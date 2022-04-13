Великие олимпийские моменты. Спортивная гимнастика. Долгопят – 2020

К Олимпийским играм в Токио Артем Долгопят подошел в статусе одного из фаворитов в вольных упражнениях — одного из видов спортивной гимнастики.

Артем родился в Днепропетровске. Отец будущего чемпиона, бывший гимнаст, отдал сына в спорт, когда ему было шесть лет. Артем дважды выиграл первенство Украины в своем возрасте. В 2009 году, когда Артему было 12 лет, он с семьей эмигрировал в Израиль, где начал тренироваться под руководством Сергея Вайсбурга. Со временем коронным видом гимнаста стали вольные упражнения. Долгопят — один из немногих гимнастов в мире, кто исполняет элемент высшей категории сложности — тройное сальто назад. И именно вольные упражнения принесли ему медали, славу и признание.

Путь Артема к Олимпийским играм оказался тернистым. Долгое время, выступая на юниорском уровне, он оставался за пределами пьедестала. В 2014 году принял участие в юношеских Олимпийских играх в Нанкине, и с того же года Долгопята преследуют сильные боли в спине. Весной 2017 года он травмировал палец на ноге, но тем не менее спустя полгода на чемпионате мира в Монреале израильский гимнаст сумел завоевать медаль: выиграл серебро в вольных упражнениях и стал первым израильским гимнастом, добившимся такого результата. О нем заговорили как о преемнике лучшего израильского гимнаста десятилетия Александра Шатилова. В 2019 году Долгопят вновь стал вице-чемпионом мира в вольных упражнениях, благодаря чему завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио.

К Олимпийским играм в Токио на счету Артема уже были титулы чемпиона и двукратного серебряного призера Европы в вольных упражнениях, победы на этапах Кубка мира. Но среди его соперников собралась целая плеяда звезд спортивной гимнастики – Никита Нагорный, Жотэн Сяо, Хашимото Дайки, Сун Хун Рю, Райдерлей Сапата. Преградой на пути к долгожданной медали была не только высокая конкуренция, но и вероятность обострения старых травм. Чтобы предотвратить это, физиотерапевт Артема Адам Бадир буквально переоборудовал номер в Токио в кабинет медицинской помощи, где было все необходимое для массажа, восстановления и предотвращения травм.

В олимпийской квалификации в вольных упражнениях за выход в финал соперничали 70 спортсменов из 35 стран. В напряженной борьбе Долгопят все же захватил лидерство. Программа израильского гимнаста была построена на элементах высшей сложности, оценка начиналась с 6,6 балла. В первой диагонали Артем выполнял два сальто вперед на полтора винта, эту комбинацию делают всего три человека в мире, и все они оказались в финале Олимпийских игр. Судьи оценили выступление израильтянина в 15,200 балла. За ним с небольшим отрывом расположились трехкратный чемпион мира и серебряный призер Рио-2016 в команде Никита Нагорный и победитель юниорского чемпионата мира в вольных упражнениях Сун Хун Рю.

В финале Олимпийских игр сошлись восемь сильнейших гимнастов планеты. Артем Долгопят уверенно начал свою сложнейшую программу на ковре, но все же совершил несколько помарок. Выступление оценили в 14,933 балла. После соревнований гимнаст признался, что не был доволен своим выступлением, поэтому решил не смотреть выступления соперников, которые шли за ним. Его сердце так бешено колотилось, что он ничего не видел и не слышал. Райдерлей Сапата из Испании получил идентичную оценку – 14,933 балла. Судьбу золотой олимпийской медали решила повышенная сложность программы израильтянина.

Артем Долгопят завоевал титул олимпийского чемпиона Токио-2020 в вольных упражнениях, сотворив олимпийское чудо для себя и своей страны. Он стал вторым в истории Израиля олимпийским чемпионом после Галя Фридмана, выигравшего золото Игр в парусном спорте в Афинах-2004. И первым израильтянином, завоевавшим олимпийскую медаль в гимнастике. До этого лишь Александру Шатилову удавалось выйти в финал Игр.