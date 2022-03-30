Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку: расписание, участники и фавориты

31 марта — 3 апреля в Баку пройдет заключительный этап Кубка мира по спортивной гимнастике в отдельных видах. На этом этапе определятся победители серии в каждом из видов среди мужчин и женщин.

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Позиция в Кубке мира определяется по количеству набранных очков на всех этапах серии, но в зачет идут только результаты трех лучших этапов, если гимнаст участвовал во всех соревнованиях. На двух снарядах победитель определен заочно — Артур Давтян (Армения) выиграл соревнования в опорном прыжке на трех предыдущих этапах (Котбус, Доха и Каир), а Илья Ковтун (Украина) также на всех трех этапах выиграл соревнования на параллельных брусьях. Обойти этих гимнастов уже математически невозможно, Давтян и Ковтун получат кубки и по 5000 швейцарских франков призовых.

В Баку мы увидим олимпийского чемпиона Токио в вольных упражнениях Артема Долгопята (Израиль), чемпиона мира на параллельных брусьях 2019 года Джо Фрэйзера (Великобритания) и обладателя многочисленных титулов в соревнованиях на кольцах Ибрагима Колака (Турция). Долгопят и Колак — одни из главных претендентов на призы серии в своих коронных дисциплинах. Долгопят выиграл вольные упражнения в Дохе и Каире, и хорошее выступление в Баку, скорее всего, принесет ему титул на этом снаряде. Колаку в походе за титулом в упражнениях на кольцах будут противостоять Сальваторе Мареска (Италия) и Адем Асил (Турция).

Главный фаворит в упражнениях на коне — ирландец Рис Маккленаган. Призер чемпионата мира 2019 года выиграл упражнения на коне в Каире и взял серебро в Дохе. Хорват Филип Уде, выигравший золото в этом виде в Котбусе, станет его главным конкурентом за титул.

Александр Мякинин (Израиль) на трех этапах завоевал три медали в упражнениях на перекладине — золото и два серебра. Израильтянин имеет все шансы на победу в серии в этом виде.

В соревнованиях женщин к четвертому этапу интриги гораздо больше. Несколько сильных гимнасток выступят на своем единственном этапе — на кубки они претендовать не смогут, а вот смешать карты остальным участницам — легко. Среди них Гексу Учташ (Турция) — вице-чемпионка Европы в вольных упражнениях — и Наоми Виссер (Нидерланды), которая стала четвертой в личном многоборье на последнем чемпионате мира.

В Баку также выступят гимнастки, которые блистали на прошлых этапах серии. Тьяса Кисселеф (Словения) — главная претендентка на лидерство в опорном прыжке. Даниэла Батрона (Украина) выиграла на прошедших этапах четыре медали в трех видах, но главные надежды на титул связаны с упражнениями на бревне. Бецеге Дорина (Венгрия) — лидер общего зачета в вольных упражнениях — будет стараться закрепить «золотой» успех этапа в Каире.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Расписание

31 марта (четверг)

Мужчины. Квалификация: вольные упражнения, параллельные брусья, кольца

Женщины. Квалификация: опорный прыжок, разновысокие брусья

1 апреля (пятница)

Мужчины. Квалификация: опорный прыжок, конь, перекладина

Женщины. Квалификация: бревно, вольные упражнения

2 апреля (суббота)

Мужчины. Финал: вольные упражнения, параллельные брусья, кольца

Женщины. Финал: опорный прыжок, разновысокие брусья

3 апреля (воскресенье)

Мужчины. Финал: опорный прыжок, конь, перекладина

Женщины. Финал: бревно, вольные упражнения

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