ахмад (Иордания) — 14.366 R1 🇺🇿 Азимов Абдулла (Узбекистан) — 14.3 R2 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.266 R3 🇨🇦 Клэй Закари (Канада) — 14.2

Финалисты | Кольца

Q 🇬🇧 Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.666 Q 🇨🇳 Цзоу Цзинъюань (КНР) — 14.666 Q 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 14.666 Q 🇨🇳 Ю Хао (КНР) — 14.633 Q 🇦🇲 Давтян Ваагн (Армения) — 14.566 Q 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 14.5 Q 🇦🇲 Аветисян Артур (Армения) — 14.466 Q 🇺🇸 Виттенбург Доннел (США) — 14.333 R1 🇨🇾 Пилакурис Сократис (Кипр) — 14.133 R2 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.066 R3 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 14

Финалисты | Опорный прыжок

Q 🇦🇲 Давтян Артур (Армения) — 14.9 Q 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 14.849 Q 🇷🇴 Буртанете Габриэль (Румыния) — 14.633 Q 🇺🇦 Радивилов Игорь (Украина) — 14.566 Q 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 14.566 Q 🇰🇷 Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14.45 Q 🇯🇵 Танигава Ватару (Япония) — 14.45 Q 🇰🇷 Ким Хан Соль (Южная Корея) — 14.433 R1 🇹🇷 Асил Адем (Турция) — 14.333 R2 🇧🇷 Гимараеш Юрий (Бразилия) — 14.216 R3 🇬🇧 Таллоч Кортни (Великобритания) — 14.2

Финалисты | Параллельные брусья

🇨🇳 Цзоу Цзинъюань (КНР) — 15.7 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 15.433 🇩🇪 Даузер Лукас (Германия) — 15.4 🇵🇭 Юло Карлос Эдриель (Филиппины) — 15.3 🇹🇷 Ариджан Ферхат (Турция) — 15.2 🇨🇴 Калво Морено Джоссимар Орландо (Колумбия) — 15.166 🇬🇧 Фрейзер Джо (Великобритания) — 15.066 🇬🇧 Реджини-Моран Джиарни (Великобритания) — 14.966 🇺🇦 Ковтун Илья (Украина) — 14.966 🇯🇵 Танигава Какеру (Япония) — 14.933 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.9

Финалисты | Перекладина

Q 🇯🇵 Хасимото Дайки (Япония) — 15.1 Q 🇨🇳 Сунь Вэй (КНР) — 14.833 Q 🇨🇳 Чжан Бохен (КНР) — 14.733 Q 🇨🇾 Георгиу Элиас (Кипр) — 14.466 Q 🇺🇸 Мэлоун Броди (США) — 14.433 Q 🇯🇵 Камото Юя (Япония) — 14.4 Q 🇧🇷 Марьяно Артур (Бразилия) — 14.366 Q 🇦🇺 Булл Тайсон (Австралия) — 14.333 R1 🇦🇺 Морганс Митчелл (Австралия) — 14.333 R2 🇧🇷 Соуза Кайо (Бразилия) — 14.333 R3 🇱🇹 Творогал Роберт (Литва) — 14.3

Расписание | Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022

Время указано местное (Ливерпуль, Великобритания, GMT+1)

29 октября (суббота)

20:00 — 22:50 Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

09:30 — 23:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

09:30 — 22:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

18:30 — 21:00 🥇🥈🥉 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

17:40 — 21:00 🥇🥈🥉 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

18:45 — 21:15 🥇🥈🥉 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

18:00 — 21:10 🥇🥈🥉 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

13:34 — 14:09 🥇🥈🥉 Мужчины, вольные упражнения

14:09 — 14:54 🥇🥈🥉 Женщины, опорный прыжок

15:20 — 16:02 🥇🥈🥉 Мужчины, конь

16:02 — 16:48 🥇🥈🥉 Женщины, разновысокие брусья

16:48 — 17:29 🥇🥈🥉 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)